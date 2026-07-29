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Στη νέα κινηματογραφική παραγωγή, η οποία συνδυάζει την περιπέτεια με το χιούμορ, η Μπίελ συμπρωταγωνιστεί με τον Τζον Σίνα και άλλα γνωστά ονόματα του χώρου.

Η υπόθεση της ταινίας επικεντρώνεται σε μια επικίνδυνη διεθνή αποστολή, στην οποία εμπλέκεται ένας πρώην πράκτορας της CIA και η παρέα του.

Η εταιρεία Mattel προσδοκά ότι η ταινία θα σημειώσει ανάλογη εμπορική επιτυχία με την ταινία «Barbie», βασιζόμενη στα γνωστά παιχνίδια αυτοκινήτων.

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Η Τζέσικα Μπίελ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από σχεδόν μία δεκαετία απουσίας και η ίδια δηλώνει έκπληκτη με το πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια. Η ηθοποιός κάνει δυναμικό comeback με την ταινία «Matchbox: The Movie», όπου θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Τζον Σίνα, σε μια παραγωγή γεμάτη δράση, χιούμορ και νοσταλγία.

Η τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση της Μπίελ ήταν το 2017 στην ταινία «Shock and Awe», όπου υποδύθηκε τη Λίζα Μέιρ. Όταν ρωτήθηκε για το μεγάλο διάστημα που μεσολάβησε, η ίδια δεν έκρυψε την έκπληξή της. «Θεέ μου, αλήθεια;» φέρεται να απάντησε, πριν χαρακτηρίσει τη νέα της ταινία «μια πολύ διασκεδαστική ευκαιρία».

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Η 44χρονη ηθοποιός δήλωσε ενθουσιασμένη για τη συνεργασία της με ένα ιδιαίτερα δυνατό καστ, στο οποίο συμμετέχουν, εκτός από τον Τζον Σίνα, η Τεγιόνα Πάρις, ο Σαμ Ρίτσαρντσον και ο Αρτούρο Κάστρο.

Ιδιαίτερη σημασία για την ίδια έχει και το νοσταλγικό στοιχείο της ταινίας, καθώς αποκάλυψε πως έπαιζε με παιχνίδια Matchbox όταν ήταν παιδί. Τα διάσημα μικρά αυτοκίνητα της Mattel κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 1953 και εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands παιχνιδιών παγκοσμίως.

Στη νέα ταινία, η Μπίελ επιστρέφει και σε έναν χώρο που γνωρίζει καλά, αυτόν της δράσης. Όπως ανέφερε, ανυπομονεί να οδηγήσει τα εντυπωσιακά αυτοκίνητα της παραγωγής, αλλά και να συμμετέχει σε μια ιστορία που συνδυάζει περιπέτεια και κωμωδία.

Η υπόθεση ακολουθεί μια παρέα φίλων των οποίων η ζωή αλλάζει δραματικά όταν ο Σον, ένας πρώην αρχηγός της ομάδας που εργάζεται ως μυστικός πράκτορας της CIA, επιστρέφει απρόσμενα στην πατρίδα του. Η επιστροφή του τούς παρασύρει σε μια επικίνδυνη διεθνή αποστολή με στόχο τη σωτηρία του κόσμου.

Τα τελευταία χρόνια η Τζέσικα Μπίελ είχε στραφεί περισσότερο στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε σειρές όπως οι «BoJack Horseman», «Pete the Cat» και «The Better Sister», ενώ παράλληλα αφοσιώθηκε στην οικογένειά της.

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Με τον σύζυγό της, τον διάσημο τραγουδιστή Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, έχει αποκτήσει δύο γιους, τον 11χρονο Σάιλα και τον 5χρονο Φινία. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για την περίοδο της πανδημίας, αποκαλύπτοντας πως η γέννηση του δεύτερου παιδιού τους έγινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Mattel, πάντως, έχει μεγάλες προσδοκίες για το «Matchbox: The Movie». Μετά τον θρίαμβο της «Barbie», η οποία το 2023 ξεπέρασε το 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, η εταιρεία ελπίζει ότι και η νέα της κινηματογραφική μεταφορά θα αποτελέσει μια ακόμη μεγάλη επιτυχία.

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Με το πρώτο τρέιλερ να έχει ήδη κυκλοφορήσει και πολλούς να το συγκρίνουν με το «Fast and Furious», η επιστροφή της Τζέσικα Μπίελ στη μεγάλη οθόνη φαίνεται πως θα είναι κάτι περισσότερο από μια απλή εμφάνιση μετά από χρόνια.

Με πληροφορίες από το Unilad

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