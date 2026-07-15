Φίλαθλοι της Αργεντινής κρατούν μια σημαία με τη μορφή του Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς συγκεντρώνονται στο Κάνσας Σίτι πριν από τον προημιτελικό της ομάδας τους απέναντι στην Ελβετία, στις 10 Ιουλίου 2026. REUTERS/Lee Smith

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Στις 22 Ιουνίου 1986, στο Στάδιο Αζτέκα της Πόλης του Μεξικού, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα σημείωσε δύο γκολ απέναντι στην Αγγλία που θα έμεναν για πάντα στην ιστορία: το «Χέρι του Θεού» και το «Γκολ του Αιώνα». Εκείνο το καλοκαίρι, εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο, παρακολουθούσαν τους δορυφόρους να στέλνουν εικόνες από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, κατευθείαν στις οθόνες των σπιτιών τους. Η έννοια της «φαντασιακής κοινότητας» του Μπένεντικτ Άντερσον έβρισκε την πιο ζωντανή και οικουμενική της έκφραση μέσα από τη συλλογική τηλεοπτική εμπειρία.

Σαράντα χρόνια μετά, το 2026, η διοργάνωση επιστρέφει στην ίδια ήπειρο, αλλά το τοπίο έχει αλλάξει ριζικά . Αν το ιστορικό γκολ του Μαραντόνα σημειωνόταν σήμερα, δεν θα αναλυόταν απλώς στις εφημερίδες της επόμενης ημέρας. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, θα είχε αναδιαμορφωθεί σε δεκάδες διαφορετικά βίντεο στο TikTok, επενδυμένα με ηλεκτρονική μουσική, οπτικά εφέ και συναισθηματικά tags, ενώ η διανομή τους δεν θα κρινόταν από τους αρχισυντάκτες της κρατικής τηλεόρασης, αλλά από τον αλγόριθμο προτάσεων μιας ψηφιακής πλατφόρμας.

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Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι η ίδια η υπόσταση του ποδοσφαιριστή θα είχε υποστεί μια δομική μεταβολή. Κάθε επαφή του με την μπάλα, κάθε ντρίμπλα, κάθε φάουλ και κάθε σπριντ, θα μετατρέπονταν ακαριαία σε δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα, τροφοδοτούμενα σε πραγματικό χρόνο στη βάση δεδομένων του Transfermarkt, θα συμπυκνώνονταν σε ένα ακριβές χρηματικό ποσό σε ευρώ, που θα αποτιμούσε την αξία του ποδοσφαιριστή.

Αυτή η μετάβαση δεν συνδέεται με μια απλή εκδήλωση νοσταλγίας για το παρελθόν. Η απόσταση που χωρίζει την τηλεοπτική κοινότητα του 1986 από τους αλγόριθμους των πλατφορμών του 2026, δεν είναι απλή τεχνολογική πρόοδος. Πρόκειται για μια συστηματική ανακωδικοποίηση του σώματος, του χρόνου και του χώρου από το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, η οποία μετατρέπει το ποδόσφαιρο από άθλημα σε μια χρηματοοικονομική βιομηχανία τυποποίησης.

Η λογική της υποκατάστασης: Από το εργοστάσιο στο στάδιο

Για να κατανοήσουμε το βάθος αυτής της μεταβολής, πρέπει να εξετάσουμε τη λειτουργία του αθλητισμού ως κοινωνικού και οικονομικού υποκατάστατου της βαριάς βιομηχανίας. Τα δεδομένα από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, και συγκεκριμένα από τη Γαλλία, λειτουργούν ως καθρέφτης αυτής της ανασυγκρότησης.

Το 2024, η ανεργία των νέων ηλικίας 15-24 ετών στη Γαλλία άγγιξε το 18.8%. Παρά την οικονομική αυτή δυσπραγία, την ίδια ακριβώς περίοδο, ο εγγεγραμμένος αθλητικός πληθυσμός της χώρας έφτασε τα 17.32 εκατομμύρια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσμού. Στην ηλικιακή ομάδα των παιδιών 10-17 ετών, ένα στα δέκα παιδιά είναι επίσημα εγγεγραμμένο στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Αυτή η μαζική συμμετοχή δεν αποτελεί επίτευγμα κάποιου κρατικού προγράμματος «φυσικής κατάστασης για όλους», αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της κατάληψης του παλαιού βιομηχανικού χώρου από τον αθλητισμό.

Η λογική αυτής της μετάβασης από το εργοστάσιο στο στάδιο είναι ξεκάθαρη. Στη βιομηχανική εποχή, ο πυρήνας της παραγωγής ήταν η «συλλογική εργασιακή οντότητα». Στη γραμμή παραγωγής, οι εργάτες μοιράζονταν τον ίδιο ρυθμό, τους ίδιους χωρικούς περιορισμούς και το ίδιο μοτίβο σωματικής κόπωσης. Μετά την παρακμή της βιομηχανίας και το κλείσιμο των εργοστασίων, τα σώματα των νέων έπρεπε να διοχετευτούν κάπου αλλού, η ενέργεια τους έπρεπε να καταναλωθεί και να ελεγχθεί.

Στο γήπεδο δεν υπάρχουν συνδικάτα, συλλογικές διαπραγματεύσεις ή εργατικές διεκδικήσεις. Κάθε παίκτης αντιμετωπίζεται ως μια ανεξάρτητη μονάδα απόδοσης. Η αξία του δεν καθορίζεται από τη συλλογική αλληλεγγύη, αλλά από τα προσωπικά του στατιστικά: γκολ, ασίστ, διανυθείσα απόσταση, αριθμός σπριντ και ακρίβεια πασών. Αν ο εργάτης της γραμμής παραγωγής αντιμετώπιζε τις μηχανές και τον επόπτη, ο σύγχρονος αθλητής αντιμετωπίζει τον αλγόριθμο και τους scouters. Ο πρώτος υπόκειτο στην εκμετάλλευση του εργάσιμου χρόνου του, ο δεύτερος στην εκμετάλλευση του φυσικού και σωματικού του δυναμικού.

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Σε αυτό το πλαίσιο, το ποδοσφαιρικό σύστημα δεν λειτουργεί ως θεραπεία για τις κοινωνικές παθογένειες, αλλά ως ένα αποτελεσματικό παυσίπονο. Τα παυσίπονα ανακουφίζουν προσωρινά τον πόνο, αλλά δεν επουλώνουν την πληγή. Τα δομικά προβλήματα πίσω από την υψηλή νεανική ανεργία –όπως η αποβιομηχάνιση, η φυγή κεφαλαίων και η αναντιστοιχία δεξιοτήτων– δεν πρόκειται να επιλυθούν επειδή χιλιάδες νέοι παίζουν ποδόσφαιρο στις ακαδημίες.

Αντίθετα, το αθλητικό σύστημα προσφέρει μια νομιμοποιημένη διέξοδο αφού, στοιβάζει τους άνεργους νέους σε αθλητικές ακαδημίες, τους καλλιεργεί την ακράδαντη πίστη ότι η «σκληρή δουλειά πάντα ανταμείβεται» και επιτρέπει στην ευρύτερη κοινωνία να αγνοεί τις πραγματικές, δομικές αντιφάσεις του συστήματος.

Η αθλητική βιομηχανία λειτουργεί ως ρυθμιστής, απορροφώντας την κοινωνική ενέργεια που θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε πολιτική ή κοινωνική σύγκρουση και τη μετατρέπει σε αφηγήματα ατομικού αγώνα. Είτε πρόκειται για έναν έφηβο που παίζει στις γειτονιές του Ντακάρ με όνειρο τη γαλλική Ligue 1, είτε για έναν νεαρό από τα υποβαθμισμένα γαλλικά προάστια που προπονείται στο Κλερφοντέν, τα όνειρά τους είναι αληθινά. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα τους δημιουργεί αυτά τα όνειρα είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο αποφεύγει να λύσει τα προβλήματα επιβίωσής τους.

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Το Transfermarkt και η χρηματοοικονομική κερδοσκοπία του σώματος

Η κορύφωση αυτής της καπιταλιστικής ανακωδικοποίησης εντοπίζεται στη λειτουργία του Transfermarkt, μιας βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει πάνω από 800.000 παίκτες. Η πλατφόρμα αυτή δεν περιορίζεται στο να περιγράψει την αγορά, αλλά τη συνδιαμορφώνει, λειτουργώντας περίπου ως το «βασικό επιτόκιο» της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής αγοράς.

Στην παραδοσιακή οικονομία, η τιμή αντανακλούσε την εσωτερική αξία ενός αγαθού. Στη λογική του Transfermarkt, η τιμή είναι μια προσδοκία μελλοντικών τιμών. Όπως ακριβώς η ρύθμιση των επιτοκίων από μια κεντρική τράπεζα επηρεάζει τη ροή των κεφαλαίων σε ολόκληρη την οικονομία, έτσι και η αναπροσαρμογή της αποτίμησης ενός παίκτη από την πλατφόρμα, επηρεάζει άμεσα τη στρατηγική των συλλόγων, τις διαπραγματεύσεις μισθών και τις κατευθύνσεις των ακαδημιών.

Αυτό το σύστημα έχει μετατρέψει τα φυσικά χαρακτηριστικά των αθλητών σε αμιγώς χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

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Κάθε παίκτης διαθέτει μια ψηφιακή καμπύλη αγοραίας αξίας, που διακυμαίνεται ανάλογα με την ηλικία, τους τραυματισμούς, τη διάρκεια του συμβολαίου και τα στατιστικά του. Η καμπύλη ενός 20χρονου παίκτη έχει ανοδική κλίση (προσδοκία ανατίμησης), ενώ ενός 30χρονου έχει καθοδική κλίση (επιταχυνόμενη απόσβεση).

Η πρόωρη δέσμευση ενός παιδιού από μια ακαδημία, ισοδυναμεί με την αγορά ενός χρηματοοικονομικού δικαιώματος προαίρεσης (call option). Ο σύλλογος εξαγοράζει το μελλοντικό σωματικό δυναμικό του παίκτη, σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Αν η πρόβλεψη βγει αληθινή, τα κέρδη είναι τεράστια. Αν αποτύχει, η ζημιά περιορίζεται απλώς στο κόστος λίγων ετών εκπαίδευσης.

Αυτή η αλγοριθμική αξιολόγηση επιβάλλει μια καθολική ομογενοποίηση. Ένα αυθεντικό ταλέντο από τους δρόμους του Ντακάρ και ένας νεαρός από τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Γαλλίας, μετρούνται με τα ίδια ακριβώς κριτήρια: ταχύτητα, εκρηκτικότητα και ικανότητα ντρίμπλας.

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Μέσα από αυτή τη διαδικασία ψηφιοποίησης, το σώμα απογυμνώνεται από το ιστορικό και πολιτισμικό του πλαίσιο: η ντρίμπλα του Σενεγαλέζου παίκτη μπορεί να είναι αποτέλεσμα προσαρμογής στο ανώμαλο έδαφος των αυτοσχέδιων γηπέδων, η εκρηκτικότητα του μπορεί να πηγάζει από μυϊκές αλλαγές λόγω μακροχρόνιου υποσιτισμού και η ποδοσφαιρική του ευφυΐα μπορεί να βασίζεται σε μια εντελώς διαφορετική πολιτισμική αντίληψη του χώρου.

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Όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες σβήνονται κατά τη μετατροπή του σώματος σε δεδομένα. Στη βάση δεδομένων, οι δύο παίκτες είναι ουσιαστικά πανομοιότυποι: είναι πακέτα δεδομένων και κοστολογημένα περιουσιακά στοιχεία. Η τυποποίηση του σώματος έχει ως μοναδικό σκοπό την τυποποίηση της εργασίας, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ελεύθερη ροή του παγκόσμιου κεφαλαίου.

Η Γραμμή Εξόντωσης

Η διαίρεση των σωμάτων σε «αξιοποιήσιμα» και «μη αξιοποιήσιμα» εισάγει την έννοια της συστημικής «γραμμής εξόντωσης» (kill line). Όταν οι δείκτες ανεργίας και κοινωνικής αποσύνθεσης ξεπεράσουν ένα κρίσιμο σημείο, οι νέοι μιας περιοχής εξοβελίζονται συστηματικά από έναν απρόσωπο μηχανισμό.

Όσοι αποκλείονται από το αθλητικό σύστημα ή εξαντλούνται από αυτό, οδηγούνται στο κανάλι της απόρριψης. Ακόμα όμως και αυτό το κανάλι μετατρέπεται σε πεδίο παραγωγής κέρδους μέσω της «αντίστροφης κοινωνικής παραγωγής» του Μποντριγιάρ. Τα εγκαταλελειμμένα σώματα γίνονται οι νέοι συντελεστές παραγωγής που τροφοδοτούν το σωφρονιστικό σύστημα, τη βιομηχανία απεξάρτησης και το ιατροφαρμακευτικό σύστημα.

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Όσοι καταφέρνουν να ολοκληρώσουν μια επαγγελματική καριέρα, η οποία στο ποδόσφαιρο διαρκεί κατά μέσο όρο περίπου 8-10 χρόνια, αποχωρούν με σώματα που έχουν υποστεί πλήρη συστηματική απόσβεση (φθορές αρθρώσεων, μυϊκές ζημιές και ψυχολογικά τραύματα). Το Transfermarkt δεν ενδιαφέρεται για τη μετα-συνταξιοδοτική σωματική υπολειμματική αξία, καθώς το σύστημα είναι αποτελεσματικό όταν το σώμα χρησιμοποιείται, και απόλυτα αμείλικτο όταν αυτό εξαντληθεί.

Όταν παρακολουθούμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, παρακολουθούμε στην πραγματικότητα την πιο εξελιγμένη μορφή παγκοσμιοποίησης: την πλήρη τυποποίηση των ανθρώπινων σωμάτων και τη διαρκή ενημέρωση των τιμών τους.

Κι όμως, κάθε τέσσερα χρόνια, δισεκατομμύρια άνθρωποι σταματούν για να παρακολουθήσουν μια ομάδα ανθρώπων να κυνηγά μια μπάλα στο χορτάρι. Αυτή η πράξη παραμένει κατά βάθος αρχαία και προ-καπιταλιστική. Ίσως αυτός να είναι ο πραγματικός λόγος που το ποδόσφαιρο διατηρεί τη γοητεία του: επειδή, μέσα στο απόλυτα ψηφιοποιημένο περιβάλλον του, μας υπενθυμίζει ότι το σώμα υπήρξε κάποτε μια οργανική οντότητα, και όχι απλώς ένας πίνακας στατιστικών δεδομένων.

* Πηγή: Geoeurope