Η ιστορία της δημοσιογράφου Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ, η οποία άσκησε μήνυση στον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμιση και έγινε η μοναδική γυναίκα που τον κέρδισε δύο φορές σε δικαστική αίθουσα, βρίσκεται στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ «Ρώτα την Ι Τζιν» (Ask E. Jean), με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (5-15 Μαρτίου).

Το ντοκιμαντέρ της Άιβι Μίροπολ, που θα δώσει το «παρών» στην προβολή και την έναρξη του Φεστιβάλ, την Πέμπτη 5 Μαρτίου, ξεδιπλώνει την περιπετειώδη ζωή της δημοσιογράφου και συγγραφέα, το όνομα της οποίας έγινε συνώνυμο του ρεύματος της «Νέας Δημοσιογραφίας» στον αμερικανικό Τύπο, καθώς ήταν η πρώτη αναγνωρίσιμη γυναικεία υπογραφή σε «ανδροκρατούμενα» έντυπα όπως το Esquire και το Playboy, αλλά και η συντάκτρια της μακροβιότερης στήλης στο Elle.

Άιβι Μίροπολ

Η Τζιν Κάρολ έγινε η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να καταδικαστεί στο δικαστήριο ένας πρώην πρόεδρος τον ΗΠΑ για σεξουαλική κακοποίηση, και μάλιστα δύο φορές. Το 2019 είχε κυκλοφορήσει το μπεστ-σέλερ «What Do We Need Men For? A Modest Proposal» (Τι χρειαζόμαστε τους άνδρες; Μια σεμνή πρόταση), παραθέτοντας τις λεπτομέρειες της σεξουαλικής επίθεσης χωρίς φόβο και με ασίγαστο πάθος.

Διανύοντας την απόσταση από τα νεανικά χρόνια της Τζιν Κάρολ και τη ζωή της ως μαζορέτας ως την εποχή που βιογραφούσε τον θρυλικό συγγραφέα Χάντερ Τόμπσον και το σήμερα, το ντοκιμαντέρ της Άιβι Μίροπολ, «παρότι έχει ως κέντρο βάρους την υπόθεση Τραμπ, σκιαγραφεί το πορτρέτο μιας προσωπικότητας πολύ πιο ενδιαφέρουσας από το κακό που της συνέβη», όπως έγραφε προ μηνών η Angie Han στην κριτική της στο The Hollywood Reporter με αφορμή την πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Telluride.