Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Μεσόγειος αλλάζει και μαζί της αλλάζουν οι οργανισμοί που συναντάμε στα νερά, στα δίχτυα των αλιέων και σταδιακά ακόμη και στα πιάτα μας. Η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας, η ναυσιπλοΐα και κυρίως η σύνδεση της Μεσογείου με την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ έχουν συμβάλει στην είσοδο και εξάπλωση πολλών μη αυτόχθονων ειδών, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται απλώς για την εμφάνιση ορισμένων άγνωστων ψαριών. Πρόκειται για μια ευρύτερη μεταβολή στη σύνθεση και τη λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, η οποία εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι κάθε ξενικό είδος και εισβλητικό. Ως μη αυτόχθονα ή ξενικά χαρακτηρίζονται τα είδη που εμφανίζονται έξω από τη φυσική περιοχή εξάπλωσής τους εξαιτίας, άμεσα ή έμμεσα, ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Μόνο ένα μέρος αυτών καταφέρνει να εγκατασταθεί, να εξαπλωθεί και να προκαλέσει σημαντικές οικολογικές ή κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις στη Μεσόγειο αποτελούν το λεοντόψαρο και είδη του γένους Siganus. Η εξάπλωσή τους έχει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να επηρεάσει τις τροφικές σχέσεις, τη βλάστηση των βραχωδών βυθών και τελικά τη δομή ολόκληρων παράκτιων οικοσυστημάτων.

Advertisement

Advertisement

Μπροστά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα προκύπτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Αν ορισμένα ξενικά είδη είναι ασφαλή και κατάλληλα προς κατανάλωση, θα μπορούσε η αλιευτική και γαστρονομική αξιοποίησή τους να αποτελέσει μέρος της διαχείρισής τους; Στην περίπτωση του λεοντόψαρου, για παράδειγμα, η στοχευμένη αφαίρεση μπορεί να συμβάλει στον τοπικό περιορισμό της αφθονίας του, ενώ παράλληλα η δημιουργία εμπορικής ζήτησης μπορεί να προσφέρει ένα επιπλέον οικονομικό κίνητρο στους αλιείς. Η κατανάλωση όμως δεν αποτελεί από μόνη της λύση. Η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τη βιολογία του κάθε είδους, την ένταση της αλιευτικής πίεσης, τις τοπικές οικολογικές συνθήκες και τη συστηματική επιστημονική παρακολούθηση των πληθυσμών.

Παράλληλα, είναι απαραίτητο να γίνει σαφές ότι δεν μπορούν και δεν πρέπει να καταναλώνονται όλα τα ξενικά είδη. Ο λαγοκέφαλος, αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, καθώς μπορεί να περιέχει τετροδοτοξίνη, μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη, και δεν αποτελεί ασφαλή επιλογή για ανθρώπινη κατανάλωση. Επομένως, οποιαδήποτε προσπάθεια αξιοποίησης ξενικών ειδών πρέπει να αφορά αποκλειστικά είδη για τα οποία υπάρχει σαφής επιστημονική τεκμηρίωση σχετικά με την ασφάλεια και τον κατάλληλο χειρισμό τους. Η σωστή ενημέρωση των αλιέων και των καταναλωτών είναι εξίσου σημαντική με την ίδια τη διαχείριση των πληθυσμών τους.

Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε ορισμένα ξενικά είδη στο πιάτο μας και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε τη Μεσόγειο; Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ναι. Όχι όμως ως μια εύκολη και καθολική λύση. Η αντιμετώπιση των βιολογικών εισβολών απαιτεί πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση, παρακολούθηση, επιστημονική έρευνα και στενή συνεργασία με την αλιευτική κοινότητα. Για ορισμένα ασφαλή και εδώδιμα είδη, η στοχευμένη αλιεία και κατανάλωση μπορούν να αποτελέσουν ένα ακόμη εργαλείο αυτής της προσπάθειας. Η Μεσόγειος του μέλλοντος διαμορφώνεται ήδη μπροστά μας και το πραγματικό στοίχημα δεν είναι απλώς να φοβηθούμε τους νέους κατοίκους της, αλλά να μάθουμε να διαχειριζόμαστε αυτή τη νέα οικολογική πραγματικότητα με γνώση, υπευθυνότητα και επιστημονική ακρίβεια.