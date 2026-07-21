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Με αφορμή την Πανσέληνο του Ιουλίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 (ώρα 21:00), τη μουσικοποιητική παράσταση «Ολοφέγγαρο», στον εξώστη του κτηρίου του, στον Ταύρο.

Η ηθοποιός και ερμηνεύτρια Κερασία Σαμαρά συνομιλεί με το φεγγάρι, κινούμενη γύρω από ένα νοητό μουσικό κουτί. Ερμηνεύει μελωδίες των Μάνου Χατζηδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Μίμη Πλέσσα, Σταύρου Ξαρχάκου και Αργύρη Κουνάδη, ενώ απαγγέλλει εμβόλιμα επιλεγμένα αποσπάσματα Ελλήνων λογοτεχνών και ποιητών, όπως ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Διονύσιος Σολωμός και ο Κωνσταντίνος Καβάφης, αλλά και ξένων συγγραφέων, όπως ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και ο Αλμπέρ Καμύ.

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Η μαγεία της σελήνης και τα παιχνίδια της με τον έρωτα αναδεικνύονται με σκηνοθετική μαεστρία. Το κοινό οδηγείται σε ένα μελωδικό ταξίδι στην Ελλάδα, που ξεκινά από τον εξώστη ενός πρώην βιομηχανικού κτηρίου, σε μια παλιά αθηναϊκή γειτονιά. Από εκεί, ανοίγεται στο άπειρο της νύχτας και του φεγγαριού.

Σύνθεση μουσικού κειμένου-σκηνοθεσία: Κερασία Σαμαρά

Στο πιάνο: Βασίλης Χατζηνικολάου

Εικαστική δημιουργία: Θανάσης Παναγιώτου

Φωτισμοί: Γιώργος Μπούχρας

Η είσοδος είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλ. 210 3418051, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00.