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Το βραβείο αναγνωρίζει τη μετατροπή ενός ιστορικού στρατώνα του 19ου αιώνα σε έναν σύγχρονο, βιώσιμο δημόσιο χώρο που ενσωματώνει καινοτόμες περιβαλλοντικές πρακτικές.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει τον μεγαλύτερο εσωτερικό χώρο πρασίνου στην Ευρώπη, εφαρμόζοντας συστήματα ανακύκλωσης νερού, εξοικονόμησης ενέργειας και ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων.

Το κτίριο λειτουργεί ως ασφαλές σημείο συγκέντρωσης σε περιπτώσεις καταστροφών, ενισχύοντας την κοινωνική ανθεκτικότητα και υποδεχόμενο εκατομμύρια επισκέπτες από το 2023.

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Η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της Κωνσταντινούπολης, η Βιβλιοθήκη Ραμί, απέσπασε διάκριση στην κατηγορία «Έργο μεγάλης κλίμακας» (Grand-Scale Project) των Βραβείων Πράσινων Βιβλιοθηκών για το 2026, που διοργανώθηκαν από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA).

Η βιβλιοθήκη τιμήθηκε με το βραβείο για το έργο της μετατροπής του ιστορικού στρατώνα του 19ου αιώνα, σε έναν αστικό κοινόχρηστο χώρο ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή.

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Τα βραβεία, τα οποία διοργάνωσε ο Τομέας Περιβάλλοντος, Βιωσιμότητας και Βιβλιοθηκών (ENSULIB) της IFLA, αναδεικνύουν βιβλιοθήκες και πρωτοβουλίες που παρουσιάζουν εξαιρετική καινοτομία και ουσιαστικό αντίκτυπο στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Στην 11η διοργάνωση των βραβείων, που ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης της IFLA (WLIC 2026) στο Μπουσάν της Κορέας, η Βιβλιοθήκη Ραμί ξεχώρισε ανάμεσα σε 62 υποψηφιότητες από 27 χώρες, χάρη στις πολυδιάστατες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας που εφαρμόζει, προσφέροντας ένα εμπνευσμένο παράδειγμα για τη δημιουργία πολιτισμικών χώρων με οικολογική συνείδηση.

Η διεθνής αυτή πρωτιά της Βιβλιοθήκης Ραμί στα Βραβεία Πράσινων Βιβλιοθηκών της IFLA αποδεικνύει στην πράξη πώς η διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τις σύγχρονες υπηρεσίες βιβλιοθηκών κάτω από την ίδια στέγη.

Ο στρατώνας του 1826 που αγκάλιασε το μέλλον

Ο Στρατώνας Ραμί, που κατασκευάστηκε το διάστημα 1826 έως 1828, άνοιξε ξανά τις πύλες του το 2023, μετά από εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης, ανακαίνισης και κατασκευής. διατηρώντας ακέραιη την ιστορική ταυτότητα και τα αυθεντικά υλικά του κτιρίου, με στεγασμένους χώρους έκτασης 36.000 m² και χωρητικότητα 4.200 θέσεων.



Βιοποικιλότητα και περιβαλλοντική βιωσιμότητα

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Πέρα από τη διατήρηση της πλούσιας κληρονομιάς της, η Βιβλιοθήκη Ραμί θέτει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στον πυρήνα του μοντέρνου σχεδιασμού της.

Διαθέτει διαμορφωμένη έκταση 51.000 m² που περιλαμβάνει 696 δέντρα, 99.000 θάμνους, μια βιολογική μικρή λίμνη και καλαμιώνες. Αυτοί οι χώροι υποστηρίζουν την αστική βιοποικιλότητα και συμβάλλουν στη βελτίωση του τοπικού μικροκλίματος.

Το βρόχινο νερό που συλλέγεται από τις εκτεταμένες επιφάνειες της στέγης του κτιρίου επαναχρησιμοποιείται για το πότισμα των χώρων πρασίνου και για τις τουαλέτες. Παράλληλα, η βιβλιοθήκη στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω εξοπλισμού χαμηλής κατανάλωσης, φωτισμού LED, συστημάτων αισθητήρων και εφαρμογών ηλιακής ενέργειας. Επιπλέον, πραγματοποιείται διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, ξεχωριστή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, περιορισμός των πλαστικών μιας χρήσης, καθώς και ψηφιοποίηση των εσωτερικών λειτουργικών διαδικασιών.

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Πέραν όλων των άλλων, η Βιβλιοθήκη Ραμί λειτουργεί καθημερινά σε 24ωρη βάση και χρησιμεύει ως ασφαλές σημείο συγκέντρωσης σε περιπτώσεις καταστροφών, δυνατότητα που την καθιστά έναν ζωτικό δημόσιο χώρο για την ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας. Από την έναρξη της λειτουργίας της το 2023 έως τα τέλη του 2025, έχει υποδεχθεί περισσότερους από 8,2 εκατομμύρια επισκέπτες.