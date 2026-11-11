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Το έργο σκηνοθετεί ο Στίβεν Λάνγκριτζ, ενώ τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Ντμίτρι Γιουρόφσκι.

Η όπερα βασίζεται στη νουβέλα του Αλεξάντρ Πούσκιν και εξερευνά τη μετατροπή του πάθους σε μοιραία εμμονή μέσα από την ιστορία του αξιωματικού Χέρμαν.

Στην παράσταση συμμετέχει ένα διεθνές καστ καταξιωμένων ερμηνευτών, συμπεριλαμβανομένων των Ντμίτρι Γκολόβνιν, Άννα Στυλιανάκη, Ματίλντε Βάλλεβικ και Τάση Χριστογιαννόπουλου.

Η σκηνοθετική προσέγγιση αναδεικνύει την ψυχολογική διάσταση των χαρακτήρων και τη σύγκρουση ανάμεσα στον πραγματικό και τον εσωτερικό κόσμο των πρωταγωνιστών.

Η δημιουργική ομάδα περιλαμβάνει επίσης την Κέιτι Ντάβενπορτ στα σκηνικά και τα κοστούμια και τον Πήτερ Μάμφορντ στον σχεδιασμό φωτισμών.

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Εξήντα τρία χρόνια μετά μετά την πρώτη παρουσίασή της από την Εθνική Λυρική Σκηνή, η όπερα «Ντάμα πίκα» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι επιστρέφει στην ΕΛΣ.

Το αριστουργηματικό έργο του ύστερου ρομαντισμού έρχεται από τις 6 Δεκεμβρίου και για οκτώ παραστάσεις, σε μια νέα μεγάλη παραγωγή σε μουσική διεύθυνση του διακεκριμένου Ρώσου αρχιμουσικού Ντμίτρι Γιουρόφσκι και σκηνοθεσία του διεθνώς καταξιωμένου Βρετανού σκηνοθέτη Στίβεν Λάνγκριτζ.

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Ο συνθέτης ολοκλήρωσε το έργο το 1890 και το παρουσίασε για πρώτη φορά στο Θέατρο Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης την ίδια χρονιά. Στην Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 15 Φεβρουαρίου 1963, στο Θέατρο Ολύμπια.

Το λιμπρέτο, το οποίο υπογράφει ο αδελφός του συνθέτη Μοντέστ Τσαϊκόφσκι, βασίζεται στην ομώνυμη νουβέλα του Αλεξάντρ Πούσκιν. Ο Τσαϊκόφσκι, ωστόσο, δεν αρκέστηκε στη μεταφορά της λογοτεχνικής ιστορίας στη σκηνή, αλλά ενίσχυσε την ψυχολογική διάσταση των χαρακτήρων και έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη συναισθηματική σχέση του Χέρμαν με τη Λίζα. Παράλληλα, μετέφερε τη δράση στην Αγία Πετρούπολη της εποχής της Αικατερίνης της Μεγάλης, στα τέλη του 18ου αιώνα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η αριστοκρατική λάμψη και οι κοινωνικές συμβάσεις συνυπάρχουν με τον τζόγο, τις μυστικές επιθυμίες και τις σκοτεινές δυνάμεις.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Χέρμαν, ένας νεαρός αξιωματικός ερωτευμένος με τη Λίζα, εγγονή μιας ηλικιωμένης Κόμησσας και αρραβωνιαστικιά του πρίγκιπα Γελέτσκι. Όταν ο ίδιος μαθαίνει πως η Κόμησσα γνωρίζει το μυστικό τριών φύλλων που εξασφαλίζουν τη νίκη στα χαρτιά, η επιθυμία του να αλλάξει τη ζωή του και να διεκδικήσει τη Λίζα μετατρέπεται σταδιακά σε εμμονή. Σύμφωνα με τον θρύλο, η Κόμησσα έχει αποκαλύψει το μυστικό σε δύο άνδρες, ενώ μια προφητεία προμηνύει πως ένας τρίτος θα επιχειρήσει να της το αποσπάσει, προκαλώντας τον θάνατό της. Αποφασισμένος να μάθει το μυστικό, ο Χέρμαν εισχωρεί στο δωμάτιό της και την εκλιπαρεί να του το φανερώσει. Όταν όμως την απειλεί, εκείνη πεθαίνει από τρόμο. Αργότερα, το φάντασμα της Κόμησσας εμφανίζεται μπροστά του και του αποκαλύπτει τα τρία φύλλα. Η ενοχή και η υπερφυσική αυτή εμπειρία εντείνουν την εμμονή του, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την παραίσθηση. Η Λίζα προσπαθεί να τον κρατήσει κοντά της, όμως εκείνος πλέον έχει παραδοθεί στην ακατανίκητη ανάγκη να δοκιμάσει το μυστικό και να νικήσει την τύχη. Η εμμονή του θα αποδειχτεί μοιραία και για τους δύο.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο γνώριμος στο κοινό της ΕΛΣ Στήβεν Λάνγκριτζ, διεθνώς καταξιωμένος Βρετανός σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν από το 2019. Στην Εθνική Λυρική Σκηνή έχει σκηνοθετήσει, μεταξύ άλλων, Ορφέα και Ευρυδίκη του Γκλουκ, Κάρμεν του Μπιζέ, καθώς και τον Φάλσταφ του Βέρντι. Η διεθνής σταδιοδρομία του περιλαμβάνει συνεργασίες με κορυφαία λυρικά θέατρα και φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, η Λυρική Όπερα του Σικάγου, η Βασιλική Όπερα της Στοκχόλμης, η Όπερα του Γκαίτεμποργκ, η Όπερα της Ρώμης, η Όπερα του Μάλμαι, η Όπερα του Τόκυο, το Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ και το Φεστιβάλ του Μπρέγκεντς.

Η σκηνοθετική προσέγγιση του Λάνγκριτζ αναδεικνύει τη ρωγμή που υπάρχει ανάμεσα στον εξωτερικό και τον εσωτερικό κόσμο των πρωταγωνιστών. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο σκηνοθέτης,«η παραγωγή μας τοποθετείται στη φανταχτερή, φρενήρη αυλή της Αικατερίνης της Μεγάλης -έναν κόσμο τροφοδοτούμενο από τον τζόγο, το ποτό και τις αχαλίνωτες επιθυμίες-, όπου μια νεαρή αριστοκράτισσα αγωνίζεται ενάντια στον ασφυκτικό ρόλο που της έχει ανατεθεί και ένας φτωχός αξιωματικός ριψοκινδυνεύει τα πάντα για να κερδίσει μια θέση ανάμεσα σε εκείνους που τον αποκλείουν. Απεγνωσμένοι με διαφορετικούς τρόπους ο καθένας τους, η Λίζα και ο Χέρμαν ορμούν ο ένας στον άλλον, λαχταρώντας μια διαφυγή, κάποιο νόημα, ή μια μεταμόρφωση. Ωστόσο, η σύγκρουσή τους συσφίγγει ακόμα περισσότερο τον κλοιό που τους περιβάλλει. Η μοίρα τους στρέφεται εναντίον ενός τρίτου προσώπου: της Κόμησσας – ενός παρηκμασμένου απομειναριού μιας χαμένης εποχής, που φημολογείται ότι κατέχει ένα μυστικό που υπόσχεται τύχη και εξουσία αλλά καταστρέφει όσους το κυνηγούν. Ο Τσαϊκόφσκι εξερευνά τις μεθοριακές εκείνες περιοχές όπου το πάθος μετατρέπεται σε εμμονή, ο ορθολογικός κόσμος διαρρηγνύεται και το αποκρυφιστικό στοιχείο παρεισφρέει και διαστρεβλώνει κάθε επίφαση πραγματικότητας».

Τη δημιουργική ομάδα συμπληρώνουν η Κέιτι Ντάβενπορτ, η οποία υπογράφει τα εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, ο βραβευμένος Άγγλος σχεδιαστής φωτισμών Πήτερ Μάμφορντ στους φωτισμούς και ο Νταν Ο’Νηλ στην κινησιολογία.

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Διευθύνει ο καταξιωμένος αρχιμουσικός Ντμίτρι Γιουρόφσκι, μέλος της γνωστής ρωσικής μουσικής οικογένειας, με διεθνή σταδιοδρομία και περισσότερες από εκατό παραγωγές όπερας στο ενεργητικό του. Έχει εμφανιστεί σε κορυφαία λυρικά θέατρα, όπως η Κρατική Όπερα της Βαυαρίας, η Όπερα του Παρισιού, η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και το Θέατρο Μπολσόι. Στον πυρήνα του ρεπερτορίου του βρίσκονται έργα των Τσαϊκόφσκι, Μούσσοργκσκι, Σοστακόβιτς, Προκόφιεφ, Βάγκνερ και Ρίχαρντ Στράους, με ιδιαίτερη εξοικείωση στη ρωσική οπερατική παράδοση. Την προετοιμασία της Χορωδίας έχει αναλάβει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος και της Παιδικής Χορωδίας η Κωνσταντίνα Πιτσιάκου.

Για την Ντάμα πίκα η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει εξασφαλίσει ένα εξαιρετικό καστ καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων πρωταγωνιστών. Τον ρόλο του Χέρμαν ερμηνεύει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ρώσος τενόρος Ντμίτρι Γκολόβνιν, με διεθνή παρουσία σε κορυφαία λυρικά θέατρα, όπως, μεταξύ άλλων, σε Κρατική Όπερα της Βιέννης, Σκάλα του Μιλάνου, Κρατική Όπερα του Βερολίνου, Λισέου της Βαρκελώνης, Τεάτρο Ρεάλ της Μαδρίτης και Θέατρο Μπολσόι. Διακεκριμένος ερμηνευτής του ρωσικού ρεπερτορίου, έχει ήδη ερμηνεύσει με επιτυχία τον ρόλο του Χέρμαν στην Βιέννη, τις Βρυξέλλες, τη Λυόν και την Αγία Πετρούπολη.

Τη Λίζα ερμηνεύει η καταξιωμένη Ελληνίδα υψίφωνος της νεότερης γενιάς Άννα Στυλιανάκη, με σημαντικούς ρόλους στο ρεπερτόριό της, όπως Μιμή (Μποέμ), Φιορντιλίτζι (Έτσι κάνουν όλες), Κόμησσα Αλμαβίβα (Οι γάμοι του Φίγκαρο) και Μικαέλα (Κάρμεν).

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Την Κόμησσα ερμηνεύει η Δανή μεσόφωνος Ματίλντε Βάλλεβικ, η οποία έχει εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, στο Κρατικό Θέατρο του Ίνσμπρουκ της Αυστρίας, στο Φεστιβάλ Όπερας του Σπολέτο κ.α. Στο ρεπερτόριό της περιλαμβάνονται ρόλοι όπως Κάρμεν, Ουλρίκα (Ένας χορός μεταμφιεσμένων), Φρίκα (Η Βαλκυρία) και Έμπολι (Ντον Κάρλος).

Τον Πρίγκιπα Γελέτσκι ερμηνεύει ο καταξιωμένος βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, μετά το πρόσφατο ντεμπούτο του ως Κρέοντας στη Μήδεια του Κερουμπίνι στην Επίδαυρο. Τον διπλό ρόλο του Κόμη Τόμσκι / Ζλατογκόρ αναλαμβάνει ο αναγνωρισμένος βαθύφωνος Τάσος Αποστόλου.

Τον διπλό ρόλο της Πολίνας / Μιλοβζόρ ερμηνεύει η μεσόφωνος Χρυσάνθη Σπιτάδη, με διεθνή παρουσία σε θέατρα της Γερμανίας και της Ελβετίας και σημαντική πορεία στην ΕΛΣ. Πρωταγωνιστούν οι Ανδρέας Καραούλης, Γιάννης Γιαννίσης, Ελευθέριος Καλπακτσίδης, Μαξίμ Κλονόφσκι, Αναστασία Κότσαλη και Μιράντα Μακρυνιώτη.

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Όπερα • Νέα παραγωγή

Ντάμα πίκα

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Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι

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6, 9, 13, 17, 23, 27, 30 Δεκεμβρίου 2026 & 5 Ιανουαρίου 2027

Ώρα έναρξης: 19.00 (Κυριακή: 18.30)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

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