Ο Βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, γνωστός για τους ρόλους τους μεταξύ άλλων στις ταινίες «Superman» και «Οι περιπέτειες της Πρισίλα, βασίλισσας της ερήμου», απεβίωσε το πρωί της Κυριακής 17 Αυγούστου, σε ηλικία 87 ετών.

«Αφήνει πίσω του ένα εξαιρετικό έργο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως συγγραφέας, το οποίο θα συνεχίσει να αγγίζει και να εμπνέει τους ανθρώπους για πολλά χρόνια», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση.

Φυσιογνωμία του Λονδίνου των Swinging Sixties, ο Τέρενς Σταμπ έμεινε αξέχαστος για το ρόλο του στρατηγού Ζοντ στον «Σούπερμαν», καθώς και για τους ρόλους του σε ταινίες του Πιερ Πάολο Παζολίνι και του Κεν Λόουτς.

Ο Στίβεν Φρίαρς, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Σταμπ στο «The Hit» (1984), δήλωσε στον Guardian: «Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Ήταν τιμή μου που τον σκηνοθέτησα».

Γεννημένος στις 22 Ιουλίου 1938, στους κόλπους μιας οικογένειας της εργατικής τάξης, θέλησε μετά το γυμνάσιο να ακολουθήσει καριέρα στη διαφήμιση. Ωστόσο, σπούδασε υποκριτική με υποτροφία και έκανε το ντεμπούτο το στη μεγάλη οθόνη τη δεκαετία του 1960 με την ταινία «Billy Budd», κερδίζοντας για την ερμηνεία του υποψηφιότητα για Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου και μια Χρυσή Σφαίρα καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού.

Παρότι υπήρξε από τα πιο σπουδαιότερα πρόσωπα του βρετανικού κινηματογράφου της δεκαετίας του ’60, η καριέρα του Τέρενς Σταμπ δεν ήταν χωρίς διακυμάνσεις: Έχασε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ όταν ο Σον Κόνερι αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε στον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Blowup» του Μικελάντζελο Αντονιόνι από τον Ντέιβιντ Χέμινγκς.

Ωστόσο, πρωταγωνίστησε δίπλα στην αγαπημένη του Αντονιόνι, Μόνικα Βίτι στην ταινία «Modesty Blaise» (σε σκηνοθεσία Τζόζεφ Λόουζι), εμφανίστηκε στο εντυπωσιακό ντεμπούτο του Κεν Λόουτς, «Poor Cow», και πρωταγωνίστησε μαζί με την πρώην σύντροφο του Τζούλι Κρίστι στην ταινία «Far From the Madding Crowd», κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Τόμας Χάρντι.

Πέρασε κάποιο διάστημα στην Ιταλία, συνεργαζόμενος με τους σκηνοθέτες Πιερ Πάολο Παζολίνι και Φεντερίκο Φελίνι, αλλά διαπίστωσε ότι το άστρο του είχε ξεθωριάσει όταν επέστρεψε στο Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

«Όταν τελείωσε η δεκαετία του 1960, νομίζω ότι επειδή ήμουν τόσο ταυτισμένος με αυτήν, ότι τελείωσα και εγώ», δήλωσε αργότερα στην εκπομπή Desert Island Discs του BBC Radio 4. «Σκέφτηκα ότι αν μπορούσα να είμαι όμορφος, να είμαι επιτυχημένος και διάσημος, όλα θα είχαν λυθεί. Και όταν όλα τελείωσαν, σκέφτηκα ότι ήταν πολύ διασκεδαστικά, αλλά δεν υπήρξε καμία πραγματική, βαθιά εσωτερική ικανοποίηση».

Αποσύρθηκε για λίγο από την υποκριτική, αποφασίζοντας να αγοράσει ένα εισιτήριο για τον γύρο του κόσμου. Κατέληξε στην Ινδία όπου ασχολήθηκε με τη γιόγκα και πέρασε χρόνο σε ένα ησυχαστήριο, μέχρι που του έγινε η πρόταση του πιο διάσημου ρόλου του, του Στρατηγού Ζοντ στην ταινία «Σούπερμαν», το 1976.

Τις επόμενες δεκαετίες εμφανίστηκε σε πολλές ταινίες όπως το Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, A Song for Marion, The Adjustment Bureau και Last Night in Soho.

