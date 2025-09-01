Ένα γνώριμο πρόσωπο έρχεται στο Χόγκουαρτς. Ο Γουόργουικ Ντέιβις επιστρέφει στο σύμπαν του Χάρι Πότερ και στον ρόλο του καθηγητή Φίλιους Φλίτγουικ. Είναι ο μοναδικός -μέχρι στιγμής- ηθοποιός από το franchise ταινιών που επιστρέφει με τον ίδιο ρόλο στη νέα σειρά του ΗΒΟ «Harry Potter», που θα κάνει πρεμιέρα το 2027.

Νέα εποχή και νέα πρόσωπα στο Harry Potter: Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη της σειράς του HBO

Η ένταξη του Ντέιβις στο καστ ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης «Επιστροφή στο Χόγκουαρτς», που πραγματοποιείται κάθε 1η Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή του είναι σαν ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ των ταινιών και της νέας τηλεοπτικής παραγωγής.

Advertisement
Advertisement

Ο δημοφιλής Γουόργουικ Ντέιβις -ο οποίος έχει εμφανιστεί και στο Star Wars- δεν υποδύθηκε μόνο τον καθηγητή Φλίτγουικ και στις οκτώ ταινίες Χάρι Πότερ, αλλά και τον Γκρίπχουκ, υπάλληλο στην τράπεζα Γκρίνγκοτς.

Με πληροφορίες από Deadline