Ένα γνώριμο πρόσωπο έρχεται στο Χόγκουαρτς. Ο Γουόργουικ Ντέιβις επιστρέφει στο σύμπαν του Χάρι Πότερ και στον ρόλο του καθηγητή Φίλιους Φλίτγουικ. Είναι ο μοναδικός -μέχρι στιγμής- ηθοποιός από το franchise ταινιών που επιστρέφει με τον ίδιο ρόλο στη νέα σειρά του ΗΒΟ «Harry Potter», που θα κάνει πρεμιέρα το 2027.

Η ένταξη του Ντέιβις στο καστ ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης «Επιστροφή στο Χόγκουαρτς», που πραγματοποιείται κάθε 1η Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή του είναι σαν ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ των ταινιών και της νέας τηλεοπτικής παραγωγής.

Ο δημοφιλής Γουόργουικ Ντέιβις -ο οποίος έχει εμφανιστεί και στο Star Wars- δεν υποδύθηκε μόνο τον καθηγητή Φλίτγουικ και στις οκτώ ταινίες Χάρι Πότερ, αλλά και τον Γκρίπχουκ, υπάλληλο στην τράπεζα Γκρίνγκοτς.

Με πληροφορίες από Deadline