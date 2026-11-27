Σε ηλικία 96 ετών πέθανε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, μετά την πρόσφατη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του. Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Την Τετάρτη, είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στην οικία του, έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς του. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ο γιατρός που τον παρακολουθούσε, πνευμονολόγος-εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, στην εκπομπή «Το Πρωινό», δεν είχε παρουσιάσει νευρολογική βελτίωση, ωστόσο οι οικείοι του αποφάσισαν να σεβαστούν την επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος πριν από το ατύχημά του. Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς νοσηλεύτηκε έπειτα από πτώση στο σπίτι του, κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αρχικά διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.

Πέθανε ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς σε ηλικία 96 ετών

Σε ηλικία 96 ετών πέθανε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, μετά την πρόσφατη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.



Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Την Τετάρτη, είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στην οικία του, έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς του.



Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ο γιατρός που τον παρακολουθούσε, πνευμονολόγος-εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, στην εκπομπή «Το Πρωινό», δεν είχε παρουσιάσει νευρολογική βελτίωση, ωστόσο οι οικείοι του αποφάσισαν να σεβαστούν την επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος πριν από το ατύχημά του.



Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς νοσηλεύτηκε έπειτα από πτώση στο σπίτι του, κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αρχικά διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.