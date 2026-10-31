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Παρά τη μικρή διάρκεια της πτήσης, το πείραμα απέδειξε στην πράξη τη δυνατότητα λειτουργίας πυραυλοκινητήρων στο κενό, θέτοντας τα θεμέλια για τη σύγχρονη διαστημική τεχνολογία.

Παρά την αρχική δυσπιστία που αντιμετώπισε ο επιστήμονας για τις θεωρίες του, η καινοτομία του αποτέλεσε την αφετηρία για μετέπειτα επιτεύγματα, όπως η κατάκτηση της Σελήνης από την ανθρωπότητα.

Σήμερα, η NASA τιμά την εκατονταετηρίδα της εκτόξευσης, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Γκόνταρντ στην ανάπτυξη των σύγχρονων διαστημικών αποστολών και των επαναχρησιμοποιούμενων πυραυλικών συστημάτων.

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Ήταν μια παγωμένη ημέρα του Μαρτίου του 1926, όταν ένας 43χρονος Αμερικανός φυσικός ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει ένα πείραμα που ελάχιστοι εκείνη την εποχή μπορούσαν να αντιληφθούν πόσο σημαντικό θα αποδεικνυόταν.

Δεν υπήρχε διαστημικό κέντρο. Δεν υπήρχαν τεράστιες εξέδρες εκτόξευσης, υπολογιστές ή τηλεοπτικά συνεργεία.

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Υπήρχε ένα αγρόκτημα στο Όμπερν της Μασαχουσέτης, ένας παράξενος μεταλλικός μηχανισμός και ένας επιστήμονας που πίστευε ότι κάποτε οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ταξιδέψουν πέρα από τη Γη.

Το όνομά του ήταν Ρόμπερτ Χάτσινγκς Γκόνταρντ.

Στις 16 Μαρτίου 1926 εκτόξευσε τον πρώτο επιτυχημένο πύραυλο που λειτουργούσε με υγρά καύσιμα.

Η πτήση διήρκεσε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα. Ο πύραυλος έφτασε σε ύψος μόλις 12,5 μέτρων και προσγειώθηκε σε απόσταση περίπου 56 μέτρων από το σημείο εκτόξευσης.

Σήμερα αυτά τα μεγέθη μοιάζουν ασήμαντα.

Όμως εκείνη η μικροσκοπική πτήση ήταν για τη διαστημική τεχνολογία ό,τι υπήρξε η πρώτη πτήση των αδελφών Ράιτ για την αεροπορία.

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Ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Γκόνταρντ

Ο Γκόνταρντ γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 1882 στο Γούστερ της Μασαχουσέτης.

Από μικρή ηλικία ενδιαφερόταν για τη φυσική, τις εφευρέσεις και τη δυνατότητα να ταξιδέψει ο άνθρωπος σε άλλους κόσμους.

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Είχε επηρεαστεί από την επιστημονική φαντασία, ιδιαίτερα από τα έργα του Ιουλίου Βερν και του Χ. Τζ. Γουέλς.

Σπούδασε φυσική και εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Κλαρκ, όπου ανέπτυξε μεγάλο μέρος της ερευνητικής του δραστηριότητας.

Το 1914 κατοχύρωσε δύο σημαντικές αμερικανικές ευρεσιτεχνίες σχετικές με την πυραυλική τεχνολογία.

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Το 1919 δημοσίευσε την εργασία A Method of Reaching Extreme Altitudes («Μια μέθοδος για την επίτευξη εξαιρετικά μεγάλων υψομέτρων»), στην οποία ανέλυε τη δυνατότητα χρήσης πυραύλων για πτήσεις σε μεγάλα ύψη.

Έφτασε μάλιστα να εξετάσει θεωρητικά την αποστολή πυραύλου στη Σελήνη.

Για αρκετούς συγχρόνους του, αυτές οι ιδέες έμοιαζαν περισσότερο με φαντασία παρά με επιστήμη.

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Ο πύραυλος που χρησιμοποιούσε βενζίνη και υγρό οξυγόνο

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Η βασική καινοτομία του Γκόνταρντ ήταν η χρήση υγρών προωθητικών ουσιών αντί για τα στερεά καύσιμα που χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά στους πυραύλους.

Ο ιστορικός πύραυλος του 1926 χρησιμοποιούσε βενζίνη ως καύσιμο και υγρό οξυγόνο ως οξειδωτικό.

Το οξυγόνο ήταν απαραίτητο επειδή ένας πύραυλος πρέπει να μπορεί να λειτουργεί ακόμη και σε περιβάλλον όπου δεν υπάρχει ατμοσφαιρικός αέρας.

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Η καύση δημιουργούσε θερμά αέρια που εκτοξεύονταν με μεγάλη ταχύτητα από το ακροφύσιο του κινητήρα.

Σύμφωνα με τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα, η εκτόξευση των αερίων προς τη μία κατεύθυνση προκαλεί ώθηση του πυραύλου προς την αντίθετη.

Αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή λειτουργίας των πυραυλοκινητήρων μέχρι σήμερα.

Η χρήση υγρών προωθητικών ουσιών επέτρεψε σταδιακά καλύτερο έλεγχο της λειτουργίας των κινητήρων και την ανάπτυξη ισχυρότερων συστημάτων πρόωσης.

Αξίζει να θυμόμαστε ότι ένας πύραυλος δεν χρειάζεται να σπρώχνεται πάνω στον αέρα για να κινηθεί. Γι’ αυτό μπορεί να λειτουργεί και στο κενό του Διαστήματος.

Τον ειρωνεύονταν επειδή πίστευε στα ταξίδια στο Διάστημα

Η πορεία του Γκόνταρντ δεν ήταν εύκολη.

Παρότι οι έρευνές του είχαν επιστημονική βάση, αντιμετώπισε δυσπιστία και ειρωνικά σχόλια.

Το 1920, οι New York Times αμφισβήτησαν την αντίληψή του ότι ένας πύραυλος μπορούσε να λειτουργεί στο κενό, υποστηρίζοντας λανθασμένα ότι χρειαζόταν αέρα για να αναπτύξει ώθηση.

Ο Γκόνταρντ γνώριζε ότι η αρχή δράσης και αντίδρασης λειτουργεί και χωρίς ατμόσφαιρα.

Στις 17 Ιουλίου 1969, ενώ το Apollo 11 ταξίδευε προς τη Σελήνη, η εφημερίδα δημοσίευσε διόρθωση, αναγνωρίζοντας το επιστημονικό της σφάλμα.

Ο ίδιος ο Γκόνταρντ δεν έζησε για να δει αυτή τη δικαίωση. Είχε πεθάνει στις 10 Αυγούστου 1945, σε ηλικία 62 ετών.

Από το αγρόκτημα της Μασαχουσέτης στους γιγαντιαίους πυραύλους

Μετά την πρώτη επιτυχημένη εκτόξευση, ο Γκόνταρντ συνέχισε να εξελίσσει τους πυραύλους του.

Πειραματίστηκε με αντλίες καυσίμων, συστήματα ελέγχου και γυροσκοπικούς μηχανισμούς σταθεροποίησης.

Μεταφέροντας τις δοκιμές του στο Νέο Μεξικό, πέτυχε μεγαλύτερα ύψη και ταχύτητες.

Στο μεταξύ, η ανάπτυξη πυραύλων προχώρησε και σε άλλες χώρες. Σημαντική υπήρξε η θεωρητική συμβολή του Ρώσου Κονσταντίν Τσιολκόφσκι και του Γερμανού Χέρμαν Όμπερτ.

Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ναζιστική Γερμανία ανέπτυξε τον πύραυλο V-2, που χρησιμοποιήθηκε εναντίον πόλεων και αμάχων.

Η εξέλιξη αυτή ανέδειξε και τη σκοτεινή πλευρά της πυραυλικής τεχνολογίας: η ίδια επιστημονική γνώση μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τόσο για την εξερεύνηση όσο και για την καταστροφή.

Μετά τον πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση επιτάχυναν τα πυραυλικά τους προγράμματα.

Το 1957 η Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε τον Sputnik 1, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο.

Το 1961 ο Γιούρι Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο Διάστημα.

Και στις 20 Ιουλίου 1969, οι Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν πάτησαν στη Σελήνη, έχοντας ταξιδέψει με τον γιγαντιαίο Saturn V.

Από τα 12,5 μέτρα του 1926, η ανθρωπότητα είχε φτάσει στη Σελήνη μέσα σε μόλις 43 χρόνια.

Τι άλλαξε μέσα σε έναν αιώνα

Οι σημερινοί πύραυλοι χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικούς συνδυασμούς προωθητικών ουσιών.

Ορισμένοι καίνε κηροζίνη και υγρό οξυγόνο, άλλοι υγρό υδρογόνο και υγρό οξυγόνο, ενώ νεότερα συστήματα χρησιμοποιούν υγρό μεθάνιο.

Οι σύγχρονοι κινητήρες έχουν τεράστια ισχύ, πολύπλοκα συστήματα ελέγχου και δυνατότητες που θα έμοιαζαν αδιανόητες στον Γκόνταρντ.

Η σημαντικότερη αλλαγή των τελευταίων ετών είναι η ανάπτυξη επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων.

Η SpaceX απέδειξε ότι ορισμένα πρώτα στάδια πυραύλων μπορούν να επιστρέφουν στη Γη, να προσγειώνονται ελεγχόμενα και να χρησιμοποιούνται ξανά.

Παράλληλα, η NASA, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία και ιδιωτικές εταιρείες αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες για τη μεταφορά ανθρώπων και φορτίων.

Το 2026, εκατό χρόνια μετά την ιστορική εκτόξευση, οι πύραυλοι αποτελούν απαραίτητη υποδομή για δορυφορικές επικοινωνίες, μετεωρολογικές παρατηρήσεις, πλοήγηση, επιστημονικές αποστολές και επανδρωμένες πτήσεις.

Η NASA τίμησε τα 100 χρόνια

Στις 16 Μαρτίου 2026, η NASA τίμησε επίσημα την εκατονταετηρίδα της πρώτης επιτυχημένης πτήσης πυραύλου υγρών καυσίμων.

Στα ιστορικά αφιερώματά της υπενθύμισε ότι ο μικρός πύραυλος, που ο Γκόνταρντ ονόμασε αργότερα «Nell», άνοιξε τον δρόμο για τεχνολογίες οι οποίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στην εξερεύνηση του Διαστήματος.

Η NASA διαθέτει μάλιστα διαστημικό κέντρο που φέρει το όνομά του: το Goddard Space Flight Center, ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά της συγκροτήματα.

Τα 2,5 δευτερόλεπτα που άλλαξαν την ιστορία

Σήμερα, όταν βλέπουμε έναν πύραυλο να απογειώνεται με εκκωφαντικό θόρυβο, μεταφέροντας δορυφόρους ή αστροναύτες, είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι όλα ξεκίνησαν από έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό σε ένα χιονισμένο αγρόκτημα.

Η πρώτη πτήση του Γκόνταρντ δεν έφτασε ούτε στο ύψος μιας πολυκατοικίας.

Δεν μετέφερε άνθρωπο. Δεν έφτασε στο Διάστημα. Δεν εντυπωσίασε τον κόσμο της εποχής.

Απέδειξε όμως ότι μια ιδέα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.

Έναν αιώνα αργότερα, η ανθρωπότητα έχει στείλει διαστημόπλοια πέρα από τους εξωτερικούς πλανήτες, έχει εξερευνήσει τον Άρη με ρομποτικά οχήματα και σχεδιάζει νέες επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη.

Και όλα αυτά στηρίζονται, σε σημαντικό βαθμό, σε μια τεχνολογική αρχή που αποδείχθηκε στην πράξη στις 16 Μαρτίου 1926.

Μερικές φορές, για να αλλάξει η ιστορία της ανθρωπότητας, αρκούν μόλις δυόμισι δευτερόλεπτα.

Ιστορική τεκμηρίωση: NASA, Smithsonian National Air and Space Museum, Clark University και Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ.