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Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κατέβαλε χρηματικό ποσό 5.000 ευρώ στη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα για αναμέτρηση του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, κατήγγειλε τον διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη για μεροληπτική διαιτησία σε αγώνα του Άρη και ανέφερε περιστατικά για τους διαιτητές Παπαπέτρου και Κορομηλά.

Τσάπας κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, για προσπάθεια ελέγχου του ελληνικού μπάσκετ μέσω χειραγώγησης αγώνων και εκδικητικότητας.

Ο ίδιος δήλωσε πως προχώρησε στις καταγγελίες αυτές επιδιώκοντας την εξιλέωση για τη συμμετοχή του στις παράνομες ενέργειες.

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Ο Βαγγέλης Τσάπας, πρώην πρόεδρος του Ιωνικού, αποτελεί έναν από τους κεντρικούς μάρτυρες στην έρευνα για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο ίδιος παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στο κύκλωμα χειραγώγησης αγώνων και προχώρησε σε καταγγελίες που αφορούν τη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα. Όπως ανέφερε, της παρέδωσε ο ίδιος φάκελο με 5.000 ευρώ για αναμέτρηση του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ υποστήριξε ότι είχε αναλάβει και την κράτηση δωματίου της στο Costa Navarino, το οποίο περιλαμβάνεται στη σχετική δικογραφία.

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«Η κα Τσαρούχα ήταν εργαλείο του συστήματος Λιόλιου, έχω πει πράγματα στον εισαγγελέα. Τη βοήθησε ο κ. Κορομηλάς να ανέβει. Στα περισσότερα που διαιτήτευσε, ήταν προβληματικά και τα κατέθεσα στοιχεία τον εισαγγελέα», τόνισε σχετικά.

Στη συνέχεια, ο Τσάπας αναφέρθηκε και στον Τάσο Πηλοΐδη, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής είχε χειραγωγηθεί σε αγώνα του Άρη, στον οποίο αποβλήθηκε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι ο Πηλοΐδης τού έκλεισε το μάτι την ώρα που καταλογίζονταν τεχνικές ποινές.

Ο πρώην διοικητικός παράγοντας του Ιωνικού τοποθετήθηκε και για τον μέχρι πρότινος πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, εκφράζοντας την άποψή του για την πορεία του στο ελληνικό μπάσκετ. «Έχω ζήσει έναν άνθρωπο που ξεκίνησε με πολύ καλές προοπτικές και κατέληξε να θέλει να ελέγξει το ελληνικό μπάσκετ».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βαγγέλης Τσάπας:

«Υπήρξα μέρος του προβλήματος, είναι ξεκάθαρο αυτό και ένας από τους λόγους που επέλεξα αυτήν τη λύση, του να πάω στις Αρχές, είναι η εξιλέωση για αυτά που γινόντουσαν τότε.

Ουσιαστικά ο κύριος Λιόλιος ήταν ένας από τους παράγοντες που ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει βέβαια εδώ να πούμε ότι ο κύριος Λιόλιος δεν έκανε μόνο αυτό το πράγμα».

Για τα 100.000 ευρώ που έλαβε από τον Λιόλιο, με αντάλλαγμα να μην προβιβαστεί η ομάδα του, ο πρώην πρόεδρος του Ιωνικού δήλωσε:

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«Η ομάδα δεν είχε τη δυνατότητα, δεν φτιάχτηκε το γήπεδο τότε, όπως μας είχαν υποσχεθεί, και άλλοι χρηματοδότες κάνανε πίσω, οπότε βρεθήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. (…) (σ.σ. Πήρα τα λεφτά) γιατί έπρεπε να πάρω ένα αντίτιμο γι’ αυτό που του έδωσα τη θέση. Ο κύριος Λιόλιος αυτό θα του στοίχιζε πολύ παραπάνω.

Από την εποχή που έγινε ο κύριος Λιόλιος πρόεδρος στην Ομοσπονδία, εγώ έχω αποχωρήσει από το μπάσκετ και είμαι πλέον απέξω. (…) Αυτό που έχω ζήσει είναι έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε με θεωρητικά πολύ καλές προοπτικές, φτιάχνοντας και τις ακαδημίες και το Promitheas Park, και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος κατέληξε το μόνο πράγμα που να τον ενδιαφέρει είναι πώς θα χειραγωγούνται παιχνίδια και πώς θα ελέγχει την εξουσία με κάθε μορφή.

Η εκδικητικότητα που υπήρχε σε παράγοντες οι οποίοι δεν κάνανε αυτό που ζήταγε, είναι κάτι το οποίο το λένε άπειροι μάρτυρες».

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Οι καταγγελίες για τη Βάσω Τσαρούχα

«Η κυρία Τσαρούχα ήταν ένα εργαλείο του συστήματος Λιόλιου. Το έχω δηλώσει. Έχω πει συγκεκριμένα πράγματα στον εισαγγελέα. Η κυρία Τσαρούχα ήταν μία διαιτητής η οποία τη βοήθησε ο κύριος Κορομηλάς να ανέβει και μετά την προώθησε, την έβαλε σε πάρα πολλά παιχνίδια και τα περισσότερα παιχνίδια στα οποία διαιτήτευσε είναι προβληματικά.

Στο δικό μου το κομμάτι, όπως έχω καταθέσει, έχει πάρει και χρήματα. Τώρα στα υπόλοιπα που δεν ξέρω, δεν μπορώ εγώ να πω. Έχω καταθέσει ότι σε κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια είχε πάρει αντίτιμο των 5.000 ευρώ. Με την κα Τσαρούχα είχα συναντηθεί έξω σε ένα καφέ και της είχα δώσει τα χρήματα».

Για τους διαιτητές Παπαπέτρου και Κορομηλά είπε: «Έχω πει συγκεκριμένα περιστατικά για όλους. Αν δεν φτάναμε εδώ, το πράγμα αυτό δεν θα τελείωνε. Εδώ που φτάσαμε, γιατί το θέμα είναι τι έγινε, συμφωνώ και είπαμε ότι ζητάμε και συγγνώμη γιατί αυτό το πράγμα εννοείται ότι ήταν λάθος, αλλά εδώ είναι και η ευκαιρία να σταματήσει. Αν δεν γινόταν αυτό που έγινε, δεν θα σταματούσε».

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Τέλος, για τον στοιχηματισμό ανέφερε: «Στη ζωή μου δεν έχω παίξει ποτέ μου στοίχημα. (…) Όλο αυτό το πράγμα γινόταν για έναν συγκεκριμένο λόγο, από την πλευρά μου. Δεν ξέρω για άλλους, εγώ μιλάω για μένα. Μόνο για τη ματαιότητα του αποτελέσματος».