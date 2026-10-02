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Ο Αχιλλέας Μπέος σε συνέντευξη που έδωσε στο Astra TV έκανε γνωστό ότι υπάρχουν δύο αγοραστές για να αναλάβουν το Βόλο, μιας και ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει από το χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο συγκρουσιακός χαρακτήρας του Αχιλλέα Μπέου και η κατάσταση του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα είναι αυτά που έχουν κουράσει τον ισχυρό άνδρα του Βόλου και όπως δήλωσε μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα υπάρχουν εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του συλλόγου της Super League.

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Ο δήμαρχος του Βόλου θέλει να αφοσιωθεί στον εαυτό του, καθώς όπως τόνισε και ο δήμος και η ΠΑΕ είναι τεράστιες υποχρεώσεις.

Οι δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου

«Είναι αλήθεια αυτό, υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι. Εγώ έχω πει θέλω να αποσυρθώ, να φύγω από το ποδόσφαιρο. Δεν αντέχω, δεν θέλω άλλο. Γιατί είμαι άνθρωπος των συγκρούσεων, δεν γίνομαι μαριονέτα. Και φίλος μου να είναι ο τάδε πρόεδρος, δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι υποτακτικός αυτών. Έχω σχέσεις.

Άρα λοιπόν στους αγώνες και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρέπει να έρχεσαι σε σύγκρουση, γιατί έτσι είναι τα δεδομένα στην Ελλάδα. Δεν θέλω να έρχομαι σε σύγκρουση με φίλους, με παράγοντες, με συνανθρώπους μου. Μεγάλωσα κιόλας. Και ο δήμος και η ΠΑΕ είναι τεράστιες υποχρεώσεις. Δόξα τω Θεώ πάνε καλά, ευημερούν, είναι θετικά τα πάντα.

Θέλω να ασχοληθώ λίγο και με τον Αχιλλέα Μπέο, πρόσφατα έχασα και την αδερφή μου, Θεός σχωρέσ’την. Ήδη υπάρχουν μέσα στην ΠΑΕ ορκωτοί λογιστές για να ελέγξουν τα βιβλία. Αλλά τι να ελέγξουν, πατάς το κουμπί, σε πέντε δευτερόλεπτα βγαίνει η φορολογική ενημερότητα. Δύο ενδιαφερόμενοι υπάρχουν ήδη. Αν πάνε καλά τα πράγματα, μέχρι τέλος Οκτωβρίου με κάποιον από τους δύο θα μπουν υπογραφές».