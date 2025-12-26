Το «White Christmas» είναι το πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών σε φυσική μορφή, με περίπου 50 εκατομμύρια αντίτυπα της έκδοσης του Μπινγκ Κρόσμπι να έχουν πουληθεί παγκοσμίως, σύμφωνα με το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Το τραγούδι, 85 χρόνια μετά, παραμένει δημοφιλές.

Με την υποστήριξη του φωνητικού συγκροτήματος Music Maids, ο τραγουδιστής Μπινγκ Κρόσμπι τραγούδησε πρώτη φορά το «White Christmas» ανήμερα των Χριστουγέννων του 1941, στην εβδομαδιαία ραδιοφωνική του εκπομπή στο NBC, Kraft Music Hall, μόλις 18 ημέρες μετά την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ, σύμφωνα με τον Independent.

Το 1940, ο θρυλικός συνθέτης και ερμηνευτής Ίρβινγκ Μπέρλιν είπε στον μουσικό ενορχηστρωτή του Χέλμι Κρέσα ότι το «White Christmas» ήταν μόνο το καλύτερο τραγούδι που έγραψε ποτέ.

Ο Ίρβινγκ Μπέρλιν γεννήθηκε ως Ίσραηλ Μπέιλιν στη Ρωσία στις 11 Μαΐου 1888 και ήταν ένα από τα οκτώ παιδιά μιας ορθόδοξης εβραϊκής οικογένειας. Πήγε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του όταν ήταν 5 ετών, για να ξεφύγει από τα πογκρόμ.

Όταν πέθανε ο πατέρας του, εγκατέλειψε το σχολείο για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένεια. Άρχισε να τραγουδάει και να μαθαίνει μόνος του πιάνο και το 1907, συνέθεσε μια μελωδία με τίτλο «Marie From Sunny Italy». Πληρώθηκε 33 σεντς για τα δικαιώματα έκδοσης με το όνομα στις παρτιτούρες να γράφει «I. Berlin».

Ίρβινγκ Μπέρλιν, Φωτογραφία wikimedia commons

Το 1911 ηχογράφησε την πρώτη του επιτυχία με τίτλο «Alexander’s Ragtime Band», ένα από τα περίπου 1.250 τραγούδια που έγραψε κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Έγραψε το «White Christmas» για ένα μιούζικαλ που τελικά έγινε η κλασική ταινία του 1942 «Holiday Inn», με τους Μπινγκ Κρόσμπι, Φρεντ Αστέρ, Μάρτζορι Ρέινολντς και Βιρτζίνια Ντέιλ που κέρδισε το 1943 το Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Το τραγούδι με τη μελαγχολική μελωδία έγινε εξαιρετικά δημοφιλές τον επόμενο χρόνο, καθώς χιλιάδες νεαροί Αμερικανοί στρατιώτες αναπτύσσονταν στα μέτωπα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η χριστουγεννιάτικη μελωδία μεταδιδόταν από το ραδιόφωνο των Ενόπλων Δυνάμεων, προσφέροντας παρηγοριά στους στρατιώτες που βρίσκονταν εκτός ΗΠΑ και εξελίχθηκε σε ύμνο ελπίδας. Ο Κρόσμπι ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο για να εμψυχώσει τραγουδώντας τον στρατό και διαπίστωσε ότι το «White Christmas» ήταν το τραγούδι που ζητούσαν περισσότερο από κάθε άλλο.

Ο ανιψιός του Κρόσμπι, Χάουαρντ Κρόσμπι, δήλωσε το 2016 στην εφημερίδα Spokesman-Review: «Κάποτε ρώτησα τον θείο Μπινγκ ποιο ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που χρειάστηκε να κάνει στην καριέρα του. Δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί. Μου είπε ότι τον Δεκέμβριο του 1944 συμμετείχε σε μια παράσταση με τον Μπομπ Χόουπ και τις Andrews Sisters στη βόρεια Γαλλία. Στο τέλος της παράστασης, έπρεπε να να τραγουδήσει το “White Christmas” μπροστά σε 100.000 στρατιώτες που έκλαιγαν, χωρίς να καταρρεύσει ο ίδιος. Φυσικά, πολλοί από εκείνους τους νέους σκοτώθηκαν λίγες ημέρες αργότερα στη Μάχη των Αρδεννών».

Υπάρχει ωστόσο και μία άλλη ιστορία, καθώς με το τραγούδι, ο Ίρβινγκ Μπέρλιν εξέφρασε τον πόνο του για τον θάνατο του τριών εβδομάδων γιου του ανήμερα τα Χριστούγεννα του 1928.

Τα Χριστούγεννα ήταν μια θλιβερή μέρα για τον δημιουργό του τραγουδιού. Ενώ οι περισσότερες οικογένειες άνοιγαν δώρα γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ο Μπέρλιν είχε τη δική του παράδοση. Κάθε χρόνο επισκεπτόταν τον τάφο του γιου του.

Το τραγούδι έχουν διασκευάσει μεταξύ άλλων οι Μπομπ Μάρλεϊ, Γουίλι Νέλσον, Μπομπ Ντίλαν, U2 και Μάικλ Μπουμπλέ.