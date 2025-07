Το θεατρικό καλοκαίρι στην πόλη συνήθως είναι λίγο φτωχό αφού οι περισσότεροι ηθοποιοί που αποφασίζουν να δουλέψουν προτιμούν τις περιοδείες. Αυτό δεν θα ισχύσει όμως φέτος για τη χαρισματική Παρθένα Χοροζίδου και τον ταλαντούχο Θανάση Τσαλταμπάση που συναντιούνται ξανά στη σκηνή έναν χρόνο μετά τον επιτυχημένο «Δον Κιχώτη».

Αυτή τη φορά μαζί τους θα είναι ο Ζήσης Ρούμπος, ο Αργύρης Αγγέλου, η Κατερίνα Σούσουλα και ο Βαγγέλης Πιτσιλός, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Θέμις Μαρσέλλου που έχει αποδείξει ότι καταφέρνει να κουβαλάει με άνεση το βάρος μεγάλων διεθνών θεατρικών παραγωγών.

Advertisement

Advertisement

Ο Αργύρης Αγγέλου και η Παρθένα Χοροζίδου. droukas_nikos

Ποιο είναι όμως το έργο που θα ανεβάσουν στις αρχές του καλοκαιριού στο ανακαινισμένο θέατρο «Αθηνά» του Θοδωρή Μαροσούλη; Πρόκειται για την πολυβραβευμένη ξεκαρδιστική βρετανική κωμωδία ανατροπών The play that goes wrong που παίζεται ασταμάτητα εδώ και μια δεκαετία στο West End του Λονδίνου.

Αν σε κάποιους ο τίτλος αυτός θυμίζει κάτι, είναι γιατί πριν από λίγα χρόνια το ίδιο έργο είχε φέρει στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο θέατρο «Περοκέ», ο Μάρκος Σεφερλής με τίτλο «Χαμός στο Ι.ΣΩΜ.Α». Στο πλευρό ήταν τότε ο Στέλιος Κρητικός και ο Γιάννης Καπετάνιος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ