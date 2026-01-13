Διαδηλωτές και ακτιβιστές συγκεντρώνονται στο Παρίσι για να υποστηρίξουν τις πανεθνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν - Διαδηλωτές και ακτιβιστές συγκεντρώνονται στο Παρίσι της Γαλλίας στις 11 Ιανουαρίου 2026 για να υποστηρίξουν τον ιρανικό λαό εν μέσω των αντικυβερνητικών διαμαρτυριών που μαίνονται σε ολόκληρο το Ιράν. REUTERS/Benoit Tessier

Κανένας Παχλαβί ή πράκτορας της CIA ή της MOSAD δεν θα ήταν σε θέση να προκαλέσει αυτή την παλλαϊκή εξέγερση του Ιρανικού λαού, αν δεν υπήρχαν οι αντικειμενικές εσωτερικές συνθήκες με υπαιτιότητα το θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων.

Το αίτημα της ελευθερίας αποτελεί το βασικό πρόταγμα των εξεγερμένων, ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών, όπως ήδη είχε αναδειχθεί στο κίνημα του 2022 με το σύνθημα «Γυναίκα , Ζωή, Ελευθερία», μετά την δολοφονία της νεαρής Μάχσα Αμινί. Από την φοιτητική εξέγερση του 1999, τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2009 για την εκλογική νοθεία, τον αιματηρό Νοέμβρη του 2019 έως την σημερινή εξέγερση, το καθεστώς απαντά με καταστολή, φυλακίσεις και δολοφονίες με μόνιμη επωδό τις έξωθεν παρεμβάσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που θέλουν να υπονομεύσουν την Ισλαμική επανάσταση του 1979.

Στις τρέχουσες διαδηλώσεις, εκτός του αιτήματος της ελευθερίας, προστέθηκε η οικονομική ανέχεια των μικρών εμπόρων και παραγωγών που πλήττονται από την υποτίμηση του νομίσματος και την οικονομική δυσπραγία. Η επιβίωση δια των επεκτάσεων των απολυταρχικών καθεστώτων με την συνεχή διόγκωση της πολεμικής οικονομίας στερεί τους οικονομικούς πόρους από την οικονομία που παράγει συλλογική ευημερία. Η χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ, της Χαμάς, των Χούθι, η προτεραιότητα του πυρηνικού προγράμματος και η μαζική παραγωγή drones που υποστηρίζουν τον κατακτητικό πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία, φτάνοντας μέχρι τις αποθήκες του Μαδούρο στην Βενεζουέλα, αποτελούσαν την προτεραιότητα του καθεστώτος έναντι της επιβίωσης του λαού. Ακόμα και οι πλούσιες πλουτοπαραγωγικές πηγές εκχωρήθηκαν στην Κίνα στο πλαίσιο ενός σκληρού Μνημονίου που φτωχοποίησε τον Ιρανικό λαό προκειμένου να διασφαλιστούν οι υποδομές του Ευρασιανικού άξονα.

Δεδομένης της έλλειψης αντιπολίτευσης η εξέλιξη της εξέγερσης είναι αβέβαιη, με την απόφαση αποκοπής του λαού από το ίντερνετ και τον ηλεκτρισμό να προμηνύει την συνέχιση της σκληρής καταστολής με εκατοντάδες θύματα. Ανθρώπινες ζωές για τις οποίες, όπως και στην περίπτωση της Ουκρανίας, δεν θα γίνει καμία διαμαρτυρία από τους προοδευτικούς δήθεν αντι-συστημικούς κατευθυνόμενους «ανθρωπιστές» της Δύσης. Οι υπαινιγμοί Τράμπ για ενδεχόμενη επέμβαση λειτουργεί αρνητικά αφού συσπειρώνει το καθεστώς έναντι του Δυτικού ιμπεριαλισμού και των προαιώνιων εχθρών του, της Αμερικής και του Ισραήλ. Μια παράμετρος που θα καθορίσει το μέλλον της εξέγερσης είναι η συμπεριφορά των μειονοτήτων Αζέρων, Βελούχων, Περσών και κυρίως των Κούρδων. Η αυτονόμηση των Κούρδων δημιουργεί πανικό στην Άγκυρα για την προοπτική δημιουργίας ανεξάρτητου Κουρδιστάν. Φόβος που την οδηγεί στην επίθεση κατά των Κούρδων του Χαλεπίου στην Συρία με την βοήθεια των Τζιχαντιστών του Τζολάνι.

Δεδομένης της ορθής συμμετοχής της χώρας στην τριμερή με την Κύπρο και το Ισραήλ, θα πρέπει να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβοκάτσιες που θα επιχειρηθούν στην προσπάθεια του καθεστώτος να εξάγει τις εσωτερικές αντιθέσεις του, ενάντια στον «άξονα του κακού»….