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Η πανδημία του κορωνοϊού άλλαξε πολλά στην καθημερινότητά μας. Μέσα σε λίγες ημέρες, οι άνθρωποι βρέθηκαν αντιμέτωποι με περιορισμούς, ελλείψεις προϊόντων, προβλήματα στις μετακινήσεις και μεγάλη αβεβαιότητα.

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι μια υγειονομική κρίση θα επηρέαζε τόσο έντονα ολόκληρο τον πλανήτη;

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Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναφέρει στο προσκήνιο την έννοια της ετοιμότητας, προτείνοντας κάθε νοικοκυριό να διαθέτει βασικά εφόδια για τουλάχιστον 72 ώρες.

Γιατί ακριβώς 72 ώρες;

Οι πρώτες τρεις ημέρες μιας έκτακτης ανάγκης μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

Ένας μεγάλος σεισμός, μια πλημμύρα, μια εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης ή μια σοβαρή υγειονομική κρίση μπορούν να επηρεάσουν την πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα, φάρμακα και επικοινωνίες.

Η δυνατότητα ενός νοικοκυριού να καλύψει προσωρινά τις ανάγκες του βοηθά τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να δώσουν προτεραιότητα στους ανθρώπους που χρειάζονται άμεση βοήθεια.

Τι σχέση έχει με την πανδημία;

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Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε πόσο ευάλωτες μπορούν να γίνουν ακόμη και οι πιο οργανωμένες κοινωνίες.

Οι δυσκολίες στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, οι πιέσεις στα νοσοκομεία και τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες αποτέλεσαν σημαντικά μαθήματα.

Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική αξιοποιεί αυτή την εμπειρία, αλλά δεν αποτελεί προειδοποίηση ότι επίκειται νέα πανδημία.

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Τι πρέπει να διαθέτει κάθε σπίτι;

Δεν χρειάζεται υπερβολή ούτε πανικός. Μια απλή οργάνωση μπορεί να περιλαμβάνει:

Επαρκές πόσιμο νερό και τρόφιμα που διατηρούνται χωρίς ψυγείο.

Απαραίτητα φάρμακα και ένα βασικό φαρμακείο.

Φακό, μπαταρίες και φορτισμένη εξωτερική μπαταρία κινητού.

Ραδιόφωνο που λειτουργεί με μπαταρίες.

Αντίγραφα σημαντικών εγγράφων και λίγα μετρητά.

Είδη προσωπικής υγιεινής και ειδικές προμήθειες για παιδιά, ηλικιωμένους ή κατοικίδια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι άνθρωποι με χρόνια νοσήματα, που εξαρτώνται από καθημερινή φαρμακευτική αγωγή ή ιατρικό εξοπλισμό.

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Πρέπει να ανησυχούμε;

Η προετοιμασία δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε πως θα συμβεί κάτι επικίνδυνο.

Όπως διατηρούμε ένα φαρμακείο στο σπίτι χωρίς να περιμένουμε κάποιο ατύχημα, έτσι μπορούμε να οργανώσουμε τα απαραίτητα για μια απρόβλεπτη κατάσταση.

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Η πανδημία μάς δίδαξε ότι η καθημερινότητα μπορεί να αλλάξει ξαφνικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να ζούμε με φόβο.

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Οι 72 ώρες δεν είναι αντίστροφη μέτρηση για μια καταστροφή. Είναι μια υπενθύμιση ότι η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση μπορούν να μας προστατεύσουν.