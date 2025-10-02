Η χυδαία γλώσσα του Αμερικανού προέδρου έχει βάλει σε δύσκολη θέση τους μεταφραστές και τους δημοσιογράφους ειδικότερα τους Γάλλους που έχουν υιοθετήσει κόλπα για να κάνουν τις σκέψεις του λίγο λιγότερο χυδαίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι γνωστό, δεν συμπαθεί τους δημοσιογράφους. Ωστόσο, του αρέσει να μιλάει ατελείωτα μπροστά τους, αρκεί να μην κάνουν ερωτήσεις. Αλλά αν είναι ήδη δύσκολο για τους δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν το συχνά ανύπαρκτο νήμα της συλλογιστικής του, κάτι τέτοιο γίνεται ένα τρομακτικό έργο για τους ξένους τηλεοπτικούς διερμηνείς που πρέπει να τον μεταφράζουν ταυτόχρονα.

Από όλους τους διερμηνείς, οι Γάλλοι είναι αυτοί που δίνουν μια από τις πιο δύσκολες μάχες, ξετυλίγοντας την αποσπασματική ομιλία του Αμερικανού προέδρου, γεμάτη παρεκβάσεις και ημιτελείς προτάσεις, μεταφέροντας παράλληλα το νόημά της χωρίς να χάνει το σοκαριστικό αποτέλεσμα του πρωτοτύπου.

Αλλά η χυδαιότητα του Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτή που θέτει τη μεγαλύτερη πρόκληση όταν μεταφράζεται στη γλώσσα του Μολιέρου.

Όπως παραδέχονται ορισμένοι διερμηνείς του ειδησεογραφικού δικτύου BFM TV, οι χυδαίες εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ συχνά ακούγονται ακόμη πιο βρώμικες από το πρωτότυπο όταν μεταφράζονται κυριολεκτικά.

Έτσι, προς τιμήν μιας χώρας που εκτιμά τον δημόσιο λόγο και αποδοκιμάζει τις χυδαίες ύβρεις, οι διερμηνείς του δικτύου έκριναν σκόπιμο να μετριάσουν την βωμολοχία του Αμερικανού Προέδρου.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ καυχήθηκε τον Ιανουάριο ότι όλος ο κόσμος ήρθε σε αυτόν «για να τον φιλήσει στον κ@λ@», οι Γάλλοι το μετέφρασαν ως «μου γυαλίζουν τα παπούτσια».

Ενώ η πλέον διάσημη έκφραση «η Ευρωπαϊκή Ένωση σχηματίστηκε για να π@δ@ξει τις Ηνωμένες Πολιτείες» έγινε «φτιαγμένο για να μας κλέψει», γεννημένη για να μας πηδήξει.

Όσο για το σχόλιο ότι το Ισραήλ και το Ιράν πολεμούν για τόσο καιρό που «δεν ξέρουν τι στο καλό κάνουν», το κοινό του BFM TV άκουσε ένα κομψό «δεν έχουν ιδέα τι κάνουν πια».

Τέλος, καλωσόρισε στον Λευκό Οίκο την Μπριζίτ Μακρόν λέγοντας «είσαι σε τόσο καλή φυσική κατάσταση» , το οποίο, για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις, μεταφράστηκε ως «είσαι σε εξαιρετική φόρμα».

Σίγουρα στην διάρκεια της νέας του θητείας ο 47ος Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μας εκπλήξει με το λεξιλόγιό του φέρνοντας στο κόκκινο μεταφραστές και δημοσιογράφους.

