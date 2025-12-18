Ο φόβος παραλύει την Γηραιά Ήπειρο.

Η ψυχολογία της αδυναμίας οδηγεί σε δειλές αποφάσεις και αυξανόμενη στρατηγική απομόνωση. Απαιτείται πολιτικό θάρρος.

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του τον Μάρτιο του 1933, καθώς η Μεγάλη Ύφεση κατέστρεφε την Αμερική, ο Φράνκλιν Ρούσβελτ είπε τα πιο διάσημα λόγια του. «Το μόνο που πρέπει να φοβόμαστε είναι ο ίδιος ο φόβος, ο παράλογος και αδικαιολόγητος ανώνυμος τρόμος που παραλύει τις προσπάθειες που απαιτούνται για να μετατραπεί η παρακμή σε πρόοδο».

Είναι ένα μάθημα που η Ευρώπη, η Ένωση και τα κράτη μέλη της , θα πρέπει να λάβουν υπόψη σήμερα, αντιμέτωπες με μια τέλεια καταιγίδα που απειλεί να υπονομεύσει τα θεμέλιά της, καθιστώντας την εντελώς περιθωριοποιημένη στρατηγικά, οικονομικά και διπλωματικά, επισπεύδοντας τελικά την πτώση της.

Ο φόβος, ωστόσο, φαίνεται να καθοδηγεί όλες τις ενέργειες ή τις αδράνειες των Ευρωπαίων ηγετών.

Φόβος μήπως χάσουμε έναν σύμμαχο που έχει ήδη κάψει τις γέφυρες της διατλαντικής σχέσης, φόβος μήπως ανεβάσουμε τον πήχη εξοπλιζόμενοι ενάντια σε μια εχθρική δύναμη που διεξάγει πόλεμο στα σύνορά μας και ήδη εξαπολύει υβριδικές επιθέσεις στο έδαφός μας.

Φόβος μήπως παραδεχτούμε και εξηγήσουμε στο κοινό ότι η ειρήνη που απολαμβάναμε για 80 χρόνια υπό τη σκιά της αμερικανικής ασπίδας δεν είναι πλέον η μόνιμη και αναπόφευκτη συνθήκη της ηπείρου και ότι η διατήρησή της έχει ένα κόστος.

Τέλος, ο φόβος της αξιοποίησης των τρομερών οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και βιομηχανικών μοχλών ισχύος της, αναγνωρίζοντας και ξεπερνώντας τα όρια του εθνικού κατακερματισμού.

Ενώ η Ουκρανία αντιστέκεται σε έναν βάναυσο επιθετικό πόλεμο, τον οποίο οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πλέον αποκαλούν «υπαρξιακό», ακόμη και για εμάς, η Ευρώπη είναι εκτός διαπραγματεύσεων που την αγνοούν εντελώς.

Στην καλύτερη περίπτωση, καταφέρνει να προλάβει τη διαφορά, αγοράζοντας στιγμές και προσπαθώντας να περιορίσει τη ζημιά μιας ειρήνης, η οποία με τους σημερινούς όρους θα σήμαινε μόνο την υποταγή του Κιέβου στον Τσάρο Πούτιν και το τέλος οποιωνδήποτε ψευδαισθήσεων σχετικά με τις πιθανότητές μας να ζήσουμε κυρίαρχοι και ασφαλείς τις επόμενες δεκαετίες.

Μήπως υπερβάλλουμε ;

Οι δυτικές χώρες, διαβάζουμε στο περιοδικό του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, είναι όλο και πιο πρόθυμες να μας ακούσουν όταν ρωσικά στρατεύματα πατήσουν το πόδι τους στο Παρίσι ή το Βερολίνο.

Αλλά στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι σε θέση να εκκινήσει το δάνειο των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, από φόβο μήπως το εξασφαλίσει με μια κοινή εγγύηση, το αντίστοιχο ενός ευρωομολόγου που τρομοκρατεί πολλούς.

Κι όμως, τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως που χρειάζεται το Κίεβο για να αντισταθεί στον εισβολέα και να εξασφαλίσει μια δίκαιη ειρήνη ισοδυναμούν μόλις με το 0,35% του ΑΕΠ ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο φόβος, που μας έκανε να αποδεχτούμε την περιοριστική συμφωνία των δασμών 15%, συν τον πρόσθετο φόρο στις αγορές και τις επενδύσεις ενέργειας στις ΗΠΑ.

Έχουμε παραιτηθεί από τη δύναμη μιας αγοράς 450 εκατομμυρίων καταναλωτών για μια σκανδαλώδη στάση κατευνασμού, η οποία μας ταπεινώνει και όχι μόνο τιμωρεί τις ευρωπαϊκές εταιρείες, αλλά δεν έχει καθόλου κατευνάσει τις αρπακτικές ορέξεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τώρα απαιτεί ελεύθερο χέρι για τους παμφάγους Αμερικανούς ολιγάρχες του Διαδικτύου.

Πόσα ακόμη μαθήματα χρειαζόμαστε για να συνειδητοποιήσουμε ότι ο σύμμαχος της Αμερικής έχει μεταμορφωθεί, ότι η διατλαντική σχέση έχει τελειώσει;

Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λάθος οι Ευρωπαίοι να επιδιώκουν σύγκλιση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ όποτε είναι δυνατόν, τόσο σε αυτή όσο και στην επόμενη.

Πρέπει να το κάνουμε αυτό στο εμπόριο, απελευθερώνοντας τον εαυτό μας από την εξάρτηση από τις ΗΠΑ, ανταποδίδοντας δασμούς και αναζητώντας άλλες αγορές.

Πρέπει να το κάνουμε αυτό ενοποιώντας την κεφαλαιαγορά, όπως υποδεικνύουν ο Μάριο Ντράγκι και ο Ενρίκο Λέττα στις εκθέσεις τους, για να φέρουμε πίσω τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ που οι Ευρωπαίοι αποταμιευτές επενδύουν κάθε χρόνο στις αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές.

Αυτό πρέπει να το κάνουμε στην άμυνα, οικοδομώντας μια ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση με την κοινή χρηματοδότηση των στρατηγικών στρατιωτικών μας δυνατοτήτων.

Η επιτυχία του SAFE, της πιστωτικής γραμμής της ΕΕ ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για αμυντικές επενδύσεις από ομάδες τουλάχιστον δύο χωρών, είναι μια καλή αρχή.

Δεν χρειάζεται να το κάνουμε όλοι.

Ο Ντράγκι υποστηρίζει ότι ομάδες πρόθυμων χωρών, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ιταλία, ακόμη και το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούν να αρχίσουν να το κάνουν.

Πάνω απ’ όλα, η Ευρώπη πρέπει να επιστρέψει στη μακροπρόθεσμη σκέψη.

Τις τελευταίες ημέρες, ξεκίνησε στο Στρασβούργο η Πρωτοβουλία Europa Power, την οποία συνυπέγραψαν πάνω από 200 προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο, την πολιτική, τις επιχειρήσεις και τον πολιτισμό.

Στόχος της είναι να αποτελέσει μια πολιτική κινητοποίηση, ικανή να πιέσει τις κυβερνήσεις να δράσουν για την οικοδόμηση μιας δημοκρατικής και παγκόσμιας ευρωπαϊκής δύναμης, ικανής να «ελέγχει τη δική της μοίρα».

Είναι η σωστή κατεύθυνση.

Αλλά όπως προειδοποίησε ο Ρούσβελτ, η εξάλειψη του φόβου είναι το πιο επείγον βήμα.