Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Γκρέτα Γκάρμπο πρωταγωνιστεί σε νέα διαφήμιση της εταιρείας SKF μέσω της χρήσης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακής αναπαράστασης.

Οι δημιουργοί χρησιμοποίησαν γραπτές εντολές για τη μορφή της και την κίνηση μιας ηθοποιού, αποφεύγοντας τη χρήση φωτογραφικού υλικού για πνευματικά δικαιώματα.

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των διαχειριστών της κληρονομιάς της ηθοποιού, χρησιμοποιώντας ηχογραφημένο υλικό από παλαιότερη ταινία της.

Οι συγγενείς της Γκάρμπο εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές κινηματογραφικές εμφανίσεις της ψηφιακής εκδοχής της.

Η συγκεκριμένη τεχνολογική εφαρμογή εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση της εικόνας και των δικαιωμάτων των ανθρώπων μετά τον θάνατό τους.

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Τριάντα έξι χρόνια μετά τον θάνατό της και 85 χρόνια αφότου εγκατέλειψε τον κινηματογράφο, η Γκρέτα Γκάρμπο βρίσκεται ξανά μπροστά στην κάμερα. Ή, τουλάχιστον, μια εντυπωσιακά αληθοφανής ψηφιακή εκδοχή της.

Η μεγάλη σταρ της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ «πρωταγωνιστεί» σε διαφήμιση της σουηδικής βιομηχανίας SKF, χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Και η επιλογή δεν είναι τόσο παράδοξη όσο φαίνεται: το 1921, προτού γίνει παγκόσμιο είδωλο, η νεαρή τότε Γκάρμπο είχε εμφανιστεί σε διαφημιστικό φιλμάκι για τη σουηδική βιομηχανία, στην οποία συμμετείχε και η SKF.

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Πώς «ξαναδημιούργησαν» την Γκάρμπο

Το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο «κατασκευάστηκε» η νέα Γκάρμπο. Οι δημιουργοί δεν τροφοδότησαν τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης με φωτογραφίες ή κινηματογραφικά πλάνα της, λόγω περιορισμών σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα. Αντίθετα, περιέγραψαν με γραπτές εντολές τα χαρακτηριστικά της και χρησιμοποίησαν, μεταξύ άλλων, τα Seedream 5 Pro της ByteDance και Nano Banana Pro της Google για την εικόνα, καθώς και άλλα εργαλεία για την κίνηση.

Πίσω από την ψηφιακή φιγούρα υπήρχε, ωστόσο, ένας πραγματικός άνθρωπος: μια ηθοποιός έδωσε τον ρυθμό και την κίνηση της ερμηνείας. Για τη φωνή χρησιμοποιήθηκε ηχογράφηση από παλαιότερη ταινία της Γκάρμπο -το μοναδικό αρχειακό υλικό που, σύμφωνα με την SKF, εισήχθη στο σύστημα με σχετική άδεια. Η παραγωγή έγινε σε συνεργασία με την οικογένεια και τους διαχειριστές της κληρονομιάς της ηθοποιού.

Ο Κρεγκ Ράισφιλντ, ένας από τους τρεις συγγενείς που διαχειρίζονται την κληρονομιά της Γκάρμπο, δήλωσε στον Guardian ότι δεν θα απέκλειε μια μελλοντική κινηματογραφική εμφάνιση της ψηφιακής εκδοχής της. Ο ίδιος, που είχε γνωρίσει προσωπικά τη θεία του, δήλωσε εντυπωσιασμένος από το πόσο πειστικά αναπαράχθηκαν οι κινήσεις, το πρόσωπο και η φωνή της.

Η τεχνολογία αυτή περιγράφεται από τον ειδικό στην Τεχνητή Νοημοσύνη Χένρι Άιντερ ως «synthetic resurrection» – ψηφιακή «ανάσταση». Μαζί της, όμως, επανέρχεται ένα δύσκολο ερώτημα: ποιος αποφασίζει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εικόνα ενός ανθρώπου μετά τον θάνατό του;

Η περίπτωση της Γκάρμπο έχει μια επιπλέον ειρωνεία. Η γυναίκα που αποσύρθηκε από τον κινηματογράφο μόλις στα 36 της και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της μακριά από τη δημοσιότητα μπορεί τώρα -θεωρητικά τουλάχιστον- χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, να αποκτήσει μια «καινούργια καριέρα» χωρίς καν να βρίσκεται πια ανάμεσα μας.

Με πληροφορίες από Guardian, Reuters