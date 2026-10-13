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Εννέα ελληνικές ταινίες συμμετέχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, ενώ εγκαινιάζεται το νέο τμήμα Classics Revisited για την ανάδειξη της κινηματογραφικής κληρονομιάς με την αποκατεστημένη ταινία «Εύα».

Το Φεστιβάλ απονέμει τον Τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο στον σκηνοθέτη Νίκο Γραμματικό, διοργανώνοντας παράλληλα αφιέρωμα στο σύνολο του έργου του με ειδικές προσβάσιμες προβολές.

Προβλέπεται η απονομή πληθώρας βραβείων για τη στήριξη της ελληνικής παραγωγής, ενώ οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες σε επαγγελματίες του κλάδου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Cinando.

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Με 26 ταινίες μεγάλου μήκους και 27 μικρού μήκους, 19 πρώτες προβολές και ένα νέο τμήμα αφιερωμένο στην αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιότερων ελληνικών ταινιών, το ελληνικό σινεμά βρίσκεται στο επίκεντρο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου.

Εννέα ελληνικές ταινίες συμμετέχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα της διοργάνωσης. Στο Διεθνές Διαγωνιστικό θα προβληθούν οι ταινίες «Ένας ολόκληρος άνθρωπος σχεδόν» του Ευθύμη Kosemund-Σανίδη, «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» της Ζακλίν Λέντζου και «Τιτανικός ωκεανός» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη. Στο Meet the Neighbors+ συμμετέχουν οι ελληνικές παραγωγές «Η απόφαση της Έλενας» του Στέφανου Τσιβόπουλου και «Ξανασταυρώνεται» του Θοδωρή Παπαδουλάκη, καθώς και οι κυπριακές συμπαραγωγές με ελληνική συμμετοχή «The Lion at My Back» της Τώνιας Μισιαλή και «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου. Στο >>Film Forward θα διαγωνιστούν «Τα σωματίδια της σκόνης» του Αργύρη Γερμανίδη και «Το δέντρο του Ιούδα» του Χρήστου Χουλιάρα.

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Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, επίσης, οι ταινίες «Apart» της Στελάνας Κληρή, «The Megalomaniacs» του Σπύρου Σταθουλόπουλου, «Άγγελος στα πέριξ» του Φρέντυ Βιανέλλη, «Άξιος» του Χρίστου Γεώργιου, «Η Σταχομαζώχτρα» του Παναγιώτη Ράππα, «Θεωρία παιγνίων» του Κάρολου Ζωναρά, «Ξένο αίμα» του Τώνη Λυκουρέση, «Ο ήλιος που ξέχασες» του Μάρκου Παπαδόπουλου, «Ο Μεγαλέξανδρος και ο καταραμένος δράκος» του Δήμου Αβδελιώδη, «Το λάθος» του Θεόφιλου Παπαστυλιανού, «Uchronia» του Φιλ Ιερόπουλου, «Μαραλίνγκα Μανινγκρίντα Μανταμαρού» του Αλέξανδρου Βούλγαρη (The Boy) και «Τελευταία κλήση» του Σερίφ Φράνσις.

Το δέντρο του Ιούδα

Η απόφαση της Έλενας

Τιτανικός ωκεανός

Νέο τμήμα για την κινηματογραφική κληρονομιά

Το νέο τμήμα Classics Revisited («Επαναπροσεγγίσεις») εγκαινιάζεται με την αποκατεστημένη «Εύα» (1953) της Μαρίας Πλυτά, με πρωταγωνιστές τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Νίνα Σγουρίδου, Μάνο Κατράκη, Αλίκη Γεωργούλη και Ντίνο Ηλιόπουλο. Η ταινία, στην οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη, είναι η πρώτη αποκατεστημένη ελληνική παραγωγή που προβλήθηκε στο πρόγραμμα Cannes Classics του Φεστιβάλ των Καννών το 2026.

Η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε από το World Cinema Project του The Film Foundation και την Cineteca di Bologna, στο εργαστήριο L’Immagine Ritrovata, σε συνεργασία με την Alatas Films και την καθηγήτρια του ΑΠΘ Μπέτυ-Δέσποινα Κακλαμανίδου, με τη συμβολή της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και τη χρηματοδότηση του Hobson/Lucas Family Foundation.

Στις ειδικές προβολές περιλαμβάνονται το «Χαρούμενο ξεκίνημα» (1954) του Ντίνου Δημόπουλου, σε συνεργασία με τη Finos Film, η νέα ταινία του Αλέξη Αλεξίου «Θάλασσα από γυαλί» (2026), που θα προβληθεί σε avant-première, καθώς και το «Κλασικό αριστούργημα» (2026) του Ρένου Χαραλαμπίδη, με προβολή στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα. Η «Θάλασσα από γυαλί», με πρωταγωνιστές τη Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, τη Χριστιάνα Matelska Τόκα, τον Μιχάλη Ιατρόπουλο και τον Νίκο Γεωργάκη, θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες από τη Weird Wave στις 12 Νοεμβρίου.

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Αφιέρωμα στον Νίκο Γραμματικό

Τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του θα απονείμει το Φεστιβάλ στον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Νίκο Γραμματικό. Το αφιέρωμα θα περιλαμβάνει όλες τις μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες του, καθώς και ανοιχτή συζήτηση με τον δημιουργό για την κινηματογραφική του διαδρομή και τη διαδικασία της δουλειάς του.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει η «Έξοδος» (1995), η οποία θα προβληθεί για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη, χάρη στην παραχώρηση του Αρχείου της ΕΡΤ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ με την Alpha Bank για την προσβασιμότητα, θα προβληθούν με ακουστική περιγραφή και υπότιτλους για κωφούς και βαρήκοους δύο ταινίες του σκηνοθέτη, οι «Απόντες», που συμπληρώνουν φέτος 30 χρόνια, και τα «Νυχτολούλουδα». Το πρόγραμμα των καθολικά προσβάσιμων προβολών θα είναι διαθέσιμο και σε Μπράιγ.

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Συνολικά, 23 ελληνικές ταινίες θα προβληθούν με υπότιτλους για κωφούς και βαρήκοους, ενώ θα είναι διαθέσιμες και στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ. Μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, το Φεστιβάλ και η Alpha Bank θα παραχωρήσουν στους παραγωγούς τους επεξεργασμένους υπότιτλους και την ακουστική περιγραφή, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν και σε μελλοντικές προβολές.

Οι μικρού μήκους ταινίες

Στο πρόγραμμα θα παρουσιαστούν 27 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, μεταξύ των οποίων όλες οι βραβευμένες ελληνικές παραγωγές από τα διαγωνιστικά προγράμματα του 49ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Οι ταινίες θα προβληθούν και σε ειδικό τμήμα της Αγοράς, στο Film Market, για τους εκπροσώπους διεθνών φεστιβάλ μικρού μήκους και τους sales agents.

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Τα βραβεία και η στήριξη της ελληνικής παραγωγής

Στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος θα απονεμηθούν, μεταξύ άλλων, τα Βραβεία Κοινού FISCHER, το βραβείο του ΕΚΚΟΜΕΔ ύψους 5.000 ευρώ για πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή σκηνοθέτιδα και το βραβείο Best Location, αξίας 1.500 ευρώ. Η ΕΡΤ απονέμει βραβείο 3.000 ευρώ στην ελληνική ταινία που επιλέγει η FIPRESCI, καθώς και Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.

Στα ανεξάρτητα βραβεία περιλαμβάνονται, επίσης, το Βραβείο Finos Film, αξίας 3.000 ευρώ, το Βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, επίσης αξίας 3.000 ευρώ, το Βραβείο Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης για πρωτότυπη ορχηστρική μουσική, το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, τα Βραβεία Νεότητας και το βραβείο Crew United, που προσφέρει στον νικητή ή τη νικήτρια πενταετή δωρεάν συνδρομή Premium στην πλατφόρμα της.

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Το Φεστιβάλ καταβάλλει screening fee σε όλες τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμά του, ενώ μέσα από τις δράσεις της Αγοράς προσφέρει στους δημιουργούς τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου από το εξωτερικό. Ταινίες της φετινής ελληνικής παραγωγής θα είναι διαθέσιμες και στην πλατφόρμα Cinando, που απευθύνεται σε επαγγελματίες του διεθνούς κινηματογραφικού κλάδου.

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