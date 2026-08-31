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Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο αθλητής αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων ναυτίας, κράμπων και πόνων στη μέση και στον ώμο, τα οποία τον δυσκολεύουν επανειλημμένα.

Η καριέρα του Σέρβου πρωταθλητή περιλαμβάνει 24 τίτλους Grand Slam και 428 εβδομάδες στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, καθιστώντας τον έναν από τους κορυφαίους τενίστες στην ιστορία.

Ο Τζόκοβιτς έχει εγκαταστήσει μόνιμα την οικογένειά του στην Αθήνα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι αισθάνεται πλέον κατά το ήμισυ Έλληνας και έχει επιλέξει τη χώρα ως βάση του.

Μετά τον αποκλεισμό του, ο 39χρονος αθλητής προβληματίζεται για τις αντοχές του σώματός του και το μέλλον της επαγγελματικής του πορείας στο κορυφαίο επίπεδο του τένις.

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Υπάρχουν ήττες που είναι απλώς μία κακή ημέρα και υπάρχουν ήττες που σε υποχρεώνουν να αναρωτηθείς αν αλλάζει μια ολόκληρη εποχή. Η ήττα του Νόβακ Τζόκοβιτς στον πρώτο γύρο του US Open ανήκει μάλλον στη δεύτερη κατηγορία.

Ο 39χρονος Σέρβος ηττήθηκε από τον 25χρονο Αργεντινό Μαριάνο Ναβόνε με 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, ύστερα από έναν εξαντλητικό αγώνα 4 ωρών και 36 λεπτών. Ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα του που αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του US Open και η πρώτη ήττα του σε πρεμιέρα Grand Slam εδώ και 20 χρόνια, από το Australian Open του 2006. (reuters.com)

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Το σώμα αρχίζει να στέλνει μηνύματα

Το αποτέλεσμα από μόνο του προκαλεί αίσθηση. Περισσότερο ανησυχητική όμως ήταν η εικόνα του Τζόκοβιτς.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα έκανε εμετό, παρουσίασε κράμπες, χρειάστηκε ιατρική βοήθεια και αντιμετώπισε προβλήματα στη μέση και στον ώμο. Ο ίδιος παραδέχθηκε μετά τον αποκλεισμό ότι η ναυτία και οι εμετοί είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που τον ακολουθεί σχεδόν σε κάθε αγώνα φέτος.

Και δεν ήταν η πρώτη προειδοποίηση. Στο πρόσφατο Cincinnati Open είχε εμφανιστεί ξανά εμφανώς καταβεβλημένος και είχε αποκαλύψει ότι αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο επιδεινώνεται από τη ζέστη και την υγρασία. (atptour.com)

Εδώ μπαίνει αναπόφευκτα και ο παράγοντας ηλικία. Στα 39 χρόνια, ακόμη και για έναν αθλητή με την εκπληκτική φυσική κατάσταση του Τζόκοβιτς, ένας αγώνας πέντε σετ αποτελεί τεράστια δοκιμασία. Η εμπειρία, η τεχνική και το μυαλό παραμένουν. Οι αντοχές όμως δεν μπορούν να παραμένουν για πάντα εκείνες ενός 25χρονου.

Μια καριέρα που άλλαξε την ιστορία του τένις

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Ό,τι κι αν συμβεί από εδώ και πέρα, ο Τζόκοβιτς έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στην κορυφή της ιστορίας του αθλήματος.

Γεννήθηκε στις 22 Μαΐου 1987 στο Βελιγράδι και έγινε επαγγελματίας το 2003. Κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam στο Australian Open του 2008 και έκτοτε δημιούργησε μία πρωτοφανή συλλογή ρεκόρ.

Έχει κατακτήσει 24 Grand Slam, περισσότερα από οποιονδήποτε άνδρα στην ιστορία: 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 4 US Open και 3 Roland Garros. Είναι επίσης ο μοναδικός άνδρας που έχει κερδίσει και τα τέσσερα Grand Slam τουλάχιστον τρεις φορές.

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Έχει ακόμη 40 Masters 1000, επτά ATP Finals, ενώ παρέμεινε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης για το ασύλληπτο ρεκόρ των 428 εβδομάδων. Το 2024 στο Παρίσι πρόσθεσε στη συλλογή του και το πολυπόθητο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.

Εκατοντάδες εκατομμύρια από τένις και χορηγίες

Η αγωνιστική αυτοκρατορία δημιούργησε και μία οικονομική αυτοκρατορία.

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Σύμφωνα με το Forbes, μέχρι τον Αύγουστο του 2026 τα χρηματικά έπαθλα της καριέρας του έχουν φτάσει περίπου τα 195 εκατ. δολάρια, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του επαγγελματικού τένις. Μόνο για το 2026 το Forbes υπολογίζει τα συνολικά του έσοδα στα 30,2 εκατ. δολάρια. (forbes.com)

Οι εκτιμήσεις για τη συνολική καθαρή περιουσία του διαφέρουν, καθώς μεγάλο μέρος των χρημάτων του προέρχεται από χορηγίες, επιχειρηματικές συμμετοχές και ακίνητα. Πρόσφατες δημοσιευμένες εκτιμήσεις την τοποθετούν στην περιοχή των 240 εκατ. δολαρίων, ποσό που πάντως πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εκτίμηση και όχι ως επίσημα επιβεβαιωμένο οικονομικό στοιχείο. (timesofindia.indiatimes.com)

Η Ελλάδα δεν είναι πλέον απλώς τόπος διακοπών

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Και υπάρχει πλέον και η πολύ έντονη ελληνική διάσταση στη ζωή του.

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Οι πληροφορίες ότι ο Τζόκοβιτς σκόπευε να εγκατασταθεί στην Ελλάδα έχουν ουσιαστικά επιβεβαιωθεί από τον ίδιο. Η οικογένειά του έχει μεταφέρει τη βάση της στην Αθήνα και τα παιδιά του έχουν εγγραφεί σε σχολείο εδώ. Ελληνικά δημοσιεύματα είχαν αρχικά αναφέρει ότι η οικογένεια είχε νοικιάσει κατοικία στη Γλυφάδα, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 δημοσιεύθηκε ότι ο Σέρβος είχε πλέον προχωρήσει και σε αγορά κατοικίας.

Μάλιστα, σε δηλώσεις του τον Ιούνιο ήταν απολύτως σαφής: «Δεν έρχομαι απλώς στην Ελλάδα, ζω στην Ελλάδα», φτάνοντας να δηλώσει ότι αισθάνεται «μισός Έλληνας».

Επομένως δεν μιλάμε πλέον απλώς για έναν διάσημο αθλητή που αγαπά την Ελλάδα. Ο Τζόκοβιτς φαίνεται ότι έχει επιλέξει τη χώρα μας ως τη νέα οικογενειακή βάση της ζωής του.

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Το μεγάλο ερώτημα: πόσο ακόμη;

Κανείς δεν μπορεί να διαγράψει τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Το έχει αποδείξει δεκάδες φορές όταν όλοι πίστευαν ότι τελείωσε.

Αυτή τη φορά, όμως, ο αντίπαλος δεν βρίσκεται μόνο στην άλλη πλευρά του φιλέ. Είναι και το ίδιο του το σώμα.

Ο στόχος του 25ου Grand Slam παραμένει ανεκπλήρωτος. Και μετά τον αποκλεισμό στη Νέα Υόρκη, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι προσπαθεί να καταλάβει «τι πραγματικά συμβαίνει και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει συνεχίζοντας έτσι».

Ίσως λοιπόν το ερώτημα να μην είναι πλέον αν ο μεγαλύτερος ίσως τενίστας όλων των εποχών μπορεί να κερδίσει ακόμη ένα μεγάλο τουρνουά.

Το ερώτημα είναι πόσο ακόμη αντέχει το σώμα του να ακολουθεί το μυαλό και τη θέλησή του.