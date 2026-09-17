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Το φιλμ ξεπέρασε το Star Wars: The Force Awakens, ολοκληρώνοντας τη συγκεκριμένη επίδοση μέσα σε 47 ημέρες προβολής στις αίθουσες.

Διεθνώς η ταινία συγκέντρωσε 2,45 δισεκατομμύρια δολάρια, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη λίστα με τις εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών παγκοσμίως.

Η παραγωγή σημείωσε ιστορικά ρεκόρ ταχύτητας, ξεπερνώντας το ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε χρονικό διάστημα μόλις έξι ημερών.

Η ταινία σε σκηνοθεσία του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον συνεχίζει την πλοκή της ιστορίας μετά τα γεγονότα του Spider-Man: No Way Home.

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Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» είναι πλέον η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών στο αμερικανικό box office, ξεπερνώντας σε εισπράξεις το «Star Wars: The Force Awakens» (2015).

Για περισσότερο από μία δεκαετία, η ταινία του σύμπαντος του Star Wars διατηρούσε την πρώτη θέση στη Βόρεια Αμερική με 936 εκατομμύρια δολάρια. Πλέον, παρέδωσε τα σκήπτρα στην τέταρτη αυτόνομη περιπέτεια του Spider-Man με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ, η οποία συγκέντρωσε 936,77 εκατομμύρια δολάρια σε 47 ημέρες προβολής, σύμφωνα με το Variety.

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Διεθνώς, το φιλμ των Sony/Marvel έχει σημειώσει το ποσό των 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι η τρίτη εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών, πίσω μόνο από το «Avatar» του 2009 (2,9 δισ. δολάρια) και το «Avengers: Endgame» (2,7 δισ. δολάρια), προσπερνώντας το «Avatar: The Way of Water» του 2022 (2,3 δισ. δολάρια) και το «Titanic» του 1997 (2,2 δισ. δολάρια).

Η ταινία σημείωσε ιστορικό άνοιγμα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου συγκεντρώνοντας το απίστευτο ποσό των 360 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βόρεια Αμερική και το ιλιγγιώδες νούμερο των 932 εκατομμυρίων παγκοσμίως μόλις στο πρώτο της Σαββατοκύριακο, ενώ έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μόλις έξι ημέρες. Παράλληλα, εκτοξεύτηκε στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε τρία Σαββατοκύριακα, καταγράφοντας τη δεύτερη ταχύτερη επίδοση στην ιστορία του κινηματογράφου μετά το «Avengers: Endgame» του 2019, που το πραγματοποίησε σε 11 ημέρες.

Ανάμεσα στα άλλα ρεκόρ του, το «Brand New Day» έγινε η ταινία που κατέρριψε τα ορόσημα των 700 εκατομμυρίων (σε 13 ημέρες), των 800 εκατομμυρίων (σε 19 ημέρες) και των 900 εκατομμυρίων δολαρίων (σε 36 ημέρες) στο αμερικανικό box office με τον ταχύτερο ρυθμό. Επίσης είναι η δεύτερη ταινία στα χρονικά που καταφέρνει να ξεπεράσει το φράγμα των 900 εκατομμυρίων στις ΗΠΑ.

Σε σκηνοθεσία Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, το φιλμ συνεχίζει την πλοκή μετά τα γεγονότα του «Spider-Man: No Way Home» (2021), στο φινάλε του οποίου ολόκληρος ο πλανήτης έχει ξεχάσει την πραγματική ταυτότητα του Peter Parker.