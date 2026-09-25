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Ο ηθοποιός δήλωσε ότι οι τρέχουσες συνθήκες ευνοούν τις ανεξάρτητες παραγωγές, συγκρίνοντας τη δυναμική τους με εκείνη της δεκαετίας του ενενήντα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι πλατφόρμες streaming προσφέρουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες σε ηθοποιούς, σεναριογράφους και σκηνοθέτες να αναδείξουν ταλέντα.

Ωστόσο, εξέφρασε προβληματισμό για τη δυσκολία χρηματοδότησης ταινιών μεσαίου προϋπολογισμού, τονίζοντας ότι η απόσβεση του κόστους αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα στούντιο.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ παρουσιάστηκε η νέα του ταινία με τίτλο Heart of the Beast, όπου υποδύεται έναν πρώην αξιωματικό σε μια περιπέτεια επιβίωσης.

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Αισιόδοξος για το τοπίο του ανεξάρτητου κινηματογράφου εμφανίστηκε ο Μπραντ Πιτ, μιλώντας στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, όπου πρόκειται να προβληθεί η νέα του ταινία, «Heart of the Beast».

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι ακριβώς ισχύει σήμερα στον κόσμο του θεάματος, ο ηθοποιός εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι τρέχουσες συνθήκες ευνοούν με έναν ιδιαίτερα θετικό τρόπο τις ανεξάρτητες παραγωγές.

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«Το σημερινό τοπίο είναι πραγματικά πολύ ευνοϊκό για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, επειδή όλο και περισσότερα βλέμματα στρέφονται σε αυτές τις παραγωγές. Μάλιστα, αισθάνομαι ότι η κατάσταση είναι εξίσου δυνατή με εκείνη της δεκαετίας του ’90», ανέφερε ο Πιτ στο κοινό του φεστιβάλ.

Brad Pitt makes his San Sebastian Film Festival entrance ahead of the premiere of David Ayer’s #HeartoftheBeast pic.twitter.com/EC3XYDgMpv September 23, 2026

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε επίσης θετικά για τις δημιουργικές δυνατότητες που έχουν χαρίσει οι πλατφόρμες streaming στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

«Το streaming έχει προσφέρει πολύ περισσότερες ευκαιρίες σε ηθοποιούς, σεναριογράφους και σκηνοθέτες. Και χάρη σε αυτό έχουμε πλέον στα χέρια μας μία πληθώρα από ενδιαφέρουσες ιστορίες αλλά και πραγματικά ταλέντα, κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό», σημείωσε.

Ωστόσο, ο Πιτ έσπευσε να βάλει μια σημαντική παράμετρο στις θετικές του παρατηρήσεις, αναφερόμενος στη συρρίκνωση του διαθέσιμου χώρου στην αγορά για ταινίες χαμηλότερου προϋπολογισμού, κατηγορία στην οποία, όπως είπε, ανήκει μεγάλο μέρος της προσωπικής του δουλειάς.

«Οι ταινίες έγιναν τόσο ακριβές. Πάντα μιλάμε για το πώς οι πολύ μεγάλες ταινίες, τα λεγόμενα tentpoles, μπορούν να αποσβέσουν το κόστος τους. Όμως, οι ανεξάρτητες παραγωγές, οι ταινίες χαμηλότερου κόστους ή οτιδήποτε βρίσκεται στη μέση -ταινίες των 30, ίσως 40 ή 60 εκατομμυρίων δολαρίων- αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην υλοποίηση τους. Κάτι τέτοιο ισχύει ακόμη και για ταινίες όπως η δική μας, καθώς είναι πολύ απαιτητικό για ένα στούντιο να αποσβέσει ένα τέτοιο προϋπολογισμό», όπως εξήγησε.

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Τέλος, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συγκεκριμένες παραγωγές θα συνεχίσουν να βρίσκουν χώρο στην κινηματογραφική αγορά. «Ελπίζω αυτές οι ταινίες να εξακολουθήσουν να υλοποιούνται, γιατί συνήθως εκεί καταλήγω κι εγώ, στη μεσαία κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τη νέα του ταινία, «Heart of the Beast», ο Πιτ υποδύεται τον πρώην αξιωματικό των Ειδικών Δυνάμεων Τζέιμς Μπέλμοντ, ο οποίος μαζί με τον στρατιωτικό του σκύλο, Όντιν, βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην ενδοχώρα της Αλάσκας. Εκεί, καλούνται να δώσουν μια σκληρή μάχη για την επιβίωση απέναντι στις ακραίες δυνάμεις της φύσης.

Η ταινία, «Heart of the Beast», σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Άγιερ, είναι διαθέσιμη στους κινηματογράφους.

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Με πληροφορίες από Deadline