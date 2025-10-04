Τραγωδία σημειώθηκε στο Εθνικό Πάρκο Γιόσεμιτι των ΗΠΑ, όπου ένας ορειβάτης, ο 23χρονος Μπάλιν Μίλερ, έπεσε και έχασε τη ζωή του αφού προσπαθούσε να κατακτήσει την κορυφή του Ελ Καπιτάν, όπως έκανε γνωστό η μητέρα του. Ο 23χρονος έκανε ζωντανή μετάδοση στο TikTok την αναρρίχηση του, όταν συνέβη το δυστύχημα.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία επιβεβαίωνε τον θάνατο του γιου της, η μητέρα του, Τζανίν Ζιράρντ-Μούρμαν, είπε: «Η καρδιά μου έχει σπάσει σε χίλια κομμάτια. Δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσω. Τον αγαπώ τόσο πολύ. Θέλω να ξυπνήσω από αυτόν τον φρικτό εφιάλτη».

«Είναι αδιανόητο», έγραψε η Μούρμαν για τον γιο της. «Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι ο κόσμος έχασε μια εξαιρετική ψυχή».

Το δυστύχημα συνέβη ενώ ο Μίλερ επιχειρούσε solo αναρρίχηση με σχοινί στη διαδρομή Sea of Dreams, ύψους 730 μέτρων. Σύμφωνα με τον αδελφό του, Ντίλαν, είχε ήδη ολοκληρώσει την ανάβαση και προσπαθούσε να ανεβάσει τον εξοπλισμό του, όταν πιθανότατα κατέβηκε με rappel πέρα από το τέλος του σχοινιού. Όπως είπε ο φωτογράφος Τομ Έβανς, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, το σχοινί του δεν έφτανε στο σημείο όπου βρίσκονταν οι τσάντες του, όμως ο Μίλερ δεν το είχε αντιληφθεί. Καθώς κατέβαινε, έφυγε από το σχοινί και έπεσε στο κενό.

Το περιστατικό καταγράφηκε, σύμφωνα με μαρτυρίες, σε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok. Χιλιάδες θεατές παρακολουθούσαν τη διήμερη ανάβασή του και τον αποκαλούσαν «ο τύπος με τη πορτοκαλί σκηνή» λόγω του χαρακτηριστικού καταυλισμού του. Μια θαυμάστρια του, η Μισέλ Ντέρικ, ανέφερε ότι τον είδε να φτάνει στην κορυφή και να προσπαθεί να τραβήξει τις τσάντες του από έναν βράχο. Όπως είπε, όλα καταγράφηκαν live, τη στιγμή που έπεφτε στο κενό.

Το El Capitan είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς σχηματισμούς γρανίτη στον κόσμο, με κάθετο ύψος περίπου 1.000 μέτρων. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους αναρριχητές και έγινε διάσημο από την πρώτη ελεύθερη solo ανάβασή του από τον Alex Honnold στο βραβευμένο ντοκιμαντέρ Free Solo. Ο θάνατος του Μίλερ είναι ο τρίτος φέτος στο πάρκο: τον Μάιο ένας 18χρονος σκοτώθηκε κάνοντας ελεύθερη αναρρίχηση, ενώ τον Αύγουστο μια 29χρονη πέθανε όταν χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένα μεγάλο κλαδί.