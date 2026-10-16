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Μετά τη βράβευσή του ως το καλύτερο ευρωπαϊκό Μουσείο Τέχνης για το 2026 από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων -μεγάλη και σημαντική διάκριση, που τιμά όχι μόνο τον ίδιο τον θεσμό του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης αλλά και τη χώρα μας- και θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά του με το κοινό, το ΕΜΣΤ ανοίγει τις πόρτες του με δωρεάν είσοδο για όλους σε όλο το πρόγραμμά του την Παρασκευή 16, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

«Το βραβείο μας, τοποθετημένο σε περίοπτη θέση, θα σας περιμένει» αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση το ΕΜΣΤ.

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