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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Μάρτιν Σκορσέζε να συνεργαστεί με εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στο τομέα της προπαραγωγής ταινιών.

Σύμφωνα με τον Independent, ο σπουδαίος σκηνοθέτης έχει πλέον εκφράσει δημόσια τη στήριξή του σε ορισμένες εφαρμογές της AI, ανακοινώνοντας συνεργασία με την εταιρεία Black Forest Labs και δηλώνοντας ενθουσιασμό για τις δυνατότητες της τεχνολογίας της, ιδιαίτερα στη διαδικασία δημιουργίας storyboard κατά το στάδιο της προπαραγωγής μιας ταινίας.

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«Εδώ και 70 χρόνια δημιουργώ τα δικά μου storyboards», ανέφερε σε δήλωσή του. «Υπάρχει πάντα το πρόβλημα του πώς να μεταφέρεις αυτό που υπάρχει στο μυαλό σου στο καστ και το συνεργείο σου. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα δεις και να τα νιώσεις. Με ενδιαφέρει η διασταύρωση τεχνολογίας και αφήγησης και το πώς μπορεί αυτό να διευρύνει τα όρια της δημιουργικότητας, ώστε να προσφέρει πιο βαθιές και πλούσιες εμπειρίες στο κοινό».

Ωστόσο, μέλη της βιομηχανίας του θεάματος φρόντισαν να απαντήσουν άμεσα. Η καλλιτέχνις concept art κινηματογραφικών παραγωγών Karla Ortiz εξέφρασε την απογοήτευσή της, υποστηρίζοντας ότι ένας τόσο σημαντικός σκηνοθέτης ενδέχεται να συμβάλλει στην υπονόμευση του επαγγέλματός της και άλλων καλλιτεχνών.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή της, «ρίχνει κάτω από το λεωφορείο κάθε storyboard artist με τον οποίο έχει συνεργαστεί, καταστρέφοντας τους πόρους διαβίωσης των ανθρώπων αυτών με μοντέλα τα οποία πιθανότατα έχουν εκπαιδευτεί από δικά τους έργα».

Martin Scorsese is backing an AI company to “push the bounds of creativity to create deeper and richer experiences for audiences.” He is using the technology for storyboarding purposes.



"I’m interested in the intersection of technology and storytelling, and seeing how that can… pic.twitter.com/fRJz6UkDd6 — Variety (@Variety) June 2, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Σκορσέζε εντάσσεται σε μια ευρύτερη ομάδα κορυφαίων σκηνοθετών που είτε στηρίζουν την AI είτε συνεργάζονται με εταιρείες του χώρου. Δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες από τότε που ο Τζέιμς Κάμερον εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Stability AI, δηλώνοντας ότι η εταιρεία μπορεί να «ξεκλειδώσει νέους τρόπους για τους καλλιτέχνες να αφηγούνται ιστορίες, με τρόπους που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε».

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Ωστόσο, άλλοι δημιουργοί, όπως ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, παραμένουν σταθερά ενάντιοι στην κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης, με τον ίδιο «να προτιμά να πεθάνει παρά να χρησιμοποιήσει AI σε ταινία του».

Η χρήση της AI στον κινηματογράφο αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στο Χόλιγουντ. Υποστηρικτές της τεχνολογίας επισημαίνουν ότι μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής και να επιταχύνει χρονοβόρες διαδικασίες της κινηματογραφικής δημιουργίας, ενώ οι επικριτές προειδοποιούν για απώλειες θέσεων εργασίας, παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων και πιθανή υπονόμευση της ανθρώπινης δημιουργικότητας.

Με πληροφορίες από The Independent

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