Το Ισραήλ προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί Σάββατο, λίγες ώρες αφότου διαδηλωτές προσπάθησαν να διακόψουν την πρόβα τζενεράλε ενώ οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν ακόμη και την ώρα της ερμηνείας της στον β′ ημιτελικό.

Η 24χρονη Γιουβάλ Ραφαέλ –επιζήσασα της αιματηρής επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova Sukkot Gathering στις 7 Οκτωβρίου 2023– πρόβαρε το τραγούδι «New Day Will Rise» το απόγευμα της Πέμπτης, όταν άτομα με σφυρίχτρες και «υπερμεγέθεις» παλαιστινιακές σημαίες την εμπόδισαν να εμφανιστεί. Σύμφωνα με τους κανόνες της αρένας, επιτρέπονται όλες οι σημαίες, αλλά υπάρχουν όρια στο μέγεθος.

Ο ελβετικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ο οποίος διοργανώνει την εκδήλωση, δήλωσε ότι οι διαδηλωτές απομακρύνθηκαν γρήγορα από την αρένα St Jakobshalle. Ωστόσο, οι παλαιστινιακές σημαίες έκαναν ξανά την εμφάνισή τους χθες το βράδυ, συνοδευόμενες από κάποιες αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα του κοινού.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς ο στρατός του εντείνει τους βομβαρδισμούς της Γάζας και επιβάλλει αποκλεισμούς σε όλα τα τρόφιμα και άλλες ανθρωπιστικές προμήθειες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς στην Ισπανία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία είχαν ανοίξει συζήτηση σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί διαμαρτυρίες στους δρόμους της Βασιλείας στην Ελβετία, όπου λαμβάνει χώρα ο φετινός διαγωνισμός.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ραφαέλ είπε ότι η ομάδα της είχε βάλει ήχους από το κοινό κατά τη διάρκεια των προβών της, «ώστε να μπορώ να εξασκούμαι όταν υπάρχουν περισπασμοί στο παρασκήνιο».

Η τραγουδίστρια ένωσε τα χέρια της και μετά έστειλε ένα φιλί προς τον ουρανό όταν ανακοινώθηκε η πρόκρισή της στον τελικό.

Yuval Raphael is a survivor in every sense of the word.



After surviving the unimaginable, she's headed to the next round of Eurovision, despite the hate thrown her way.



