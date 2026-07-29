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Η καλλιτεχνική της πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο περιέλαβε σημαντικές συνεργασίες που σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία στο κοινό.

Η ηθοποιός τιμήθηκε το 2003 με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος για την πολυετή προσφορά της στον πολιτισμό.

Η Ρένα Βλαχοπούλου απεβίωσε στις 29 Ιουλίου 2004, μία ημέρα μετά τα γενέθλιά της, αφήνοντας πίσω της πλούσιο καλλιτεχνικό έργο.

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Σαν σήμερα, στις 29 Ιουλίου 2004, έσβησε μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Η Ρένα Βλαχοπούλου δεν ήταν απλώς μια σπουδαία κωμικός. Ήταν μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνιδα, με σπάνια φωνή, αστείρευτο ταλέντο και έναν αυθορμητισμό που δεν αντιγράφηκε ποτέ. Οι ατάκες της, οι μορφασμοί της και το μοναδικό της μπρίο εξακολουθούν να χαρίζουν γέλιο σε κάθε νέα γενιά.

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα, στις 28 Ιουλίου 1923, ως Ειρήνη Βλαχοπούλου. Από μικρή έδειξε μεγάλη κλίση στη μουσική, ενώ ο πατέρας της την έμαθε πιάνο. Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση έγινε το 1939 στο Ζάππειο, όμως η πραγματική της καταξίωση ήρθε στα χρόνια της Κατοχής, δίπλα στη Σοφία Βέμπο, όταν καθιερώθηκε ως η «βασίλισσα της τζαζ» χάρη στη μοναδική φωνή της και τις ερμηνείες της στο ελαφρό τραγούδι.

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Πριν ακόμη γίνει ηθοποιός, είχε πραγματοποιήσει επιτυχημένες περιοδείες σε Κύπρο, Τουρκία, Αίγυπτο και Ηνωμένες Πολιτείες, κερδίζοντας το κοινό ως τραγουδίστρια. Το 1954 ανέβηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι ως ηθοποιός και δύο χρόνια αργότερα ξεκίνησε η μεγάλη κινηματογραφική της πορεία.

Η συνεργασία της με τον Γιάννη Δαλιανίδη και τη Φίνος Φιλμ δημιούργησε μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:

Κάτι να καίει

Η Χαρτοπαίχτρα

Κορίτσια για φίλημα

Φωνάζει ο κλέφτης

Η Βουλευτίνα

Ραντεβού στον αέρα

Βίβα Ρένα

Η Παριζιάνα

Η θεία μου η χίπισσα

Μια τρελή… τρελή σαραντάρα

Μια Ελληνίδα στο χαρέμι

Η Κόμισσα της Κέρκυρας

Παράλληλα, άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της και στο τραγούδι. Ανάμεσα στις πιο γνωστές ερμηνείες της ξεχωρίζουν:

«Θα σε πάρω να φύγουμε» , το τραγούδι που την έκανε γνωστή ως «βασίλισσα της τζαζ».

, το τραγούδι που την έκανε γνωστή ως «βασίλισσα της τζαζ». «Άρχισαν τα όργανα»

«Αχ βρε παλιομισοφόρια»

«Γκρινιάζεις»

«Πάμε για ύπνο Κατερίνα»

δεκάδες ακόμη τραγούδια από επιθεωρήσεις και κινηματογραφικά μιούζικαλ, που παραμένουν αγαπημένα μέχρι σήμερα.

Το 1966 δημιούργησε δικό της θεατρικό θίασο μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, ενώ συνέχισε με επιτυχία και στην τηλεόραση, με σειρές όπως «Μια Αθηναία στην Αθήνα», «Μάμα Μία» και «Μάλιστα κύριε». Για την προσφορά της τιμήθηκε το 2003 με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η Ρένα Βλαχοπούλου έφυγε από τη ζωή μία ημέρα μετά τα 81α γενέθλιά της, ύστερα από επιπλοκές που ακολούθησαν χειρουργική επέμβαση. Η κηδεία της μετατράπηκε σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ στην αγαπημένη της Κέρκυρα τα καταστήματα έκλεισαν σε ένδειξη πένθους.

Η Ρένα Βλαχοπούλου δεν υπήρξε απλώς μια μεγάλη ηθοποιός. Ήταν μια ολόκληρη εποχή. Ένα σύμβολο αυθεντικού ελληνικού γέλιου, ευγένειας και αισιοδοξίας. Κάθε φορά που προβάλλεται μια ταινία της, αποδεικνύεται πως οι πραγματικοί καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ. Παραμένουν ζωντανοί μέσα από το έργο τους και μέσα στις καρδιές όσων τους αγάπησαν.