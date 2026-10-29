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Στις αρχές αρχές Δεκεμβρίου πρόκειται να κυκλοφορήσει η αυτοβιογραφία της Χαρούλας Αλεξίου με τίτλο «Απολυτήριο», όπως ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Πατάκη.

Από τη Θήβα, όπου γεννήθηκε και άκουσε τα πρώτα της τραγούδια, μέχρι τις μεγάλες σκηνές του κόσμου, η Χάρις Αλεξίου διήνυσε μια διαδρομή που μοιάζει με μυθιστόρημα.

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Στο Απολυτήριο, η σπουδαία ερμηνεύτρια αφηγείται για πρώτη φορά τη ζωή της με τα δικά της λόγια.

Τα παιδικά χρόνια, o πρόωρος χαμός του πατέρα της, η δύσκολη μετεγκατάσταση στην Αθήνα, οι δυσκολίες της οικογένειάς της, τα πρώτα βήματα στο τραγούδι. Οι συναντήσεις με τους ανθρώπους που σημάδεψαν την πορεία της, οι μεγάλες συνεργασίες, οι συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά και οι έρωτες, οι φιλίες, η μητρότητα, οι απώλειες, οι προσωπικές δοκιμασίες και οι δύσκολες αποφάσεις.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, τρυφερότητα και χιούμορ, ανασύρει πρόσωπα, εικόνες και περιστατικά από μια ζωή που συνδέθηκε με την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και με εκατομμύρια ανθρώπους που τη λάτρεψαν, που έγινε η «Χαρούλα» τους. Και φτάνει μέχρι τη στιγμή που αποφασίζει να αποχαιρετήσει τη σκηνή, αναζητώντας την ελευθερία να αρχίσει ξανά.

Το Απολυτήριο δεν είναι μόνο η αυτοβιογραφία μιας μεγάλης καλλιτέχνιδας. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας που έμαθε να μεταμορφώνει τα βιώματά της σε τραγούδι και το τραγούδι σε έναν τρόπο να επικοινωνεί με τους ανθρώπους. Είναι η ιστορία της Χαρούλας πίσω από τη φωνή της Χάρης Αλεξίου.