Επιμέλεια: Κατερίνα Ζώταλη

Η μοναδική σωζόμενη λίστα επιβατών πρώτης θέσης του Τιτανικού, η οποία έχει επιβιώσει για περισσότερο από έναν αιώνα μετά το μοιραίο ναυάγιο, πρόκειται να τεθεί σε δημοπρασία.

Το έγγραφο βυθίστηκε μαζί με το βρετανικό υπερωκεάνιο και περίπου 1.500 επιβάτες στα παγωμένα νερά του Βόρειου Ατλαντικού τον Απρίλιο του 1912. Ανακτήθηκε αργότερα μέσα από τα προσωπικά αντικείμενα του Φρέντερικ Σάτον (Frederick Sutton), ενός επιβάτη πρώτης θέσης ο οποίος χάθηκε στη θάλασσα. Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τους επιβάτες, όπως τιμές τηλεγραφήματος μέσω ασυρμάτου, οδηγίες για την προμήθεια καθισμάτων και κουβερτών καταστρώματος, καθώς και σημειώσεις για τη διαδρομή του πλοίου.

Titanic archive including rare first-class passenger list expected to sell for more than $100,000 at auction https://t.co/dXK9r9Lj0U pic.twitter.com/4nLaFZU51G October 29, 2025

Σε ένα σημείο είναι γραμμένη η ενότητα «LANDING ARRANGEMENTS AT NEW YORK» (Διαδικασίες αποβίβασης στη Νέα Υόρκη), η οποίες βέβαια δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Οι λεκιασμένες και φθαρμένες σελίδες, καθιστούν το κείμενο όχι ιδιαίτερα ευανάγνωστο, αποτυπώνοντας παράλληλα, τη δραματική απώλεια και την καταστροφή που εξακολουθούν να τροφοδοτούν τη διαχρονική γοητεία γύρω από τη τραγωδία του Τιτανικού.

Το έγγραφο θα τεθεί σε δημοπρασία από τον οίκο Henry Aldridge and Son, ενώ η αξία του εκτιμάται να ξεπεράσει τις 50.000 με 80.000 λίρες, (περίπου 86.000 ευρώ). Ο ίδιος οίκος, γνωστός για τη συλλογή του σε αναμνηστικά του Τιτανικού, θα προσφέρει το έγγραφο μαζί με μερικά προσωπικά αντικείμενα του Σάτον, μεταξύ αυτών ένα δαχτυλίδι, μία σφυρίχτρα, ένα μαχαίρι, τρία κουτάλια και μερικά νομίσματα, τα οποία φυλάσσονταν σε έναν υφασμάτινο σάκο και εκτιμάται ότι θα αποφέρουν 35.000 με 45.000 λίρες (περίπου 30.100 με 38.700 ευρώ).

Ο άνθρωπος που δεν γύρισε ποτέ αφήνοντας πίσω την ιστορία του

Ένα ακόμη σημαντικό αντικείμενο το οποίο θα περιλαμβάνεται στην ίδια δημοπρασία, είναι και μια επιστολή από τη White Star Line (εκτίμηση 5.000 με 8.000 λίρες, δηλαδή 4.300 με 6.880 ευρώ), η οποία ζητούσε από την οικογένεια του Σάτον να αγοράσει εισιτήριο πρώτης θέσης ώστε να μεταφέρει με ασφάλεια το σώμα του πίσω. Ωστόσο, η οικογένεια είχε λανθασμένα ενημερωθεί ότι η σορός του είχε εντοπιστεί, ενώ στην πραγματικότητα, παρέμενει -ακόμη και σήμερα-, αγνοούμενος στη θάλασσα.

Ο Σάτον ήταν Βρετανός που μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη του 19ου αιώνα. Εκεί, δημιούργησε μια κερδοφόρα εταιρεία εισαγωγής καφέ και στη συνέχεια εδραίωσε τα κέρδη του επεκτεινόμενος στον τραπεζικό και στον κτηματομεσιτικό τομέα. Όταν επιβιβάστηκε στον Τιτανικό, ήταν ένας εύπορος 61χρονος πατέρας τριών παιδιών.

Σύμφωνα με μία μαρτυρία, ο Σάτον, ο οποίος είχε ήδη επιβαρυμένη υγεία, πέθανε επάνω σε σωσίβια λέμβο και ρίχτηκε στη θάλασσα, ενώ άλλοι εκτιμούν πως παγιδεύτηκε στην καμπίνα του. Τα προσωπικά του αντικείμενα περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας, όπου η οικογένειά του τα παρέλαβε και τα φύλαξε για περισσότερο από 100 χρόνια.

Η επικείμενη δημοπρασία έρχεται μετά από μια σειρά ιδιαίτερα προσοδοφόρων πωλήσεων αντικειμένων τα οποία σχετίζονται με το ναυάγιο του Τιτανικού. Τον περασμένο Απρίλιο, επιστολή γραμμένη εν πλω από τον Αμερικανό Άρτσιμπαλντ Γκρέισι πουλήθηκε για 300.000 λίρες (περίπου 258.000 ευρώ). Από την άλλη, ρολόι τσέπης που είχε δοθεί ως δώρο στον καπετάνιο Άρθουρ Ρόστρον, ο οποίος διέσωσε 700 επιζώντες, πωλήθηκε για 1,56 εκατομμύρια λίρες (περίπου 1.341.600 εκατ. ευρώ), καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ. Ενδεικτικά, το περίφημο βιολί που παιζόταν από μουσικό την ώρα που βυθιζόταν το πλοίο, πωλήθηκε το 2013 για 1,1 εκατομμύρια λίρες (περίπου 946.000 ευρώ).

Η συλλογή του Σάτον ξεχωρίζει για την πληρότητα και την αυθεντικότητά της, με τον οίκο δημοπρασιών να τη χαρακτηρίζει «μία από τις πιο ολοκληρωμένες συλλογές του είδους της».

Το έγγραφο θα βγει σε δημοπρασία από τον οίκο Henry Aldridge and Son στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 22 Νοεμβρίου, ενώ ένα δεύτερο μέρος των αντικειμένων του Σάτον αναμένεται να δημοπρατηθεί τον Απρίλιο του 2026.



Με πληροφορίες από artnet

