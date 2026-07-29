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Μια φαινομενικά ασήμαντη κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της κηδείας του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ εξελίχθηκε σε viral θέμα, αφού ειδικός στην ανάγνωση χειλιών υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συζητούσε με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για… καραμέλες Tic Tac.

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ πέθανε το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου 2026, έπειτα από «σύντομη και αιφνίδια ασθένεια», όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. Κατά την εξόδιο ακολουθία στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον, οι κάμερες κατέγραψαν τον Ντόναλντ Τραμπ να σκύβει προς τον Τζέι Ντι Βανς και να του ψιθυρίζει κάτι, ενώ η χορωδία έψαλλε.

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President Trump pulls out some Tic Tacs and shows them to JD Vance. pic.twitter.com/JXG76yUKGg — Acyn (@Acyn) July 28, 2026

Ο Βανς αντέδρασε χαμογελώντας και γελώντας, με το στιγμιότυπο να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τη Νίκολα Χίκλινγκ, ειδικό στην ανάγνωση χειλιών, την οποία επικαλείται η Mirror US, ο Τραμπ είπε: «Βρήκα αυτές στην τσέπη μου. Θέλεις μία;», αναφερόμενος σε καραμέλες Tic Tac.

Η ίδια εκτιμά ότι ο αντιπρόεδρος απάντησε: «Όχι, είμαι καλά». Στη συνέχεια, ο Τραμπ φέρεται να πρόσφερε τις καραμέλες στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, λέγοντάς του: «Θα νιώσεις πιο φρέσκος», με τον Βανς να σχολιάζει χαμογελώντας: «Είναι Tic Tac. Έρχονται σε ένα μικρό κουτάκι».

President Trump’s unexpected moment during Lindsey Graham’s funeral service caught attention — as he was seen pulling out a pack of mint-flavored Tic Tacs during the ceremony. (🎥: X) pic.twitter.com/Mf57kwhm6u — OK! Magazine USA (@OKMagazine) July 28, 2026

Η εκδοχή αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τον Λευκό Οίκο ή άλλον παρευρισκόμενο και βασίζεται αποκλειστικά στην εκτίμηση της ειδικού. Το βίντεο έγινε viral λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση ακόμη ενός στιγμιότυπου από την ίδια τελετή, στο οποίο ο Τραμπ και ο Βανς φέρονται να αντάλλασσαν χαμηλόφωνα σχόλια για άλλον παρευρισκόμενο.