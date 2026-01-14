Η Recording Academy και το CBS ανακοίνωσαν ότι ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός, παραγωγός και πολιτικός σχολιαστής Τρέβορ Νόα θα επιστρέψει ως οικοδεσπότης της τελετής απονομής των βραβείων Grammy για μια «τελευταία» φορά την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου.

Θα είναι η έκτη φορά που ο Τρέβορ Νόα θα παρουσιάσει την τελετή απονομής -η πρώτη ήταν το 2021 εν μέσω της πανδημίας COVID 19 -, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS για τελευταία φορά. Υπενθυμίζεται ότι από το 2027 και μέχρι το 2036, τα Βραβεία Grammy θα μεταδίδονται από το ABC, το Hulu και το Disney+.

Στην κορυφή της κούρσας με 9 υποψηφιότητες είναι ο Kendrick Lamar και ακολουθούν η Lady Gaga και οι παραγωγοί Jack Antonoff και Cirkut με επτά. Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas απέσπασαν από 6 υποψηφιότητες, ενώ από πέντε έλαβαν οι Clipse, Doechii, SZA, Turnstile, Tyler, the Creator και οι παραγωγοί Souwave και Andrew Watt.

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι δύο μεγαλύτερες ποπ σταρ, Beyonce και Taylor Swift, δεν έλαβαν φέτος υποψηφιότητα, καθώς καμία από τις δύο δεν κυκλοφόρησε μουσική εντός της περιόδου επιλεξιμότητας για τα βραβεία του 2026 (από 31 Αυγούστου 2024 έως 30 Αυγούστου 2025).

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί ποιοι καλλιτέχνες θα εμφανιστούν επί σκηνής, ούτε ποιοι θα κάνουν τις απονομές των βραβείων.

Με πληροφορίες από Variety