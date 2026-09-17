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Το ζευγάρι συμπληρώνει φέτος τέσσερα χρόνια κοινής πορείας, διατηρώντας μια σχέση που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και ηρεμία στην καθημερινότητά τους.

Η νέα κινηματογραφική παραγωγή, όπου ο ηθοποιός υποδύεται έναν πρώην στρατιωτικό που επιβιώνει στη φύση, έχει συγκεντρώσει θετικές κριτικές για την ερμηνεία του.

Η ταινία, η οποία παρουσιάζει τον αγώνα επιβίωσης ενός αξιωματικού των Ειδικών Δυνάμεων στην Αλάσκα, θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 24 Σεπτεμβρίου.

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Μετά τις κοινές τους εμφανίσεις το περασμένο Σαββατοκύριακο στους τελικούς ανδρών και γυναικών στο US Open στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Τετάρτης ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν μονοπώλησαν ξανά στα φλας περπατώντας πιασμένοι χέρι-χέρι στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του Heart of the Beast (Στην καρδιά του κτήνους) στο Τενεσί.

Ο 62χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα κουστούμι παραλλαγής εμπνευσμένο από την υπόθεση της ταινίας όπου υποδύεται έναν πρώην στρατιωτικό που προσπαθεί να επιβιώσει στη φύση μετά από ένα αεροπορικό ατύχημα, ενώ η 33χρονη σύντροφός του τράβηξε τα βλέμματα με μια εντυπωσιακή διάφανη και αέρινη τουαλέτα.

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Μπραντ Πιτ- Ινές ντε Ραμόν: Τέσσερα χρόνια μαζί

Αυτό το φθινόπωρο ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν συμπληρώνουν τέσσερα χρόνια κοινής ζωής. Η πρώτη τους εμφάνιση είχε γίνει στα τέλη του 2022 σε μια συναυλία των U2 και από τότε είναι αχώριστοι καθώς ζουν κάτω από την ίδια στέγη από τους πρώτους μήνες της σχέσης τους.

Το περιβάλλον τους περιγράφει μια σχέση που βασίζεται στην ηρεμία και την ισορροπία, μακριά από την ένταση των προηγούμενων χρόνων του ηθοποιού. Η Ινές, πέρα από την επιτυχημένη πορεία της στον χώρο της υψηλής κοσμηματοποιίας, λειτουργεί ως μια ιδιαίτερα θετική και «γειωμένη» παρουσία στη ζωή του, βοηθώντας τον να βρει ξανά την προσωπική του σταθερότητα και έναν πιο ήσυχο ρυθμό καθημερινότητας.

Μαζί και στα Όσκαρ;

Με την νέα του ταινία, ο Μπραντ Πιτ έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις γύρω από την πιθανή υποψηφιότητά του στις Χρυσές Σφαίρες ακόμα και στα βραβεία Όσκαρ καθώς οι κριτικοί γράφουν ότι δίνει μία από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι και η πρώτη φορά που ο Αμερικανός σταρ και η σύντροφός του θα εμφανιστούν μαζί στο κόκκινο χαλί με όλη την αφρόκρεμα του Χόλιγουντ, τη στιγμή που όλα τα παιδιά που είχε αποκτήσει με την Αντζελίνα Τζολί έχουν στραφεί εναντίον του και χρησιμοποιούν πλέον μόνο το επίθετο της μητέρας τους.

Η ταινία ακολουθεί τον Τζέιμς Μπέμοντ, έναν αξιωματικό των Ειδικών Δυνάμεων (τον οποίο υποδύεται ο Μπραντ Πιτ), και τον πιστό του σκύλο μάχης, τον Όντιν.

Μετά από μια ανώμαλη και σφοδρή πτώση του αεροπλάνου τους, βρίσκονται αποκλεισμένοι βαθιά στην άγρια και αφιλόξενη φύση της Αλάσκας. Αποκομμένοι από τον πολιτισμό και αντιμέτωποι με τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τα στοιχεία της φύσης, αναγκάζονται να δώσουν έναν σκληρό αγώνα επιβίωσης, βασιζόμενοι αποκλειστικά στην εκπαίδευσή τους και στον ισχυρό δεσμό που τους συνδέει.

Η νέα ταινία του Μπραντ Πιτ θα ξεκινήσει να προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.