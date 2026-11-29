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Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σκηνοθετεί τις «Καραμέλες» του Βασίλη Κατσικονούρη, στο Θέατρο Νοῦς, ένα έργο για τις λέξεις που ομολογούμε τις πιο δύσκολες στιγμές και για τις διαδρομές που φοβόμαστε να διαλέξουμε.

Πρωταγωνιστούν οι Βασίλης Ρίσβας, Θεοδώρα Σιάρκου, Γιώργος Μπένος και η Γεωργία Συφιανού. Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Φώτης Σιώτας.

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Σημείωμα σκηνοθέτη

«Λέξεις, λόγια, στιγμές που μετατρέπουν το απίστευτο συναίσθημα του έρωτα σε έναν σταυρό ζωής, γεμάτο με λάθος διαδρομές ή σωστές; Γιατί οι άνθρωποι φοβούνται να διαλέξουν τη διαδρομή εκείνη που τους φοβίζει πιο πολύ στις σχέσεις, αλλά τελικά καταλήγουν σε κάτι πιο συμβατικό, στερεοτυπικό και σβηστό για να ζήσουν; Και πώς το σύμπαν, με έναν υπέροχο τρόπο, κάνει τους ανθρώπους να ομολογήσουν εκείνα τα σωστά λόγια τις πιο δύσκολες στιγμές, για να γνωρίζουν την αλήθειά τους…

Τόσες σκέψεις, τόσα όμορφα και σκοτεινά “ναι” ή “όχι” θα κυβερνάνε το πίσω μέρος του μυαλού μας, το σώμα μας και τις αλήθειές μας. Αλλά ό,τι και να γίνει, όσο χρόνο και να αφήσουμε να γλιστρήσει από τα χέρια μας, θα επιστρέφουμε νοητικά ή και πραγματικά σε όλα εκείνα που δόμησαν ένα κομμάτι του εαυτού μας, του αισθήματός μας και του αμείλικτου χρόνου που μας προσπερνάει…

Δύσκολη μα υπέροχη συνταγή οι “Καραμέλες” του Βασίλη Κατσικονούρη και όλοι μοιάζουν να έχουν κάποιες στις τσέπες τους». Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Συντελεστές

Συγγραφέας: Βασίλης Κατσικονούρης

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Σκηνοθεσία: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Πρωτότυπη μουσική: Φώτης Σιώτας

Σκηνογραφία: Νατάσσα Παπαστεργίου

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Ενδυματολογία: Βίκυ Ρουμπέκα

Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθέτη: Παναγιώτα Παπαδημητρίου

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Βοηθός σκηνογράφου: Μαριθέα Μανώλη

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Info

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Θέατρο Νοῦς (Τροίας 34, Αθήνα 112 51)

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Ημέρες παραστάσεων:

Από 13 Ιανουαρίου έως 25 Φεβρουαρίου: Τετάρτη στις 19:00 και Πέμπτη στις 21:00

Από 3 Μαρτίου έως 25 Απριλίου: Τετάρτη στις 19:00, Πέμπτη στις 21:00,

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Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 21:00

Διάρκεια 90’

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