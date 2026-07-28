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Ο συγγραφέας Στήβεν Κινγκ, ο αποκαλούμενος«βασιλιάς του τρόμου» απαντώντας σε μια ερώτηση της βρετανικής εφημερίδας «Γκάρντιαν» για το πως βλέπει τον Αμερικανό πρόεδρο είπε αναφερόμενος στους «κακούς» χαρακτήρες των έργων του: Ένας «κακός» δεν είναι απαραίτητα προϊόν φαντασίας – μπορεί να είναι υπαρκτός άνθρωπος που «διαβρώνει κοινωνίες, διασπά την ασφάλεια και καλλιεργεί τον φόβο». Και στην ερώτηση πως βλέπει το τέλος της προεδρίας του Τραμπ απαντά: «νομίζω ότι η παραπομπή σε δίκη θα ήταν ένα καλό τέλος. Το κακό τέλος θα ήταν να κερδίσει μια τρίτη θητεία και να αναλάβει πλήρως τον έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια ιστορία τρόμου». Και συμπληρώνει: «Ο Τραμπ είναι μια ιστορία τρόμου, έτσι δεν είναι;».

Οι πρόσφατες ακροβασίες του Ντόναλντ Τραμπ δικαιώνουν τον Κινγκ. Ξεκίνησε πόλεμο με το Ιράν και βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος. Μετά αποφάσισε να τον τερματίσει. Στεναγμός ανακούφισης παγκοσμίως. Και πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, τον ξεκινά πάλι. Σεισμός στις αγορές. Και μετά από λίγο, τον σταματάει πάλι. Για να έχουμε ειρήνη, διακηρύσσει. Και αμερικανοί ειδικοί λένε ότι ξεμένει από πυρομαχικά.

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Όμως η παγκόσμια οικονομία είναι σε διαρκές καθεστώς σκωτσέζικου ντους. Και οι τιμές του πετρελαίου να ανεβοκατεβαίνουν σαν το εκκρεμές του τρόμου τουΈντγκαρ Άλαν Πο. Άλλου σπεσιαλίστα ιστοριών τρόμου. Οι οποίες, εν προκειμένω, ουδείς γνωρίζει πότε και πως θα τελειώσουν. Ας μην ξεχνάμε ότι ο φίλτατος Ντόναλντ θα τελείωνε τον πόλεμο στην Ουκρανία σε 24 ώρες και θα εκμηδένιζε το ισλαμικό καθεστώς του Ιράν σε μια βδομάδα. Όπως ο φίλτατος του πρόεδρος της Αργεντινής εξοχώτατος κ. Μιλέι θα εξυγίανε την οικονομία της χώρας σε μερικούς μήνες. Και τώρα του φταίνε η Βραζιλία, το Μεξικό και το Δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ, οι οποίοι, όλοι μαζί, απεργάζονται την ανατροπή του. Ας τον σώσει ο Ντόναλντ, όπως προσπαθεί να σώσει τον επίσης φίλτατο του Ταγίπ Ερντογκάν. Ιδού μια ευκαιρία για τον Στήβεν Κινγκ να γράψει μια νέα ιστορία τρόμου.