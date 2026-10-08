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Η Σελίν Ντιόν έζησε μια δύσκολη στιγμή κατά τη διάρκεια της συναυλίας της την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Plenitude Arena στο Παρίσι, όταν έπεσε στη σκηνή και λίγο αργότερα ξέχασε τους στίχους της μεγάλης της επιτυχίας, «Pour que tu m’aimes encore». Το κοινό έσπευσε να τη βοηθήσει, τραγουδώντας μαζί της και επιτρέποντάς της να συνεχίσει την ερμηνεία της.

Η διάσημη τραγουδίστρια σηκώθηκε αμέσως μετά την πτώση και, χωρίς να έχει τραυματιστεί, συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της. Η εμφάνισή της εντάσσεται στον κύκλο των συνολικά 26 συναυλιών που πραγματοποιεί στο Plenitude Arena του Παρισιού, οι οποίες είναι όλες sold out.

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Celine fell today 😭 I would have had to crawl on stage with her https://t.co/1t17FNz192 — olga 🌈💕 (@celinishfetish) October 7, 2026

Η θρυλική ερμηνεύτρια, με τις διαχρονικές επιτυχίες της, επέστρεψε στη σκηνή έπειτα από περισσότερα από έξι χρόνια απουσίας. Η επιστροφή της πραγματοποιείται μετά την πολύχρονη αποχή της εξαιτίας του συνδρόμου του δύσκαμπτου ατόμου (stiff person syndrome), μιας σπάνιας νευρολογικής διαταραχής που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς.

Η ίδια είχε γνωστοποιήσει το 2022 ότι είχε διαγνωστεί με τη συγκεκριμένη ασθένεια, ανακοινώνοντας τότε και την αναβολή των προγραμματισμένων εμφανίσεών της.

Από εκείνη την περίοδο και μετά, η Σελίν Ντιόν είχε περιορίσει αισθητά τις δημόσιες παρουσίες της. Εξαίρεση αποτέλεσε η συμμετοχή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024.

Τότε, η Ντιόν είχε ανέβει στη σκηνή από τον Πύργο του Άιφελ, ερμηνεύοντας το «L’Hymne à l’amour» της Εντίθ Πιαφ, φορώντας μια δημιουργία του Dior.

Με πληροφορίες από RTL