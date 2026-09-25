Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας και οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας ποζάρουν πριν από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής στο πλαίσιο της «Κοινής Αμυντικής Συμφωνίας της Μέκκας», στην Κωνσταντινούπολη, στις 31 Αυγούστου 2026. REUTERS/Murad Sezer

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ΙΣΧΥΡΗ υποψία είναι, αλλ’ όχι πάντως 100% βεβαιότητα, ούτε και ευσεβής πόθος ότι: Ο επί 24ετίαν επιδεικνυόμενος στην πράξη Ερντογαν-ικής ιδιαιτερότητας ορθολογισμός, ο οποίος παρήγαγε την εδραίωση τής τόσο μακράς διάρκειας μονοκρατορία τού πραγματιστή Τούρκου ηγέτη, δεν επιτρέπει την πρόβλεψη ότι ήρθε η ώρα να ρισκάρει τώρα ένα πράγματι «θερμό επεισόδιο» εναντίον του Ελληνισμού. Έστω κι αν διά των δηλώσεων π.χ. του δικού του υπ.Εξ. Χακάν Φιντάν, έχει αναγάγει λεκτικώς την ΑΜΥΝΤΙΚΗ συνεργασία Ελλάδος – Κύπρου – Ισραήλ σε επίπεδο δήθεν ΑΠΕΙΛΗΣ και δήθεν ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ κύκλωσης της Τουρκίας*.

Η επίμονη διαχρονική παρακολούθηση, μελέτη και σε βάθος εξιχνίαση του συνόλου της στρατηγικής και της κατά καιρούς επιλεγόμενης τακτικής που έδειξε με την πολιτική του από το 2002, αφ’ ότου ανήλθε στην εξουσία με το ισλαμιστικό του κόμμα ΑΚΡ ο 48 ετής τότε και 72χρονος σήμερα διαρκώς εν εξουσία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιτρέπει την εξαγωγή ισχυρής γνώμης και μη αυθαίρετων συμπερασμάτων, σε όλους όσοι εν Κύπρω και εν Ελλάδι αντιμετωπίζουμε κατάματα το τουρκικό πρόβλημα του Ελληνισμού.

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– Η διαπίστωση που έκανε την Πέμπτη 17 τρ. στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ κι ο ίδιος ο πρωθυπουργός του ελλα-δικού μας κράτους Κυριάκος Μητσοτάκης πως, «αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει», αποτυπώνει ακριβώς την έξαρση της τουρκικής ρητορικής που διαδέχθηκε κλιμακωτά την περίοδο των «ήρεμων νερών» τής από 7ης Δεκεμβρίου 2023 Διακήρυξης των Αθηνών την οποία συνομολόγησε στο Κλεινόν Άστυ ο Τούρκος πρόεδρος. Ως φυσιολογική μάλλον ορμέμφυτη αντίδραση κραυγών της Τουρκίας: Απέναντι στ’ ορατό κι από την ίδια γεγονός ότι: Η έμπρακτη επί του πεδίου ενδυνάμωση της Αποτρεπτικής Ισχύος του Ελληνισμού, αποδυναμώνει την αποτελεσματικότητα των παλαιόθεν συντηρούμενων και διαρκώς επικαιροποιούμενων τουρκικών επεκτατικών απειλών («Θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ») εναντίον Θράκης, Αιγαίου, Κύπρου. Εξασθενίζει τις δυνατότητες στρατιωτικού καταναγκασμού. Κι εξαλείφει τα απομεινάρια των φοβικών συνδρόμων των Αθηνών.

– Οι τουρκικές κραυγές αυξήθηκαν μετά από την επίσημη εξαγγελία, Δευτέρα 31η Αυγούστου, της «Ασπίδας του Αχιλλέα». Από την ίδια την Άγκυρα αναγνωρισθείσας ως προστιθέμενης, σημαντικότατης αποτελεσματικότητας υπερσύγχρονων συστημάτων, πειστικής επαύξησης της ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ τής εδαφικής, εναέριας και θαλάσσιας υπόστασης του Ελληνισμού – αμφοτέρων των κρατών Ελλάδος και Κύπρου – με τη συνδρομή της δοκιμασμένης αποδοτικότητας τεχνολογίας του Ισραήλ.

– Οι κραυγές εντάθηκαν, με αφορμή την τριήμερη 11-13 Σεπτεμβρίου, παρουσία του πρωθυπουργού Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, (στη Μεγίστη, στη Ρω και στην Στρογγύλη του νησιωτικού συμπλέγματος), για τους εορτασμούς των 83 ετών της απελευθέρωσης του νησιού από την 32χρονη ιταλική κατοχή το 1943. Ξανά λοιπόν στα τουρκικά μεγάφωνα οι γνωστοί αμανέδες περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, περί γκρίζων ζωνών, περί αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας σε νησίδες και βραχονησίδες. Σ’ αυτή την περίσταση εμπλουτισμένες και με οιμωγές περί… εντοπισμού δήθεν στα νησιά Ισραηλινών για την εγκατάσταση οπλικών συστημάτων!

– Ενδεικτικό, συγκριτικά, για τ’ αυξημένα τώρα τουρκικά «ντεσιμπέλ» περί Καστελορίζου που προκάλεσε η εξαγγελία 31ης Αυγούστου της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ήταν η πλήρης σιωπή της Άγκυρας, μόλις ένα μήνα προηγουμένως. Όταν στις 29 Ιουλίου ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ακριτικό Αγαθονήσι και τα εκεί φυλάκια των ελλα-δικών μας ενόπλων δυνάμεων, του εγγύτερου στα μικρασιατικά παράλια βορειότερου νησιού της Δωδεκανήσου…

ΕΝΑΣ προφανέστατα είναι, ομολογημένος εξάλλου από την Άγκυρα, ο κύριος λόγος: Η ανάπτυξη της Αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος – Κύπρου – Ισραήλ. Η οποία ενδυναμώνει την ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΙΣΧΥ του Ελληνισμού. Καθιστώντας την ικανή να πείθει την Τουρκία «να κάτσει στ’ αυγά της» και να βάλει στο ράφι τους νεο-οθωμανικούς επεκτατικούς οραματισμούς της. Διότι ασφαλώς ξέρει πολύ καλά ο υπό του Ντόναλντ Τραμπ αναγορευθείς με θαυμασμό ως «παγκόσμιας εμβέλειας σκακιστής» Ερντογάν ότι, η εχθρότητα που ο ίδιος επέλεξε να γιγαντώσει εναντίον του πρώην συμμάχου της Τουρκίας, του Ισραήλ, έχει αχθεί σε επίπεδο που δεν είναι πλέον «παίξε – γέλασε».

– Μόλις πριν ένα μήνα, 18η Αυγούστου, το γεύτηκε πικρώς με τον ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό της προπαρασκευαζόμενης για τουρκική χρήση αεροπορικής βάσης Αμπού αλ-Ντουχούρ στη βορειοανατολική Συρία. Ο Ισραήλ τού έδειξε πως είναι αποφασισμένος να αποτρέψει την μετατροπή των ερειπίων της ήδη ρημαγμένης Συρίας σε τουρκικό προγεφύρωμα εναντίον του εβραϊκού κράτους. Κι ο Ερντογάν δεν είναι τόσο άμυαλος να παρασυρθεί σε… ένα «Chicken Game», όπως ήδη αναλύθηκε και στο ημέτερο κυριακάτικο ΕΙΡΗΣΘΩ στη «Σημερινή» της 30ης Αυγούστου.

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ΠΟΣΟ βάρος πειστικότητας στα ιθύνοντα τουρκικά μυαλά ώστε να τα πείθει να μην διακινδυνεύσουν «ν’ ανοίξουν την πόρτα του φρενοκομείου» μ’ Ελλάδα και Κύπρο κατόρθωσε ήδη η ενδυνάμωση των εσωτερικών και εξωτερικών Συντελεστών Εθνικής ΙΣΧΥΟΣ (εθνική συνοχή, οικονομική ανάπτυξη, διεθνείς σχέσεις και αμυντική θωράκιση προπάντων) αμφοτέρων των κρατών, περιγράφεται, αναλύεται και απαριθμείται λεπτομερώς, σχεδόν καθημερινά, με ολοφάνερο άγχος, από προβεβλημένους Τούρκους αναλυτές, δόκτορες, στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες και αρθρογράφους, στις τουρκικές τηλεοράσεις, στα δημοσιεύματα και στις δηλώσεις των εν Αγκύρα. Σε τέτοιο βαθμό που δεν συγκρίνεται με την αδιαφορία, των βυθισμένων στην συνήθη μιζέρια της κομματομανίας – προεκλογικομανίας – σκανδαλοθηρίας – εσωστρέφειας, των ΜΜΕ Λευκωσίας και Αθηνών.

– Μετράνε διαρκώς στα τουρκικά ΜΜΕ τα γαλλικά Ραφάλ, τα εκσυγχρονισμένα F-16 viper, τις φρεγάτες Μπελαρά, τα αναμενόμενα F-35, τα ντρόουνς και αντι-ντρόουνς των ελλα-δικών μας ενόπλων δυνάμεων, φωνασκούν για την άρση από τις ΗΠΑ του εμπάργκο αμερικανικού εξοπλισμού της Εθνικής Φρουράς μας, διαμαρτύρονται για τη γαλλική και την αμερικανική παρουσία στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο και στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί, αγωνιούν για τη γαλλική συμμετοχή στο υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI, επιχειρούν ματαίως να διεμβολίσουν την ανάπτυξη της συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, οδύρονται γιατί μια χώρα με λιγότερο του ενός εκατομμυρίου πληθυσμό (η Κυπριακή Δημοκρατία που δεν αναγνωρίζουν παρά μόνο ως… Εκλιπούσα) εμποδίζει τις σχέσεις των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία…

Η ΤΟΥΡΚΙΑ του Ερντογάν αυτοσυστήνεται βέβαια ως υπερδύναμη της περιοχής. Και ως ηγέτιδα δύναμη – φύλακας άγγελος των μουσουλμάνων και ισλαμιστών όπου γης. Στις 7 Αυγούστου υπογράφηκε στη Μέκκα η ομώνυμη συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας από τους Μωχάμετ Μπιν Σαλμάν, Σεχμπάζ Σαρίφ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντιστοίχως. Ως σύστημα συλλογικής άμυνας των τριών κρατών, με πρωταρχικό δηλωμένο στόχο και σκοπό ότι, η όποια ένοπλη επίθεση εκτοξευθεί εναντίον οιουδήποτε από τα τρία αυτά κράτη, θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών. Έσπευσαν να την βαφτίσουν και ως «ισλαμικό ΝΑΤΟ». Προτού παρέλθει μήνας, οι ισλαμιστές Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του καθεστώτος των Μουλάδων του Ιράν, εξαπέλυσαν σφοδρές πολεμικές επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι θα συνδράμει τους Σαουδάραβες. Η Τουρκία, με ανακοίνωση του υπουργείου της των Εξωτερικών ανακοίνωσε απλώς ότι «καταδικάζει την επίθεση των Χούθι». Περί οιασδήποτε άλλης συνδρομής προς την Σαουδική Αραβία, ουδείς λόγος εισέτι…

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*Πηγή Σημερινή