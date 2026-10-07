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Υπάρχει κάτι σχεδόν συγκινητικό στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε στην Κύπρο τον Great Sea Interconnector. Ένα έργο που θα μπορούσε να συνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα και την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού έχει μετατραπεί σε ακόμη μία εθνική άσκηση αυτοϋπονόμευσης. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να γίνει. Είναι ότι θέλουμε πρώτα να βεβαιωθούμε πως δεν θα ενοχληθεί κανένας.

Δηλαδή η Τουρκία. Η Άγκυρα συμπεριφέρεται σαν να της ανήκει η Ανατολική Μεσόγειος και απαιτεί ενημέρωση και ουσιαστικά συναίνεση για ένα ευρωπαϊκό έργο υποδομής. Δεν είναι απλώς μια διαφωνία για ένα καλώδιο. Είναι ακόμη μία προσπάθεια να επιβληθεί στην περιοχή η λογική ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει χωρίς την τουρκική έγκριση. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα.

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Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι η Τουρκία δεν χρειάζεται να σταματήσει το έργο μόνη της. Της αρκεί να βρίσκει απέναντί της ανθρώπους πρόθυμους να το καθυστερούν.

Εδώ μπαίνει ο υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Μάκης Κεραυνός έχει κάθε δικαίωμα να ζητά οικονομικά στοιχεία, μελέτες βιωσιμότητας και διασφαλίσεις για τα χρήματα του φορολογούμενου. Αυτό είναι η δουλειά του. Όταν όμως ο δημόσιος λόγος ενός υπουργού καταλήγει διαρκώς να παράγει αμφιβολία για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το αποτέλεσμα είναι πολύ μεγαλύτερο από μια λογιστική ένσταση. Είναι πολιτικό μήνυμα.

Και εδώ βρίσκεται η ουσία: κανείς δεν λέει ότι ο GSI πρέπει να γίνει χωρίς έλεγχο. Αλλά υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο «ελέγχω το κόστος» και στο «αναζητώ συνεχώς έναν ακόμη λόγο για να μην προχωρήσει».

Γιατί κάποιοι στην Αθήνα, αφού δημοσιοποιούνται και φήμες για παραγκωνισμό της Κύπρου και στη Λευκωσία μοιάζει να έχουν ανακαλύψει την τέλεια μέθοδο πολιτικής ευθύνης: να περιμένουν να λυθούν πρώτα όλα τα προβλήματα για να κάνουν μετά το έργο. Μόνο που τα στρατηγικά έργα δεν γίνονται έτσι.

Η Ελλάδα λέει πλέον ότι δεν ζητά άδεια από την Τουρκία. Η Ευρώπη έχει επενδύσει πολιτικά και οικονομικά στο έργο. Η γαλλική Meridiam μπήκε με πλειοψηφική συμμετοχή. Και η Κύπρος, αντί να αντιλαμβάνεται τη διασύνδεση ως ευκαιρία να σπάσει την ενεργειακή της απομόνωση, εξακολουθεί να συζητά αν θα φοβηθεί περισσότερο το κόστος ή την Τουρκία.

Ίσως τελικά το πρόβλημα του GSI να μην είναι το βάθος της θάλασσας, το καλώδιο ούτε καν η κατοχική και πειρατική Τουρκία. Το πρόβλημα είναι αν εμείς οι ίδιοι -σε Ελλάδα και Κύπρο- αναζητούμε άδεια για να κάνουμε αυτό που υποτίθεται ότι έχουμε ήδη αποφασίσει. Ποιον να καταγγείλουμε; Ζητούμε εξηγήσεις για την ολιγωρία και την αυτοχειρία των αρμοδίων. Ζητούμε εξηγήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αλέκος Μιχαηλίδης – Φιλελεύθερος – Κύπρος