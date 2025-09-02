Έτοιμο να υποδεχθεί τους δημιουργούς, το κοινό και την κινηματογραφική κοινότητα είναι το 48ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που διεξάγεται στις 8-14 Σεπτεμβρίου στην Δράμα.

Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης περιλαμβάνει 223 ταινίες από 49 χώρες. Από αυτές, 146 μικρού μήκους ταινίες διαγωνίζονται στα 7 διαγωνιστικά τμήματα του DISFF: Εθνικό, Εθνικό Σπουδαστικό, Διεθνές Διαγωνιστικό, Διεθνές Σπουδαστικό, Animation, Short & Green και Kiddo.

Το Φεστιβάλ Δράμας, με νέο καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Αγγελόπουλο, θα προβάλλει σε εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα μία πλούσια επιλογή από τη φετινή ελληνική σοδειά μικρού μήκους ταινιών που αναμένεται να συζητηθούν για το επίπεδό και την πολυμορφία τους.

Kαι φέτος, οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και το Διεθνές Διαγωνιστικό του τμήμα, θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ.

Magdalena Hausen – Frozen Time -Γιάννης Καρπούζης

Ξεχωριστά αφιερώματα σε σημαντικούς δημιουργούς, επιμορφωτικές δράσεις του Short Film Hub, ευκαιρίες δικτύωσης, pitching, ταινίες σπουδαστικές, animation, οικολογικού ενδιαφέροντος και ταινίες για παιδιά κι εφήβους υπόσχονται ένα αξέχστο επταήμερο και μία ξέφρενη κινηματογραφική νεανική γιορτή.

Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αφιέρωμα στις μικρού μήκους δημιουργίες του Άγγελου Φραντζή και της Χέλενα Βίτμαν, ενώ το ανανεωμένο Short Film Hub φιλοδοξεί να συνδέσει τους νέους επαγγελματίες του κινηματογράφου με την διεθνή και την εγχώρια κινηματογραφική κοινότητα.

Η φετινή διοργάνωση, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε φυσικούς χώρους – στον κινηματογράφο Ολύμπια, στον θερινό κινηματογράφο Αλέξανδρος, στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας, στον κήπο του πολιτιστικού χώρου ΚΥΚΛΩΨ, στον πολυχώρο πολιτισμού «Ελευθερία» και στο Γυμνάσιο Αρρένων Δράμας- και online.

Οι ταινίες θα είναι ελεύθερα προσβάσιμες, σε όλη την Ελλάδα, μέσα από την online πλατφόρμα και θα είναι διαθέσιμες από τις 8 Σεπτεμβρίου (9 μ.μ.). Η είσοδος είναι δωρεάν για όλο το online περιεχόμενο του Φεστιβάλ που θα περιλαμβάνει τα 7 διαγωνιστικά τμήματα, ταινίες παράλληλων προγραμμάτων και ταινίες αναφοράς των δράσεων του Short Film Hub.

Noi – Νεριτάν Ζιντζιρία

Oι ταινίες θα παραμείνουν διαθέσιμες στην πλατφόρμα καθόλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ και το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει τις αγαπημένες του ταινίες για το Βραβείο Κοινού.

Στο Ελληνικό Διαγωνιστικό με head programmer τον Γιώργο Αγγελόπουλο συμμετέχουν 35 ταινίες. Θα τις βρείτε ΕΔΩ. Στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ μπορείτε να βρείτε όλες τις ταινίες που συμμετέχουν στα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Δήμο Δράμας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Βουλής των Ελλήνων και του Δήμου Δράμας.

