Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια από τις πιο αγαπημένες όπερες του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, το «Così fan tutte» («Έτσι κάνουν όλες»), παρουσιάζει το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 20:00, σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης.

Γραμμένο το 1790 σε λιμπρέτο του Λορέντζο Ντα Πόντε, το Così fan tutte είναι ένα από τα πιο εξυπνα και αμφιλεγόμενα έργα του οπερατικού ρεπερτορίου. Με επιφανειακή ελαφρότητα και βαθύτερη πικρία, εξερευνά την ανθρώπινη αδυναμία, τη συντροφική πίστη και τα όρια του έρωτα: δύο νεαροί αξιωματικοί στοιχηματίζουν ότι οι αρραβωνιαστικιές τους θα παραμείνουν πιστές και ξεκινούν ένα παιχνίδι μεταμφίεσης που γρήγορα ξεφεύγει από τον έλεγχό τους.

Advertisement

Advertisement

Στη νέα, ευφάνταστη παραγωγή του σκηνοθέτη Φίλιμ Μακ Ντέρμοτ, η πλοκή μεταφέρεται σε ένα παραθαλάσσιο λούνα παρκ που παραπέμπει στο θρυλικό Κόνυ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, το ιστορικό κέντρο ψυχαγωγίας που για γενιές αμερικανών υπήρξε ο τόπος όπου η καθημερινότητα αναστέλλεται και οτιδήποτε φαίνεται δυνατό. Σε αυτό το λαμπερό και ταυτόχρονα παράδοξο σκηνικό, τα δύο ζευγάρια της ιστορίας αντιμετωπίζουν προκλήσεις που δεν αφορούν μόνο τον έρωτα, αλλά και την ίδια τους την ταυτότητα.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ένα λαμπερό διεθνές καστ: η Federica Lombardi ως Φιορντιλίτζι, η Samantha Hankey ως Ντοραμπέλλα, η Ana María Martínez ως Ντεσπίνα, ο Duke Kim ως Φερράντο, ο Andrey Zhilikhovsky ως Γκουλιέλμο και ο Gerald Finley ως Ντον Αλφόνσο. Στο πόντιουμ ο Nimrod David Pfeffer.

Σε συνεργασία με το British Council στην Ελλάδα και τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Info

Τιμές εισιτηρίων

10 ευρώ (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι), 16 ευρώ, 25 ευρώ

Eισιτήρια 210 72 82 333, www.megaron.gr

Στα ιταλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους