Η Τζέσικα Τσάστεϊν αποκάλυψε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, έχοντας στο πλευρό της, την οικογένειά της.

Μαζί της στην τελετή, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, ήταν η 7χρονη κόρη της, Τζουλιέτα, ο 5χρονος Ογκούστους και ο σύζυγός της, Τζιαν Λούκα Πάσι ντε Πρεπόζουλο. «Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τον Τζιαν Λούκα και τα παιδιά μου -τα πάντα μου. Αυτή η τιμή ανήκει σε όλους σας», είπε στην ομιλία της.

«Μπροστά σε αυτό το αστέρι, νιώθω το βάρος και το μεγάλο δώρο όσων καταφέρνουμε να κάνουμε στο Χόλιγουντ. Για μένα αυτό το αστέρι δεν είναι ένα τέλος, είναι ένας δείκτης πορείας. Moυ λέει: “Συνέχισε”», ανέφερε η εξαιρετική ηθοποιός, προσθέτοντας: «Στους φίλους μου, τους δασκάλους μου και τους συνεργάτες μου, εσείς μετατρέψατε ένα ντροπαλό, αδέξιο κορίτσι που αγαπούσε το θέατρο, σε μια γυναίκα που πιστεύει ότι οι ιστορίες μπορούν να σώσουν ζωές. Νιώθω τιμή, ταπεινότητα και είμαι τόσο ενθουσιασμένη να δω τι θα δημιουργήσουμε μαζί στη συνέχεια».

Με τη Βαϊόλα Ντέβις και τον Αλ Πατσίνο

Στο τέλος της ομιλίας της, η Τσάστεϊν -η οποία ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Διοίκηση στο John F. Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ- απηύθυνε ακόμα ένα τρυφερό μήνυμα στα παιδιά της: «Σας ευχαριστώ για τον τρόπο που πορεύεστε στον κόσμο -με περιέργεια, χωρίς φόβο, γεμάτα «γιατί», τόσα πολλά «γιατί», που μου θυμίζουν καθημερινά να συνεχίζω να μαθαίνω και να αναρωτιέμαι», σημείωσε.

Εκτός από την οικογένειά της, το «παρών» έδωσαν η Φράνσις Φίσερ, οι συμπρωταγωνίστριές της από την βραβευμένη ταινία «The Help», Βαϊόλα Ντέιβις και Οκτάβια Σπένσερ, ενώ ο θρύλος του κινηματογράφου Αλ Πατσίνο μίλησε για εκείνη από το βήμα της εκδήλωσης.

Η Τσάστεϊν θα πρωταγωνιστήσει στην νέα σειρά του Apple TV+ «The Savant», στην οποία έχει αναλάβει και ρόλο παραγωγού.