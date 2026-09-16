Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πρόσφατη επιστημονική μελέτη ανέλυσε 300.000 χιλιόμετρα ρωμαϊκών δρόμων, καταρρίπτοντας τη θεωρία ότι το οδικό δίκτυο της αυτοκρατορίας ήταν παντού ευθύγραμμο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ευθυγράμμιση των δρόμων εξαρτιόταν άμεσα από την τοπική γεωγραφία, ενώ οι ορεινές περιοχές επέβαλαν λιγότερο ευθείες διαδρομές.

Η έρευνα αποδεικνύει ότι η Ρώμη δεν αποτελούσε το απόλυτο κεντρικό σημείο του δικτύου, καθώς οι πρωτεύουσες των επαρχιών λειτουργούσαν ως βασικά σταυροδρόμια.

Το ρωμαϊκό οδικό δίκτυο κατασκευάστηκε με τέτοια κλίση ώστε να επιτρέπει τη διέλευση άμαξων σε ολόκληρη την έκταση της αυτοκρατορίας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature, αναδεικνύουν την επιρροή των ρωμαϊκών υποδομών στη διαμόρφωση της σύγχρονης ευρωπαϊκής γεωγραφίας.

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Μια νέα μελέτη αποδομεί το γνωστό ρητό «ολοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη» καθώς αναλύει ότι αυτοί οι δρόμοι δεν ήταν τόσο ομοιόμορφα ευθείς όσο νομίζαμε παλαιότερα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν 300.000 χλμ. ρωμαϊκών δρόμων σε ολόκληρη την πρώην αυτοκρατορία, από την Ουαλία στο Λεβάντε, δημιουργώντας την πιο λεπτομερή μέχρι σήμερα εικόνα για τη δομή του δικτύου.

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Για πολύ καιρό πιστεύαμε ότι η Ρώμη βρισκόταν στο κέντρο αυτού του τεράστιου οδικού δικτύου και ότι οι Ρωμαίοι συνήθιζαν να κατασκευάζουν ευθείες, πλακόστρωτες οδούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια ψηφιακή αναπαράσταση του εκτεταμένου αρχαίου ρωμικού οδικού δικτύου, αποκαλύπτεται ένα πολύπλοκο δίκτυο που διαμορφώθηκε από την τοπική γεωγραφία και την κλίση των γύρω περιοχών.

Rome was the Roman Empire's capital, but other cities in the empire were better connected by road.

🔗 Read more here: https://t.co/s7jttWCAlL pic.twitter.com/xUdT9a4d22 — Live Science (@LiveScience) September 15, 2026

«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη; Είναι όλοι ευθείς; Χρησιμοποιούμε ακόμα σήμερα στους ρωμαϊκούς δρόμους; Αυτές είναι ευρέως διαδεδομένες θεωρίες, ακόμη και μεταξύ των ακαδημαϊκών», λέει ο Tom Brughmans από το Πανεπιστήμιο του Άαρχους στη Δανία. Μολονότι οι παρατηρήσεις από αρχαιολογικές ανασκαφές και έρευνες έχουν μερικές φορές διαψεύσει αυτές τις θεωρίες, ο Brughmans λέει ότι δεν ήταν σαφές πόσο ακριβείς ήταν σε ολόκληρη την ηπειρωτική κλίμακα του ρωμαϊκού οδικού δικτύου, το οποίο συνέδεε την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τμήματα της Δυτικής Ασίας. Πέρυσι, ο Brughmans και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν τοπογραφική χαρτογράφηση, δορυφορικές εικόνες και ιστορικές πηγές για να δημιουργήσουν έναν χάρτη των δρόμων σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το 150 μ.Χ., συνολικού μήκους σχεδόν 300.000 χιλιομέτρων – περισσότερο από το διπλάσιο αυτού που υποδείκνυαν τα προηγούμενα δεδομένα.

Η ομάδα χρησιμοποίησε τώρα το σύνολο δεδομένων του χάρτη για να αναλύσει την τοπογραφία και τη δομή των αρχαίων οδών όσον αφορά την κλίση, το υψόμετρο, τον προσανατολισμό και την ευθυγράμμιση τους, προκειμένου να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα σχετικά με τη δομή του ρωμαϊκού οδικού δικτύου. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με το σύγχρονο δίκτυο μεταφορών. Η ανάλυση αποκάλυψε ότι οι ρωμαϊκοί δρόμοι ήταν ως επί το πλείστον ευθείς, αλλά γενικά μόνο σε περιοχές όπου το τοπίο το επέτρεπε, όπως οι πεδινές περιοχές της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής. Στις ορεινές περιοχές, οι δρόμοι ήταν λιγότερο ευθείς από τους σύγχρονους, πιθανώς λόγω των περιορισμών της τοπογραφίας και της τεχνολογίας. Η μελέτη δείχνει ότι οι κύριοι σύγχρονοι δρόμοι τείνουν να είναι πιο ευθείς από τους αρχαίους, καθώς έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την ταχύτερη μετακίνηση με αυτοκίνητο.

Ο Brughmans και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν επίσης ότι περίπου το 90% των ρωμαϊκών δρόμων κατασκευάστηκαν με κλίση που επέτρεπε τη διέλευση άμαξων και βαγονιών που έλκονταν από ζώα – ακόμη και μέσα από τις Άλπεις. «Αυτό υποδηλώνει ότι οι Ρωμαίοι ήταν αφοσιωμένοι στη διατήρηση και τη βελτίωση της χερσαίας προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας σε ολόκληρη τη αυτοκρατορία», λέει ο Brughmans.

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H Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη και οι επαρχίες

Εν τω μεταξύ, η Ρώμη δεν κατείχε τόσο κεντρική θέση όσο υποδηλώνει η μεσαιωνική παροιμία «όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη». Οι πρωτεύουσες των επαρχιών λειτουργούσαν σταθερά ως βασικά σταυροδρόμια, διευκολύνοντας τις χερσαίες επικοινωνίες στις αντίστοιχες επαρχίες τους. Σύμφωνα με τον Brughmans, οι κύριες δημόσιες και στρατιωτικές οδοί λειτουργούσαν ως ζωτικές αρτηρίες επικοινωνίας, διευκολύνοντας τη ροή αγαθών, ανθρώπων και ιδεών σε επαρχιακό επίπεδο.

Η ομάδα διαπίστωσε ότι, ενώ η Ρώμη όντως λειτουργούσε ως κέντρο της μεσογειακής ναυτιλίας, το συνολικό δίκτυο ήταν πιο ευρέως κατανεμημένο σε ολόκληρη την αυτοκρατορία, ειδικά γύρω από τις πρωτεύουσες των επαρχιών. Αυτό πιθανώς διευκόλυνε τη διοίκηση των επαρχιών και την είσπραξη φόρων. Εν τω μεταξύ, η Κωνσταντινούπολη, η οποία έγινε πρωτεύουσα τον 4ο αιώνα, αποτελούσε στην πραγματικότητα μια πιο «κεντρική» τοποθεσία για την αυτοκρατορία, «πολύ περισσότερο από τη Ρώμη», τονίζει ο Brughmans.

Η ιδέα των ευθύγραμμων ρωμαϊκών δρόμων προέρχεται από παραδείγματα όπως η Via Appia, και οι Ρωμαίοι ήταν σίγουρα εξαιρετικοί μηχανικοί. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη, οι δρόμοι ήταν ευθύγραμμοι μόνο αν το επέτρεπε το τοπικό ανάγλυφο.

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Η μελέτη διαπίστωσε ότι, ενώ ορισμένοι μεταρωμαϊκοί πολιτισμοί διατήρησαν τους ίδιους δρόμους και διαδρομές μέχρι τη σύγχρονη εποχή, άλλοι δεν το έκαναν.

Η σύνδεση μεταξύ των ρωμαϊκών και των σύγχρονων δρόμων δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο πιστευόταν προηγουμένως. Ορισμένοι παλαιότεροι δρόμοι επιβίωσαν, και από αυτούς ορισμένοι παρέμειναν ως είχαν, ενώ άλλοι ανακαινίστηκαν μετά την Βιομηχανική Επανάσταση. Άλλοι απλώς εξαφανίστηκαν με την πάροδο του χρόνου.



«Είναι ενδιαφέρον ότι η συσχέτιση μεταξύ του αρχαίου δικτύου και του σύγχρονου δικτύου δείχνει ότι, κατά κάποιον τρόπο, οι Ρωμαίοι δημιούργησαν τη μελλοντική γεωγραφία της Ευρώπης», λέει ο Ray Laurence από το Πανεπιστήμιο Macquarie της Αυστραλίας.

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Mε πληροφορίες από Gizmondo, Daily Mail , New Scientist

H μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature

Journal Reference:

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Nature Communications

DOI: 10.1038/s41467-026-75453-3

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