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Wiener απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο για τον ελληνικό πολιτισμό.

Ο εκλιπών ίδρυσε το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας και το Εργαστήριο Αρχαιολογικής Επιστήμης στην Αθήνα, χρηματοδοτώντας επί δεκαετίες ανασκαφές και ερευνητικές υποτροφίες.

Ως διακεκριμένος επιστήμονας, ο Wiener διετέλεσε πρόεδρος της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών και εκλέχθηκε αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών για τη συνεισφορά του.

Η Ελληνική Δημοκρατία τίμησε τον φιλέλληνα ερευνητή με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής για την πολυετή προσφορά του στην αρχαιολογία.

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Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών ο Malcolm H. Wiener, Αμερικανός αρχαιολόγος, επιχειρηματίας και σημαντικός φιλέλληνας με τεράστια συνεισφορά στην ελληνική αρχαιολογία.

Ίδρυσε το 1981 το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας στις ΗΠΑ (INSTAP) και το Ερευνητικό Κέντρο στην Ανατολική Κρήτη (1995) για τη μελέτη και προστασία του Μινωικού και Αιγαιακού πολιτισμού, μέσω των οποίων χρηματοδοτούσε υποτροφίες και ανασκαφές, ενώ το 1992 ίδρυσε το Malcolm H. Wiener Laboratory for Archaeological Science στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, το οποίο εξειδικεύεται στη βιοαρχαιολογία, γεωαρχαιολογία, αρχαιοβοτανική και ζωαρχαιολογία.

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Είχε τιμηθεί με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής από την Ελληνική Δημοκρατία και είχε εκλεγεί αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Είχε διατελέσει πρόεδρος της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (2012-2016).

Λίνα Μενδώνη: Το έργο του θα εξακολουθήσει να καρποφορεί επί μακρόν χάρη στις γερές ρίζες που ο ίδιος του χάρισε

Πληροφορούμενη την απώλεια του Malcolm Wiener, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Malcolm Wiener, ενός ξεχωριστού ανθρώπου που αφοσιώθηκε στη μελέτη, την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο Malcolm Wiener ενσάρκωσε έναν σπανιότατο συνδυασμό: Του επιτυχημένου επιχειρηματία και ανυστερόβουλου μαικήνα με τον εμβριθή επιστήμονα.

Περισσότερα από πενήντα χρόνια ο Malcolm Wiener επόπτευε ο ίδιος και χρηματοδοτούσε ένα πλήθος πρωτοβουλιών που είχε δημιουργήσει για την έρευνα και την ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού: Από επιχορηγήσεις και υποτροφίες για έρευνα στο πεδίο, υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Αιγαιακής Προϊστορίας της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, έως και την ίδρυση και την έμπρακτη στήριξη του Κέντρου Μελέτης Ανατολικής Κρήτης, αλλά και του Εργαστηρίου Wiener για την Αρχαιολογική Επιστήμη, στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας, της οποίας διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόκειται για θεσμούς που αποτελούν ένα μέρος μόνο της προσφοράς του, η οποία περιλαμβάνει και χρηματοδοτήσεις πανεπιστημιακών εδρών και υποτροφιών στην Αμερική και την Ευρώπη, από τις οποίες επωφελήθηκαν εκατοντάδες ερευνητές.

Ο Wiener δεν υπήρξε μόνο γενναιόδωρος υποστηρικτής της έρευνας, αλλά ήταν ο ίδιος διακεκριμένος αρχαιολόγος, με πάμπολλες σημαντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις για τους αιγαιακούς πολιτισμούς της Εποχής του Χαλκού και τις σχέσεις τους με τους πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου. Υπήρξε εξαιρετικά δραστήριος και γενναιόδωρος άνθρωπος, διαθέτοντας ένα σεβαστό μέρος της περιουσίας του, στην επιστήμη.

Ο Malcolm Wiener αξιώθηκε των ύψιστων διακρίσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των θεσμών της, που παρέμεναν ένα συμβολικό αντίδωρο για τη μακρόχρονη και ανυπολόγιστη προσφορά του. Σε όσους είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να τον γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε μαζί του, μας άφησε την εικόνα ενός πηγαίου λάτρη της Αρχαίας Ελλάδας που υπηρέτησε την κληρονομιά της, με αφοσίωση, υπό πολλαπλές ιδιότητες του, αλλά και ενός ευπροσήγορου συνομιλητή. Η τεράστια απώλειά του δεn διακόπτει το, εν ζωή, έργο του, το οποίο θα εξακολουθήσει να καρποφορεί επί μακρόν χάρη στις γερές ρίζες που ο ίδιος του χάρισε.

Στην οικογένειά του, τους αναρίθμητους φίλους, μαθητές και συνεργάτες του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».