Θα σκάσει; Μάλλον ναι.

Θα ξαναζήσουμε τον κύκλο της dot-com, αλλά αυτή τη φορά με αλγόριθμους στη θέση των websites.

Advertisement

Advertisement

Γιατί;

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ξαφνικά αποκαλυφθεί ως ο νέος τεχνολογικός πυλώνας που σιγά σιγά, υποστηρίζει κάθε τομέα της παγκόσμιας οικονομίας. Αδιαμφησβήτητα, υπάρχει τεράστια προοπτική και όλοι οι παίκτες ενδιαφέρονται ώστε να μην μείνουν πίσω. Αποτέλεσμα να επενδύονται τεράστια κεφάλαια προς την τεχνητή νοημοσύνη, είτε σε data centers, cloud υποδομές και υπολογιστική ισχύ.

Υπεραισιοδοξία χωρίς αντίκρισμα

OpenAI, Microsoft, Oracle και άλλοι σχεδιάζουν επενδύσεις που συνολικά αγγίζουν πρωτόγνωρα ποσά, με την αγορά να εκτιμά ότι η κεφαλαιοποίηση των big tech που κατευθύνεται προς την τεχνητή νοημοσύνη να έχει αγγίξει επίπεδα που συσσωρευτικά πλησιάζουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Πρόκειται για τις πιο επιθετικές επενδυτικές κινήσεις από την εποχή του dot-com.

Βλέπετε είμαι σίγουρος και εσείς έχετε δει διαφημίσεις τεχνητής νοημοσύνης (τράπεζας, καταστημάτων, ψηφιακών παρόχων και πλατφορμών) που τελικά δεν χρειαζόταν να ήταν φτιαγμένες με τεχνητή νοημοσύνη, δεν κάνουν κάτι πρωτότυπο ή πολύ ακριβό. Άρα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη μόνο και μόνο για να χρησιμοποιήσουν. Ένας ΑΙ άνθρωπος που μιλάει στην κάμερα. Ίσως μάλιστα να ήταν καλύτερες εάν χρησιμοποιούσαν έναν κανονικό ηθοποιό, κανονικούς παραγωγούς, συντελεστές.

Είμαι σίγουρος ότι έχετε μιλήσει με κάποιο chatbot που τελικά απλά απαντάει τα ίδια και τα ίδια, όπως ένας πίνακας Συχνών Ερωτήσεων. Είμαι σίγουρος πως δεν χρειάζεστε να έχει ΑΙ το κλιματιστικό σας, το πλυντήριο σας, η σκούπα σας.

Advertisement

Άρα δεν παράγεται «αξία».

Η αγορά, λοιπόν, πλημμυρίζει από «προϊόντα και υπηρεσίες ΑΙ» χωρίς πραγματικό περιεχόμενο. Υπηρεσίες που απλώς χρησιμοποιούν την ταμπέλα της τεχνητής νοημοσύνης για να προσελκύσουν πελάτες. Είναι το ίδιο μοτίβο που ζήσαμε στα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν κάθε ιστοσελίδα θεωρούνταν αυτόματα καινοτομία.

Απολύσεις και καταργήσεις θέσεων

Advertisement

Στο ευρύτερο σκηνικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ανακοινωμένες περικοπές που αποδίδονται ρητά στην τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνούν τις 40.000 θέσεις μόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Η Salesforce απέλυσε 8.000 εργαζομένους τον Ιανουάριο του 2023. Η Lufthansa θα καταργήσει 4.000 διοικητικές θέσεις έως το 2030 στο πλαίσιο ψηφιοποίησης. Η ING έχει προειδοποιήσει για κατάργηση 1.000 θέσεων λόγω ψηφιοποίησης και τεχνητής νοημοσύνης. Η Duolingo προχώρησε σε εκτεταμένη μείωση ανθρώπινου περιεχομένου, αντικαθιστώντας το με υλικό δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη.

Η Microsoft ανακοίνωσε 10.000 απολύσεις τον Ιανουάριο του 2023 και 1.900 τον Ιανουάριο του 2024, με επίσημη γραμμή τις επενδύσεις σε τεχνητή νοησύνη. Η Apple κατάργησε περίπου 600 θέσεις στις αρχές του 2024 και μετατόπισε το επενδυτικό της βάρος προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Όλα αυτά ΠΡΙΝ η τεχνητή νοημοσύνη αποδώσει τα υποσχόμενα κέρδη.

Advertisement

Υποσχέσεις και σκληροί περιορισμοί

Και ενώ οι υποσχέσεις μιλούν για δραματική αύξηση παραγωγικότητας, η πραγματικότητα έχει δύο αδιαπραγμάτευτους περιορισμούς. Πρώτον, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αποδώσει άμεσα. Η ενσωμάτωσή της σε μεγάλες επιχειρήσεις απαιτεί χρόνια, αλλαγές συστημάτων, εκπαίδευση προσωπικού και αναδιάρθρωση διαδικασιών. Δεύτερον, δεν υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός. Η παγκόσμια αγορά καρτών γραφικών, εξοπλισμού, chipsets και RAM βρίσκεται ήδη σε έλλειψη, γεγονός που εκτινάσσει το κόστος και επιβραδύνει την υλοποίηση. Χωρίς hardware, η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει μια πολύ καλή ιδέα στην αναμονή. Καλή μεν, ιδέα δε.

Ο συνδυασμός υπερβολικών επενδύσεων, ελλιπούς υποδομής, «άδειων» προϊόντων και μαζικών περικοπών εργασίας δημιουργεί ένα γνώριμο μοτίβο.

Advertisement

Όπως στην εποχή του dot-com, η αγορά φαίνεται να κινείται ταχύτερα από την τεχνολογική ωριμότητα. Οι προσδοκίες έχουν εκτοξευθεί σε ύψη που η πραγματικότητα δεν μπορεί ακόμη να στηρίξει. Και όταν το χάσμα αυτό κλείσει, η διόρθωση είναι αναπόφευκτη.

Advertisement

Συνεπώς που οδηγούμαστε, εάν δεν σταματήσει άμεσα αυτό το ράλι επενδύσεων;

Ύφεση.

Ύφεση που θα επηρεάσει όλες τις εταιρίες που έχουν επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη, που θα επηρεάσει περαιτέρω εργασίες, περαιτέρω πληθωρισμό. Στην καλύτερη θα έχουμε μια ήπια διόρθωση, αφού μπορεί οι επενδύσεις να έγιναν γρήγορα, αλλά όχι χωρίς τεχνογνωσία, και χωρίς μια αξία.

Advertisement

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αξία. Δεν πρόκειται για το τέλος της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για το τέλος της ψευδαίσθησης ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποδώσει άμεσα, χωρίς όρια και χωρίς κόστος. Πριν την τελική άνοδο, θα υπάρξει πρώτα πτώση.