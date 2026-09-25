Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ακαδημία Γκονκούρ απέκλεισε το μυθιστόρημα του Τελισόν Ορελιέν από τη λίστα υποψηφιοτήτων για το βραβείο λόγω ισχυρισμών περί χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.

Η απόφαση στοχεύει στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του θεσμού και στην αποστολή μηνύματος κατά της υποστήριξης κειμένων που παράγονται μέσω τεχνητών μέσων.

Οι καταγγελίες στο διαδίκτυο έκαναν λόγο για εκτεταμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και λογοκλοπή στο συγκεκριμένο έργο που αποτελεί μπεστ σέλερ της σεζόν.

Ο συγγραφέας αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δηλώνει πως συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία για να επιβεβαιώσει ότι έγραψε ο ίδιος το βιβλίο του.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργική γραφή και τη στάση της λογοτεχνικής κοινότητας.

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Η Ακαδημία Γκονκούρ ανακοίνωσε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ότι αποσύρει το μυθιστόρημα του Αϊτινής καταγωγής Καναδού συγγραφέα Τελισόν Ορελιέν από τη longlist για το Prix Goncourt, μετά τον σάλο που προκάλεσαν ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν στο διαδίκτυο -από έναν λογαριασμό στο X με την ονομασία «Balance ton Claude»- ότι το βιβλίο του έχει γραφτεί σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η απόφαση «υπαγορεύεται από την βούληση για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του Βραβείου Γκονκούρ και της Ακαδημίας, κεντρικός ρόλος της οποίας είναι η προώθηση και επιβράβευση της λογοτεχνίας που γράφεται από γυναίκες και άνδρες», εξηγεί στην ανακοίνωσή της η Ακαδημία, η οποία είχε συμπεριλάβει στην πρώτη λίστα προεπιλογής υποψηφιοτήτων για βράβευση το μυθιστόρημα «C’était ça ou mourir» (εκδόσεις Grasset).

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Η Ακαδημία επικαλείται ευρήματα σύμφωνα με τα οποία το έργο αποτελεί «κατά πάσα πιθανότητα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης», ενώ αναφέρεται και σε καταγγελίες περί λογοκλοπής.

«Σκοπός είναι να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα για να δηλώσουμε ότι δεν επικυρώνουμε ή επιβραβεύουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο την δημιουργία κειμένων με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Σύμφωνα με το France 24, η υπόθεση έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις στον λογοτεχνικό κόσμο της Γαλλίας, επαναφέροντας παράλληλα στο προσκήνιο ένα ζήτημα που υπερβαίνει τα όρια της συγκεκριμένης διαμάχης: πώς θα αντιμετωπίσει η λογοτεχνία την ολοένα μεγαλύτερη παρουσία της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημιουργική γραφή.

Η Ακαδημία, πρόεδρος της οποίας είναι ο συγγραφέας Φιλίπ Κλοντέλ θα δώσει στην δημοσιότητα την δεύτερη λίστα προεπιλογής στις 6 Οκτωβρίου.

Το μυθιστόρημα «C’était ça ou mourir» («Ή αυτό ή να πεθάνω»), που αρχικά εκδόθηκε στον Καναδά και στη συνέχεια στην Γαλλία, είναι ένα από τα μπεστ σέλερ της νέας λογοτεχνικής σεζόν -είχε προγραμματιστεί η κυκλοφορία του σε είκοσι χώρες.

Απέσπασε το βραβείο μυθιστορήματος της Fnac και περιλαμβάνεται στις λίστες υποψηφιοτήτων δύο ακόμα λογοτεχνικών βραβείων, των Fémina και Médicis.

Ο 38χρονος συγγραφέας αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες. «Πάντοτε μου άρεσε να δημιουργώ και να γράφω. Γιατί να καταφύγω σε μια μηχανή;», δήλωσε στη γαλλική Libération, προσθέτοντας ότι συγκεντρώνει, μαζί με τους εκδότες του, στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι το βιβλίο γράφτηκε από τον ίδιο.