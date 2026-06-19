Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο τιμήθηκε με τη διάκριση BFI Fellowship σε ειδική εκδήλωση στο Χόλιγουντ, όπου ο σκηνοθέτης εξέφρασε έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο.

Ο δημιουργός υποστήριξε ότι οι εικόνες αποτελούν συναισθηματικές γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων και απέρριψε τη χρήση μηχανών για την παραγωγή τέχνης, χαρακτηρίζοντας την τεχνητή νοημοσύνη ως μορφή φυσικής ανοησίας.

Παρά τις δηλώσεις του, πολλοί αναλυτές επισημαίνουν την έντονη χρήση ψηφιακών εφέ στις ταινίες του, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το όριο ανάμεσα στην τεχνική αρτιότητα και τη χρήση τεχνητών μέσων.

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Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο παραβρέθηκε στο επίσημο δείπνο του BFI America στο Χόλιγουντ, το οποίο διοργανώθηκε προς τιμήν του ίδιου με αφορμή την επιλογή του για την απονομή της σημαντικής διάκρισης BFI Fellowship.

Εκεί μίλησε ακόμη μια φορά για τους κινδύνους που μπορεί να επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στο χώρο του θεάματος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε στο χείλος του οπτικού αναλφαβητισμού. Βρισκόμαστε στο χείλος του κινηματογραφικού αναλφαβητισμού».

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Ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, κάλεσε τον ντελ Τόρο στη σκηνή, καθώς τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει χρηματοδοτήσει όλα τα κινηματογραφικά πρότζεκτ του σπουδαίου σκηνοθέτη.

Last night, BFI America celebrated BFI Fellow Guillermo del Toro with a fundraiser for the BFI National Archive.



Donations made included Guillermo’s pledge to donate a third of his own extensive personal archive to the BFI!



Photos: January Images / Todd Williamson pic.twitter.com/xla2ASq9oR June 16, 2026

Με αυτό τον τρόπο, ο ντελ Τόρο είχε τη δυνατότητα να εξασφαλίσει προϋπολογισμούς άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε μία από τις ταινίες του, δημιουργώντας ο ίδιος τις εικόνες του χωρίς τη βοήθεια κάποιου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δημιουργός υποστήριξε ότι οι εικόνες δεν είναι απλώς το τελικό αποτέσμα μιας τεχνικής διαδικασίας, αλλά ακόμη περισσότερο, αποτελούν «συναισθηματικές γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους», τονίζοντας ότι «το σύμφωνο ανάμεσα στον άνθρωπο και την εικόνα είναι ιερό».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι η τέχνη μπορεί να δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από μηχανές, χαρακτηρίζοντας την τεχνητή νοημοσύνη ως μορφή «φυσικής ανοησίας» και προσθέτοντας: «Η ύπαρξη μιας εικόνας υφίσταται για να μας συνδέει, να μας κάνει να αισθανόμαστε ομορφιά».

Ωστόσο, η απόρριψη της τεχνητής νοημοσύνης από τον ντελ Τόρο ανοίγει μία μεγάλη συζήτηση, καθώς οι τελευταίες του ταινίες -με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον «Frankenstein»- χαρακτηρίζονται από ένα τεχνικά άρτιο οπτικό ύφος το οποίο οφείλεται στα έντονα CGI. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι τα έργα του θα μπορούσαν να έχουν λάβει μία «βοήθεια» από τη τεχνητή νοημοσύνη.

Γι’ αυτό ακριβώς, ο ντελ Τόρο θα μπορούσε να δώσει περισσότερο χώρο στην ατέλεια και την «ανθρώπινη» αισθητική, αφήνοντας λίγο πίσω την εμμονή με την άψογη ψηφιακή τελειότητα που τον διακρίνει.

Με πληροφορίες από World of Reel, Variety

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