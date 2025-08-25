Το μεγαλύτερο αστικό πικ νικ της χώρας επιστρέφει στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ξεκίνησε το ταξίδι του πριν από 13 χρόνια. Το Πικ Νικ Urban Festival κάνει έναρξη για μία και μοναδική βραδιά, την Κυριακή 31 Αυγούστου, στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς.

Το μακρινό 2012, ο ιστορικός αυτός χώρος φιλοξένησε για πρώτη φορά το φεστιβάλ, γεμίζοντας με μουσικές, γέλια και χρώματα. Για χρόνια αποτέλεσε σύμβολο του Πικ Νικ, όμως λόγω εργασιών έμεινε κλειστός στο κοινό.

Φέτος, μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, η Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει και πάλι τις πόρτες της στο κοινό και το Πικ Νικ επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, για να σημάνει την εκκίνηση ενός Σεπτεμβρίου γεμάτου πολιτισμό, μουσική, σινεμά και γειτονιά, στις πλατείες και τα πάρκα της Θεσσαλονίκης.

Την Κυριακή 31 Αυγούστου οι πόρτες του φεστιβάλ θα ανοίξουν στις 18:00, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει DJ set, συναυλία, προβολή βραβευμένων ταινιών μικρού μήκους από το Φεστιβάλ της Δράμας, και φινάλε με την προβολή της θρυλικής «Casablanca» (1942) του Μάικλ Κέρτιζ.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Opening Night

H βραδιά θα ξεκινήσει με μουσικές επιλογές και DJ Set με έναν από τους πρώτους επισκέπτες του Πικ Νικ, τον αγαπημένο μουσικό και ραδιοφωνικό παραγωγό και DJ της Θεσσαλονίκης, Σάκη Κοροβέση με ένα set ειδικά για την επιστροφή του Πικ Νικ.

Στην σκηνή ανεβαίνει η Ελευθερία Μπαργιώτα, τραγουδίστρια και δημιουργός από τη Θεσσαλονίκη. Με καταβολές στην κλασική μουσική και την τζαζ, εξελίσσει τον ήχο της σε ατμοσφαιρικό ελληνικό indie pop με προσωπικό χαρακτήρα. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικά φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα και στο Πικ Νικ Urban Festival παρουσιάζει μέρος από το πρώτο της άλμπουμ, ενώ το 2025 θα κυκλοφορήσει το πρώτο της EP «Τρεις Εποχές».

Την βραδιά απογειώνει ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar που επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος – στη Θεσσαλονίκη, την πόλη απ’ όπου ξεκίνησαν και στο μακρινό Πικ Νικ του 2013 έκαναν στον ίδιο ακριβώς χώρο μία από τις πρώτες τους εμφανίσεις. Στο opening night του Πικ Νικ Urban Festival, ανεβαίνουν στη σκηνή πιο εκρηκτικοί από ποτέ, για ένα μοναδικό live που… δεν θα επαναληφθεί και θα αυτοκαταστραφεί μετά το τέλος του.

Στο κινηματογραφικό μέρος της βραδιάς, το Φεστιβάλ Δράμας πάει Πλατεία στο Πικ Νικ Urban Festival. Στo opening night θα παρουσιαστεί η ταινία «Index» του Νικόλα Κολοβού, που απέσπασε το βραβείο Χρυσός Διόνυσος – Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας. Το «Index» είναι ένα βαθιά ανθρώπινο κινηματογραφικό σχόλιο για το προσφυγικό ζήτημα, μέσα από το βλέμμα ενός παιδιού. Σε 12 λεπτά, ο σκηνοθέτης αφηγείται την ιστορία ενός μικρού αγοριού που τραυματίζεται στο δάχτυλο κατά τη διάρκεια της απόπειρας της οικογένειάς του να διαφύγει από τον πόλεμο.

Το opening night κάνει φινάλε με την προβολή της ταινίας «Casablanca», με πρωταγωνιστές τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και την Ίνγκριντ Μπέργκμαν.

Η βραδιά αποτελεί την επίσημη έναρξη του Πικ Νικ Urban Festival 2025 με κεντρικό σύνθημα #Πάμε_Πλατεία που θα ταξιδέψει τον Σεπτέμβριο στις γειτονιές της πόλης με την υποστήριξη και αρωγή του Δήμου Θεσσαλονίκης.

