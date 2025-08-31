Ο Νάκης Παναγιωτίδης, σύγχρονος Ελληνας εικαστικός δημιουργός, παρουσιάζει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Χίου, που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγίου, στο Τέμενος Χαμιδιέ στη Χίο, την έκθεση-εγκατάσταση με τίτλο «Ανάβασις», η οποία θα εγκαινιασθεί την Κυριακή 31 Αυγούστου (στις 19:00), παρουσία του καλλιτέχνη. Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιταλικής και της Ελβετικής Πρεσβείας στην Αθήνα σε συνεργασία με την γκαλερί Tornabuoni Arte από την οποία θα παραστείο Michele Casamonti. Από την Ιταλική Πρεσβεία θα παραστεί ο Ιταλός πρέσβης Paolo Cuculi.

Η «Ανάβασις», σε επιμέλεια του δρ. Φώτη Παπαθανασίου, σηματοδοτεί μαζί με την πρόσφατη αναδρομική έκθεση του Νάκη Παναγιωτίδη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα τη επιστροφή του διεθνούς εικαστικού στην Ελλάδα.

Το έργο «Εγώ μπροστά στον κόσμο» του Νάκη Παναγιωτίδη

Ο Έλληνας καλλιτέχνης της Arte Povera Νάκης Παναγιωτίδης εγκαταστάθηκε μετά τις σπουδές του στην Ελβετία το 1973. Έκτοτε ζει και εργάζεται μεταξύ Βέρνης και του κυκλαδίτικου νησιού της Σερίφου.

Όπως γράφει στον κατάλογο της έκθεσης ο επιμελητής της Φώτης Παπαθανασίου για τον Νάκη Παναγιωτίδη: «Εμπνέεται από το νησί της Χίου. Το νερό που τον απασχολεί σε πολλά έργα του, το αρχαίο υλικό, ο Όμηρος και οι μύθοι και ο τετράγωνος χώρος του τεμένους Χαμιδιέ, σαν white box, τον οδήγησαν σε ένα πεντάγωνο, ή μάλλον σε τέσσερεις τοίχους και στο κέντρο μια εγκατάσταση: η Ανάβαση! Χρησιμοποιεί απλά υλικά και επαναλαμβανόμενα που δημιουργούν μια συμβολική γλώσσα που προσπαθεί να δώσει απαντήσεις, να υπαινιχθεί λύσεις και να αρθρώσει το άρρητο…»

Το έργο του Νάκη Παναγιωτίδη «Το φως μέσα»

Και καταλήγει:

«Η Ανάβασις, τίτλος της εγκατάστασης που αποτελείται από πέντε διαφορετικά έργα σε συνεχή δημιουργικό διάλογο, λειτουργεί ως έναυσμα πολλαπλών θεωρήσεων αισθητικών και στοχαστικών. Ο Νάκης μετέτρεψε το τέμενος σε πραγματικό τέμενος του πνευματικού φωτός. Σε ένα “ναό” όπου η πιο σύγχρονη τέχνη, με τα πιο απλά σύγχρονα και φθαρτά υλικά, επιτελεί την πραγματική της λειτουργία. Απροκατάληπτη και οικουμενική. Ανοιχτή σε όποιον μπορεί και θέλει να την γνωρίσει. Ο Νάκης δεν είναι σαμάνος της τέχνης, όπως ο Beuys, αλλά ως Έλληνας, ένας ιεροφάντης της τέχνης.»

Το έργο του Νάκη Παναγιωτίδη «Ανάβασις»

Ποιος είναι

Ο Νάκης Παναγιωτίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Τορίνο (1966) και καλές τέχνες στη Ρώμη (από το 1967). Στο πνεύμα του κινήματος Arte Povera, ο Παναγιωτίδης χρησιμοποιεί στα έργα του μια ευρεία ποικιλία υλικών, όπως πέτρα, άχυρο, μόλυβδο, σίδηρο, χαλκό, λάμπες κ.ά. Η τέχνη του συνδυάζει το φως και τη ζωή και δεν είναι ποτέ στατική. Πάντα πραγματεύεται τα αντίθετα τη στιγμή της ισορροπίας. Αγαπά το παρόν στο οποίο ζει, αν και η μυθολογία και η τέχνη της αρχαιότητας αποτελούν μέρος της ζωής του. Ο Παναγιωτίδης είναι πάντα ρεαλιστής και ξεκινά πάντα από αυτό που βλέπει μπροστά του. Μόνο αυτό έχει σημασία. Στα αντικείμενα, τις φωτογραφικές εγκαταστάσεις, τους πίνακες και τα έργα νέον, αναστοχάζεται το νόημα, την αξία, την αλήθεια αυτού που βλέπει. Στόχος της τέχνης του είναι να αναδείξει και να φωτίσει μέσα στη στιγμιαία, τυχαία εικόνα αυτό που υπάρχει διαρκώς πέρα από τη στιγμή.

Έργα του υπάρχουν σε σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές ανά τον κόσμο. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε ατομικές εκθέσεις σε εικαστικές μητροπόλεις στην Ευρώπη και την Αμερική.

Το έργο του Νάκη Παναγιωτίδη «America America»

Info:

ΑΝΑΒΑΣΙΣ, Νάκης Παναγιωτίδης

Επιμέλεια Καταλόγου, Κείμενα: Φώτης Παπαθανασίου

Χώρος: Χαμιδιέ Τζαμί, Συμβολή οδών Τζιβού – Αγίου Γεωργίου, Κάστρο Χίου, 82100 Χίος

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00

Εγκαίνια έκθεσης: 31 Αυγούστου ώρα 19:00.

Διάρκεια έκθεσης: ως 19 Οκτωβρίου 2025.

Σχεδιασμός καταλόγου:Πάνος Τσιρώνης

Φωτογραφίες Καταλόγου:Franz Schwendiman, Melina Fiorito

Εκδόσεις: ΕΥΡΑΣΙΑ