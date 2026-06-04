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Ένα ελληνικό καλοκαίρι γεμάτο φως, έρωτα, παρεξηγήσεις, γέλιο και τραγούδια που πέρασαν στη συλλογική μνήμη επιστρέφει στη σκηνή. Η τεράστια επιτυχία του Μίμη Πλέσσα, «Του Αγοριού Απέναντι», που τραγούδησε η Μαίρη Χρονοπούλου επανέρχεται ως μιούζικαλ των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου. Στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για να ντύσει τη θεατρική Αθήνα με την ακαταμάχητη νοσταλγία των sixties και τις αθάνατες μελωδίες του Μίμη Πλέσσα.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, εκεί όπου το κοινό θα πάρει την πρώτη γεύση από μια παράσταση που υπόσχεται μαγεία, χιούμορ, ανατροπές και άρωμα ελληνικού καλοκαιριού.

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Το έργο μάς μεταφέρει στο 1965, σε μια Ελλάδα που αλλάζει. Ο τουρισμός ανοίγει νέους δρόμους, τα νησιά αρχίζουν να γίνονται σκηνικό ονείρου, οι παλιές νοοτροπίες συγκρούονται με τον εκμοντερνισμό και ο έρωτας, όπως πάντα, βρίσκει τον τρόπο να μπερδέψει τους πάντες.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι ήρωες μπλέκονται σε ένα γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, ερωτικών διεκδικήσεων και κωμικών καταστάσεων, με τη μουσική του Μίμη Πλέσσα να λειτουργεί όχι απλώς ως συνοδεία, αλλά ως καρδιά της παράστασης.

Στη σκηνή πρωταγωνιστούν οι Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλωνάρης και Φαίη Φραγκαλιώτη. Μαζί τους η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου, η Χριστίνα Τσάφου και ο τραγουδιστής Γιώργος Λιβάνης.

Η υπογραφή των Ρέππα – Παπαθανασίου εγγυάται μια παράσταση που πατά στη γνώριμη θεατρική τους φλέβα: λαϊκότητα χωρίς ευκολία, νοσταλγία χωρίς μιζέρια, χιούμορ που γεννιέται από τους χαρακτήρες και όχι από το αστείο για το αστείο.

Η συγκίνηση της Λουκίλας Καρρέρ για τον Μίμη Πλέσσα

Με αφορμή την παράσταση, η Λουκίλα Καρρέρ μίλησε για τον Μίμη Πλέσσα, για το έργο του και για την προσωπική απουσία που εξακολουθεί να είναι παρούσα.

Η ίδια στάθηκε στη διαχρονικότητα της μουσικής του, λέγοντας πως ο Μίμης Πλέσσας θα ήθελε τα τραγούδια του να ακούγονται «παντού και πάντα». Μίλησε με συγκίνηση για την επιθυμία του να κερδίσει την αθανασία μέσα από το έργο του, αλλά και για το δύσκολο συναίσθημα του να βρίσκεται σήμερα σε εκδηλώσεις αφιερωμένες σε εκείνον χωρίς να είναι δίπλα της.

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Όπως είπε, είχε μάθει για 35 χρόνια να τον βλέπει στη σκηνή, στο πιάνο ή δίπλα της σε τιμητικές βραδιές. Η άδεια θέση, όπως παραδέχθηκε, είναι δύσκολη. Ωστόσο, τόνισε πως η ζωή σε αναγκάζει να γυρίσεις σελίδα, ακόμη και «να αλλάξεις βιβλίο», κρατώντας μέσα σου αυτό που ο άνθρωπός σου θα ήθελε: να είσαι εκεί, να χειροκροτάς μαζί με τον κόσμο.

Η Λουκίλα Καρρέρ υπογράμμισε ακόμη πως ο Μίμης Πλέσσας ενώνει γενιές και Έλληνες μέσα από τη μουσική του. Από την τζαζ μέχρι τα μεγάλα λαϊκά και κινηματογραφικά τραγούδια του, η μουσική του, όπως είπε, βρίσκει πάντα τρόπο να αγγίζει την ψυχή του ακροατή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση του με τους νεότερους καλλιτέχνες. Ο Πλέσσας, όπως θύμισε, αγαπούσε τους νέους, τις επανεκτελέσεις, τις νέες ματιές πάνω στα τραγούδια του. Δεν αντιμετώπιζε τη μουσική του σαν μουσειακό αντικείμενο, αλλά σαν ζωντανό υλικό που μπορούσε να συνομιλεί με κάθε εποχή.

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Και ίσως αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί μια νέα παράσταση, το 2026, μπορεί να επιστρέφει στις μελωδίες του όχι ως φόρο τιμής μόνο, αλλά ως κάτι απολύτως ζωντανό.

Από τη μεγάλη οθόνη στη σκηνή

Ο τίτλος «Του Αγοριού Απέναντι» παραπέμπει φυσικά στο αγαπημένο τραγούδι που ερμήνευσε η Μαίρη Χρονοπούλου στην ταινία «Μια κυρία στα μπουζούκια».

Η ταινία, παραγωγής Φίνος Φιλμ, προβλήθηκε τη σεζόν 1967-1968 και έχει μείνει ως μία από τις χαρακτηριστικές μουσικές κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου. Το σενάριο και η σκηνοθεσία ήταν του Γιάννη Δαλιανίδη, ενώ η μουσική έφερε την υπογραφή του Μίμη Πλέσσα.

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Στους συντελεστές της ταινίας συναντούμε ονόματα που σημάδεψαν την εποχή: Ζωή Λάσκαρη, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Μαίρη Χρονοπούλου, Φαίδων Γεωργίτσης, Χρόνης Εξαρχάκος, Γιάννης Βογιατζής και Χρήστος Δοξαράς.

Το «Του Αγοριού Απέναντι», σε μουσική Μίμη Πλέσσα και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, έγινε ένα από τα τραγούδια που ξεπέρασαν το κινηματογραφικό τους πλαίσιο. Η Μαίρη Χρονοπούλου το σφράγισε με την ερμηνεία και την παρουσία της, δίνοντάς του εκείνη τη μίξη θηλυκότητας, παιχνιδιού και λαϊκής κομψότητας που χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή.

Σήμερα, η παράσταση στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ δεν επιχειρεί απλώς να αναπαραστήσει το παρελθόν. Το ξαναδιαβάζει. Το φωτίζει με θεατρικό ρυθμό, με σύγχρονη σκηνική ενέργεια και με τη μουσική του Πλέσσα ως γέφυρα ανάμεσα σε όσους έζησαν εκείνη την εποχή και σε όσους την ανακαλύπτουν τώρα.

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Ένα καλοκαίρι γεμάτο Πλέσσα

Το «Του Αγοριού Απέναντι» έρχεται σε μια στιγμή όπου το έργο του Μίμη Πλέσσα μοιάζει να επιστρέφει με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στη δημόσια μνήμη. Όχι ως νοσταλγία κλεισμένη σε παλιές μπομπίνες, αλλά ως ζωντανός ήχος που εξακολουθεί να συγκινεί, να ξεσηκώνει και να ενώνει.

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Η πρεμιέρα της Παρασκευής 5 Ιουνίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ σηματοδοτεί την έναρξη μιας καλοκαιρινής θεατρικής διαδρομής με πολλές εκπλήξεις, με γέλιο, τραγούδι και εκείνη τη σπάνια αίσθηση ότι το ελληνικό καλοκαίρι μπορεί ακόμη να χωρέσει σε μια σκηνή.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα στις μουσικές, στους έρωτες, στις παρεξηγήσεις και στα χειροκροτήματα, ο Μίμης Πλέσσας θα είναι και πάλι παρών.

Όπως ακριβώς θα ήθελε.

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